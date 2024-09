Le scientifique qui a découvert l’alarme incendie du corps contre les bactéries envahissantes remporte le prix Lasker de 250 000 $

Un prix de recherche très convoité, doté d’une récompense de 250 000 $, sera décerné à un scientifique qui a contribué à découvrir le rôle d’une protéine dans les défenses immunitaires du corps humain.

Biochimiste Zhijian « James » Chen directeur du Centre de recherche sur l’inflammation et professeur de biologie moléculaire au Centre médical Southwestern de l’Université du Texas, a remporté l’un des prix Lasker de cette année, des prix de recherche biomédicale souvent appelés les « Nobel américains ».

Chen a dirigé des travaux qui ont abouti à la découverte d’une enzyme essentielle, la synthase cyclique GMP-AMP (cGAS), qui agit comme une alarme incendie dans le corps. Mais au lieu d’être déclenchée par la fumée, la cGAS s’active en réponse à l’ADN d’envahisseurs étrangers, tels que des virus et des bactéries. Avant la découverte de la cGAS, les scientifiques ne savaient pas comment cet ADN déclenchait l’alarme. système immunitaire inné la première ligne de défense du corps contre les substances étrangères.

Ilya Metchnikov, qui a remporté un prix Nobel en 1908 a découvert la phagocytose, un phénomène par lequel une cellule en dévore une autre. C’est l’une des façons dont les cellules immunitaires débarrassent le corps des bactéries responsables de maladies. Dans sa conférence Nobel, Mechnikov a noté que l’ADN bactérien réveille d’une manière ou d’une autre une « armée protectrice de phagocytes » dans le corps, mais à l’époque, personne ne savait comment.

Des recherches ultérieures, menées au début des années 2000, ont révélé que l’injection de cellules avec ADN a fait un pic dans interférons des signaux immunitaires qui aident à stopper les infections. Les scientifiques ont ensuite découvert un groupe de gènes qui permet la production de ces interférons, qu’ils ont baptisés « stimulateur des gènes d’interféron » (STING). STING ne détecte pas directement l’ADN étranger, mais l’ADN active néanmoins STING d’une manière ou d’une autre.

Commencer par un article publié en 2012 Chen et ses collaborateurs ont enfin commencé à combler les chaînons manquants de cette chaîne d’événements. Le premier est le GMP-AMP cyclique (cGAMP), une molécule qui active STING lorsque de l’ADN étranger se cache dans les cellules. Le deuxième est le cGAS, l’enzyme qui permet aux cellules des mammifères — y compris les humains — de produire du cGAMP.

Dans le système d’alerte précoce de l’organisme, cGAS est l’alarme elle-même, qui détecte l’ADN étranger et appelle des renforts sous la forme de cGAMP. À son tour, cGAMP recrute les « pompiers » — qui dans ce cas sont le système immunitaire inné, y compris les cellules qui engloutissent les envahisseurs.

Chen dirige un laboratoire qui étudie la manière dont les cellules communiquent avec leur environnement et entre elles-mêmes. (Crédit image : Centre médical UT Southwestern)

Le groupe de Chen a appris plus tard que ce système détecte non seulement l’ADN mais aussi les rétrovirus, le groupe de virus auquel appartient le VIH. Ces virus contiennent ARN un cousin génétique de l’ADN. Le VIH est un maître de l’évasion lorsqu’il s’agit d’échapper au système immunitaire inné, mais lorsque le virus est détecté, c’est le cGAS qui le repère.

Malheureusement, le système d’alarme cGAS n’est pas toujours utile ; dans le cas de certaines maladies, il peut devenir incontrôlable.

Le cGAS joue un rôle dans maladies auto-immunes dans lequel le système immunitaire attaque par erreur le corps. Le cGAS détecte l’ADN flottant dans le liquide d’une cellule, ce qui est généralement un signe d’infection. Notre propre ADN humain est généralement soigneusement emballé dans des compartiments appelés noyau et mitochondries, mais lorsqu’une cellule est soumise à un stress, cela L’ADN peut fuir et se retrouver ailleurs dans la cellule.

Nous disposons d’enzymes qui aident à décomposer l’ADN échappé, mais chez certaines personnes, ces enzymes ne fonctionnent pas bien. Et cette déficience, comme l’ont découvert Chen et ses collègues, peut finir par déclencher le système d’alarme cGAS. Cela suggère que cGAS pourrait être la clé pour maîtriser ces réponses immunitaires nocives.

« Le cGAS est impliqué non seulement dans les maladies auto-immunes, mais aussi dans de nombreuses maladies inflammatoires, notamment la dégénérescence maculaire liée à l’âge et les troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique », ont écrit les lauréats du prix Lasker dans un communiqué. « Le fait de calmer la voie cGAS-cGAMP-STING pourrait donc être bénéfique pour un large éventail de maladies. »

Chen a reçu le prix Prix ​​Albert Lasker de recherche médicale fondamentale 2024 .

Deux autres prix Lasker ont été décernés cette année, l’un pour la recherche clinique et l’autre pour le service public. Le premier prix a été décerné à Joel Habener, Lotte Bjerre Knudsen et Svetlana Mojsov pour leur découverte et développement de médicaments imitant l’hormone glucagon-like peptide 1, comme Ozempic, pour le traitement de l’obésité. Le deuxième prix a été décerné à Quarraisha Abdool Karim et Dr Salim Abdool Karim dont le travail a été jouer un rôle déterminant dans la prévention et le traitement du VIH .