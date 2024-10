Le scorbut existe toujours – et les cas augmentent. Pourquoi un grave manque de vitamine C peut provoquer cette maladie.

La plupart des gens savent que manger beaucoup de fruits et légumes est important pour la santé globale. Mais ne pas avoir assez – ou pas du tout – de produits frais augmente le risque de développer un problème de santé grave comme scorbut, ce qui indique une grave carence en vitamine C.

Même s’il était autrefois lié à Les marins du XVIIIe siècle vivaient d’un régime alimentaire limité pour les longs voyages en mer, le scorbut existe toujours. En fait, un nouveau rapport de cas dans le Journal de l’Association médicale canadienne détaille comment une femme de 65 ans a été hospitalisée après avoir vécu principalement avec un régime composé de soupe et de poisson en conserve, sans produits frais.

Près de 6 % des Américains souffrent d’une carence en vitamine C ; données montre également que les cas de scorbut augmentent dans ce pays. Alors, qu’est-ce que le scorbut exactement et quels sont les principaux symptômes à surveiller ? Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le scorbut ?

Le scorbut est une maladie causée par un manque sévère de vitamine C dans votre alimentation, selon le Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. La vitamine C, également appelée acide ascorbique, « est essentielle à la synthèse du collagène, une protéine qui aide à maintenir l’intégrité des tissus conjonctifs comme la peau, les vaisseaux sanguins et les os », Scott Keatley, diététiste et copropriétaire de Thérapie nutritionnelle médicale Keatleyraconte Yahoo Life.

« Sans suffisamment de vitamine C, le corps ne peut pas produire ou réparer efficacement le collagène, ce qui entraîne un large éventail de symptômes », dit-il.

Symptômes du scorbut

Il existe quelques symptômes qu’une personne peut ressentir en cas de scorbut. « Les symptômes du scorbut commencent généralement par de la fatigue, de la faiblesse et de l’irritabilité », explique Keatley. « À mesure que la carence s’aggrave, des symptômes plus graves apparaissent, tels que des gencives enflées et saignantes, des douleurs articulaires, des ecchymoses faciles, une peau sèche et une mauvaise cicatrisation des plaies. »

Dans les cas graves, le scorbut peut entraîner anémie et hémorragie interne, dit Keatley. Cela peut même être mortel s’il n’est pas traité.

Pourquoi le scorbut existe-t-il toujours ?

Le scorbut est rare aux États-Unis, mais il arrive. « Historiquement, le scorbut était décrit chez les marins n’ayant pas accès aux fruits et légumes frais », Dr Mehruba Anwar Parrisprofesseur adjoint de médecine d’urgence à la Rutgers New Jersey Medical School et toxicologue médical au New Jersey Poison Control Center, a déclaré à Yahoo Life. Désormais, les personnes âgées qui ne reçoivent pas une alimentation adéquate sont les plus vulnérables, selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis.

Le scorbut survient principalement aujourd’hui en raison de mauvaises habitudes alimentaires, Claudia Castaneda Tinocodiététiste au NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, a déclaré à Yahoo Life. « Puisque notre corps ne produit pas de vitamine C, nous devons l’obtenir par notre alimentation », explique-t-elle. « Si vous ne mangez pas suffisamment d’aliments riches en vitamine C, comme les fruits et légumes, ou si votre corps ne peut pas l’absorber correctement, vous pourriez courir un risque. »

Le scorbut peut également survenir chez les personnes qui ont un « régime alimentaire extrêmement limité » en raison de problèmes d’accès à la nourriture, de régimes restrictifs ou de conditions telles que l’alcoolisme ou les troubles de l’alimentation, explique Keatley. « De plus, les régimes alimentaires manquant de diversité ou fortement dépendants d’aliments transformés, qui ne contiennent généralement pas de vitamine C, peuvent être un facteur », dit-il.

Parris dit que le scorbut peut être un problème dans certaines communautés qui n’ont pas accès aux aliments frais. « Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement exposés à la maladie dans ces communautés », ajoute-t-elle.

Tinoco dit que des affections gastro-intestinales telles que maladie inflammatoire de l’intestin augmentent également le risque de scorbut.

Comment traite-t-on le scorbut ?

Le scorbut est généralement traité en réintroduisant des sources de vitamine C dans l’alimentation d’une personne, explique Parris. Dans les cas plus légers, cela peut impliquer d’encourager quelqu’un à manger des fruits et légumes frais riches en vitamine C, comme les agrumes, les tomates et le brocoli, ou de lui faire prendre un supplément de vitamine C.

En plus cas extrêmesune personne peut recevoir de la vitamine C par perfusion IV avant de passer à des suppléments oraux et à des changements alimentaires.

« Les symptômes commencent généralement à s’améliorer quelques jours après un apport adéquat en vitamine C, avec une récupération complète en quelques semaines, en fonction de la gravité de la carence », explique Keatley.

Comment réduire le risque de scorbut

Le Apport nutritionnel recommandé (AJR) pour la vitamine C pour la plupart des adultes en bonne santé est de 75 à 90 milligrammes par jour, bien que celles qui sont enceintes ou qui allaitent soient encouragées à en consommer davantage. Les experts conviennent que la plupart des Américains n’ont pas besoin de s’inquiéter du scorbut, mais il est important de savoir que vous pourriez tomber malade si vous n’avez pas assez de produits frais.

« Le scorbut est totalement évitable grâce à une alimentation équilibrée comprenant suffisamment de vitamine C », explique Tinoco. « Comme pour de nombreux problèmes de santé, il est important de s’assurer de manger une variété d’aliments nutritifs. »

Keatley recommande également de garder ceci à l’esprit : « La quantité de vitamine C nécessaire pour prévenir le scorbut est d’environ deux fraises par jour. »