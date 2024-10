Le score d’audience de Folie A Deux chute de 52 % par rapport à « Joker »

Joker Folie à Deux Tomates pourries

Le film Joker original a créé au moins un certain niveau de division entre les critiques et les fans, avec un score de critique de 68 % contre un score d’audience plus élevé de 89 %. Avec des critiques plutôt lamentables dans For Joker : Folie a Deux, il aurait peut-être été logique de supposer que cela se reproduirait. Au lieu de cela, dans l’état actuel des choses, ces films les scores d’audience sont encore plus bas que ses scores critiques déjà horribles.

À l’heure actuelle, Joker a 39% de critiques, égalant Black Adam et se plaçant en dessous de Shazam: Fury of the Gods. Mais son score d’audience est encore pire avec 37%, ce qui indique que ceux qui ont aimé Joker 1 et faisaient la queue pour voir l’ouverture de Folie à Deux l’ont détesté bien plus que le premier film. L’original, bien sûr, n’était pas une comédie musicale et ne comportait pas de fin que tout le monde semble mépriser.

Ces scores d’audience sont parmi les plus bas de l’histoire de DC. Vous pensez que le Suicide Squad original est inférieur ? Faux, 56 %. Adam noir ? Faux, 88% (!). Lanterne verte ? Non, 45 %. Vous devez remonter jusqu’à des contenus anciens et horribles de DC comme Steel, Batman, Robin et Catwoman pour trouver des scores inférieurs.

Il s’agit à tout le moins d’un désastre critique pour DC, même s’il reste à voir si cela se transformera en un désastre financier. Le budget de Joker : Folie à Deux aurait explosé jusqu’à 200 millions de dollars, soit près de quatre fois le budget de 55 millions de dollars de la première fois, ce qui devrait rapporter un milliard dans le monde. Ainsi, même la moitié de cela serait toujours considérée comme un succès financier, même si le concept s’arrête probablement ici, car Todd Phillips dit qu’il en a maintenant fini avec l’univers DC.

L’annonce d’une suite musicale de Joker était bizarre lorsqu’elle a été confirmée pour la première fois, et elle reste bizarre dans la pratique car la suite semble largement décalée et dans l’ensemble, tout simplement inutile. Il n’a pas zéro fans, bien sûr, mais ces scores sont en effet parmi les plus bas de l’histoire de DC, et le le plus bas de toute l’ère DCEU/Elseworlds. Il ne s’agissait pas non plus du fait que « les critiques se sont trompés », ce qui peut parfois arriver avec les fonctionnalités de super-héros. C’était juste un raté pour tout le monde.

Encore une fois, nous attendrons l’ouverture de la billetterie. Il semblerait qu’il vise une ouverture mondiale de 140 millions de dollars, ce qui… est plutôt bon, et comprend 45 à 57 millions de dollars au niveau national. Même si le pourcentage est inférieur à cela, il est difficile de ne pas imaginer que le film sera rentable, même s’il est loin d’être proche de l’original. J’ai certainement été convaincu de l’ignorer à ce stade.

