Le scorbut, une maladie souvent associée aux marins du XVIIIe siècle, connaît une résurgence les États-Unis, Canadaet le Royaume-Uni. La recherche médicale a identifié un coupable évident : les inégalités économiques croissantes.

Le scorbut résulte d’une carence en vitamine C, présente dans les fruits et légumes, en particulier les agrumes comme les oranges, les citrons et les pamplemousses, ainsi que les légumes crucifères comme le brocoli, les choux de Bruxelles et les épinards. Aux États-Unis, les taux de scorbut chez les enfants ont plus que triplé ces dernières années, passant de 8,2 pour 100 000 personnes en 2016 à 26,7 pour 100 000 en 2020, selon une étude. Étude de juillet 2024 dans le Journal de l’Académie américaine des chirurgiens orthopédiquesqui a analysé les données de plus de 19 millions de patients pédiatriques.

L’étude a révélé que 36,5 pour cent des patients pédiatriques atteints de scorbut appartenaient au quartile de revenu le plus bas, contre 29,2 pour cent de la population pédiatrique. De même, 56,5 pour cent des patients atteints du scorbut étaient sous Medicaid, contre 48,3 pour cent de tous les patients hospitalisés.

UN étude de 2008 dans le Journal de la santé ont constaté que de faibles niveaux de vitamine C sont fréquents chez les adultes « matériellement démunis » au Royaume-Uni, avec 25 pour cent des hommes et 16 pour cent des femmes des groupes socio-économiques défavorisés souffrant d’une carence en vitamine C.