Jusqu’à 2,5 millions d’Américains souffrent d’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC). Alors que les chercheurs l’associent à des problèmes impliquant le cerveau, le système immunitaire et le métabolisme énergétique, les causes de la maladie et un remède restent à découvrir. Le terme maladie d’intolérance systémique à l’effort (SEID) peut également être utilisé pour cette condition. Dana J. Brimmer, PhD, chercheur invité au CDC, explique ce que les médecins savent.

Q : Quelle est cette maladie ?

Brillance : L’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC) est une maladie grave de longue durée qui peut modifier radicalement la vie des patients et durer des années. Les personnes atteintes d’EM/SFC ont souvent [symptoms that include moderate, severe, and substantial] la douleur, [debilitating] fatigue et troubles du sommeil.

Bien qu’il n’y ait pas de remède, un diagnostic peut aider les patients et les familles en leur donnant une meilleure compréhension de l’EM/SFC et des connaissances sur la gestion des symptômes. En outre, [the National Academy of Sciences (NAS)] donne désormais aux médecins les conseils dont ils ont besoin pour évaluer et gérer la maladie.