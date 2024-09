Le scientifique parie que les sécrétions de vers soignent les maladies auto-immunes

Bienvenue dans la première édition du Prototype ! Chaque semaine, je vous parlerai des dernières et plus intéressantes actualités scientifiques et technologiques émergentes. Et je vous expliquerai comment fonctionnent réellement les technologies qui font la une des journaux. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir The Prototype dans votre boîte de réception ici.

Commençons, d’accord ?

Holoclar

UN quiconque a passé son enfance à jouer au Sentier de l’Oregon Les développeurs de jeux vidéo savent que la dysenterie était un danger persistant à l’époque où se déroule le jeu. Ce n’est plus aussi fréquent aujourd’hui. Les systèmes d’assainissement et de traitement de l’eau garantissent que des maladies comme la typhoïde et le choléra, qui se propagent par l’eau potable, sont pratiquement inexistantes dans de nombreuses régions du monde.

Mais comme me l’a expliqué il y a quelques mois la scientifique Andrea Choe, purifier l’eau pour la rendre potable implique un compromis : nous ne buvons pas assez de vers. Les recherches de Choe, qu’elle a menées pendant son doctorat, ont montré que les vers parasites sécrètent certaines substances chimiques qui interagissent de manière bénéfique avec notre corps. « Ils peuvent calmer le système immunitaire et favoriser la cicatrisation des plaies », a-t-elle déclaré. Lorsqu’ils ne le font pas, les personnes atteintes de maladies auto-immunes comme l’asthme et la polyarthrite rhumatoïde et d’allergies alimentaires voient leur réponse inflammatoire s’intensifier, attaquant leur propre corps.

Elle n’est pas la seule à penser ainsi : il y a huit ans Le New York Times a signalé qu’il y a un tout un sous-sol de gens Les personnes atteintes de maladies auto-immunes soignent leurs maladies en s’infectant avec des vers parasites (bien que cela entraîne souvent des effets secondaires importants comme des douleurs d’estomac et de la diarrhée). Des essais cliniques à petite échelle ont même été réalisés pour voir si les vers peuvent traiter les maladies auto-immunes, bien que les résultats aient été mitigés jusqu’à présent. Il est intéressant de noter que les mêmes vers trouvés dans l’« homme des glaces » Ötzi, un corps momifié de l’âge de pierre, ont été trouvés dans le corps de Richard III lorsqu’il a été découvert en 2012, « on pense donc qu’ils sont en fait censés être un composant de notre système immunitaire ».

La découverte cruciale de Choe est le mécanisme chimique que les vers utilisent pour supprimer la réponse inflammatoire du système immunitaire. Cela l’a amenée à cofonder Holoclara, dont elle est la PDG. L’entreprise travaille à isoler les molécules spécifiques que les vers utilisent pour aider à moduler le système immunitaire pour les maladies auto-immunes afin qu’elles puissent être administrées sans les effets secondaires d’une infection parasitaire par un ver. L’entreprise a déjà vu du succès dans les modèles animaux, et a récemment levé 16 millions de dollars des investisseurs pour commencer à faire passer ces médicaments aux essais cliniques dans les prochains mois.

Restez à l’écoute.

Hommage à la recherche fondamentale d’Ozempic et de ses concurrents

Chris Taggart avec l’aimable autorisation de l’Université Rockefeller

Au cours des dernières années, les sociétés pharmaceutiques Lilly et Novo Nordisk ont ​​enregistré d’énormes ventes grâce aux agonistes du GLP-1, plus connus sous les noms commerciaux comme Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou Zepbound. Jeudi, les Lasker Awards (parfois appelés « prix Nobel américain ») ont été décernés. honoré trois scientifiques dont les recherches ont rendu ces médicaments possibles : Joel Habener, Svetlana Mojsov et Lotte Bjerre Knudsen.

Habener a commencé ses recherches dans les années 1970, lorsqu’il a commencé à étudier l’hormone glucagon, utilisée par le corps pour augmenter la concentration de sucre dans le sang. Il a pu cloner le gène correspondant, dit-il, en utilisant « les organes endocriniens de la lotte, un poisson-poubelle » dont ils disposaient en grande quantité car l’un des frères de son collègue était pêcheur commercial.

À peu près à la même époque, Svetlana Mojsov travaillait de manière indépendante sur le glucagon et ses expériences ont permis de découvrir le GLP-1, une protéine plus courte codée dans le même ADN que celui qui code le glucagon. À la fin des années 1980, elle et Habener collaboraient et ils ont déterminé que c’est le GLP-1 qui libère l’insuline et abaisse la glycémie, ce qui en fait un candidat pour devenir un médicament contre le diabète dans un article historique de 1992. Quelques années plus tard, Lotte Bjerre Knudsen, chercheuse chez Novo Nordisk, a commencé à étudier comment le GLP-1 pourrait être utilisé comme médicament dans le corps humain. Le premier médicament GLP-1, le liraglutide, a été approuvé par la FDA en 2010. Après cela, d’autres médicaments GLP-1 ont été développés, et le reste appartient à l’histoire.

Pour Mojsov, l’une des choses qui la réjouit dans le succès de ses recherches et des médicaments qui en sont issus, c’est qu’elles aident non seulement les personnes atteintes d’une grande variété de maladies, mais démontrent également que des protéines comme le GLP-1 peuvent servir de base à la mise au point de médicaments dans tous les domaines. « C’est ce qui fait une bonne découverte », m’a-t-elle expliqué. « Cela ouvre de nouvelles perspectives. »

DECOUVERTE DE LA SEMAINE

Les chercheurs de Université McGill développent un processus pour créer des produits chimiques industriels à partir de rien–littéralement. Le processus, décrit dans un article publié cette semaine dans Nature Communicationss’inspire de la façon dont les plantes transforment la lumière du soleil en énergie pendant photosynthèseLes scientifiques ont développé un mélange de nitrure d’or, de palladium et de gallium qui déclenche une réaction chimique lorsqu’il est exposé à soleil: dioxyde de carbone dans l’atmosphère attachée à méthane dans l’atmosphère, créant méthanolCe produit chimique lui-même a de nombreuses utilisations et peut également servir de précurseur pour un tas d’autres produits chimiques utiles également. Si le processus s’avère économiquement évolutif (l’utilisation de l’or et du palladium pose ici un défi), il pourrait s’avérer être un double avantage : produire des produits utiles tout en tirant gaz à effet de serre hors de l’air.

AUTRES HISTOIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES INTÉRESSANTES

Cette semaine, Forbes a lancé sa liste inaugurale des leaders du développement durable, mettant en avant 50 entrepreneurs, scientifiques, bailleurs de fonds, décideurs politiques et militants de premier plan qui luttent contre la crise climatique avec impact réel et tangible.

Les robots des entreprises d’IA telles que Anthropique et OpenAI explorent agressivement Internet, ce qui entraîne des maux de tête coûteux pour les petits sites Web, rapports Business Insider.

Des chercheurs de l’Université de Southampton stocké le génome humain sur un cristal de mémoire qui est théoriquement capable de durer des millions, voire des milliards d’années.

La Terre va recevoir une mini-lune temporaire la semaine prochaine : une petit astéroïde se dirige vers nous et restera en orbite pendant environ deux mois. (Vous aurez cependant besoin d’un télescope pour le voir.)

CALENDRIER DE LANCEMENT

NASA vise un décollage mercredi 25 septembre pour sa mission Crew-9. Ce sera la dixième fois que SpaceX a envoyé des astronautes à la Station spatiale internationale pour l’agence spatiale et l’astronaute de la NASA Nick Hague et cosmonaute de Roscosmos Alexandre Gorbounov sera à bord. Dans le printemps 2025la même capsule Dragon les ramènera sur Terre avec les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williamsqui devaient initialement revenir à bord de la capsule Starliner de Boeing.

FORBES L’A APPELÉ

Archives Bettmann

Dans un nouveau rapport cette semaine, groupe de réflexion sur l’énergie Braise affirme que le monde est sur le point d’installer beaucoup plus énergie solaire Cette année, les prévisions ont été plus élevées que prévu, comme cela s’est produit les années précédentes. L’essor de l’énergie solaire ne surprendrait pas les lecteurs de longue date de Forbes. En 1929, nous avons interviewé l’inventeur alors âgé de 82 ans Thomas Edisonqui nous a dit que « le temps viendra où l’humanité tirera à grande échelle de l’énergie électrique directement du soleil ».

LA SCIENCE QUE VOUS POUVEZ UTILISER

Mauvaise nouvelle pour les étudiants : il s’avère que devoirs est bon pour l’apprentissage. Les chercheurs de Université de Maynooth a étudié les performances académiques des étudiants en mathématiques et en sciences et j’ai découvert que tous les jours devoirs de maths et presque quotidiennement devoirs de sciences a amélioré les résultats des élèves. Du côté positif pour les enfants, fréquence c’est ce qui compte – de courts devoirs qui emmènent les enfants 15 minutes terminer semble fonctionner mieux que des tâches plus longues.

CE QUI M’A DIVERTI CETTE SEMAINE

Découvrez l’émission de science-fiction classique des années 1990, Babylone 5, diffusion sur la chaîne Roku. Cette série de science-fiction classique se déroule dans une station spatiale servant d’« ONU dans l’espace » pour les principales puissances galactiques. Bien que les effets spéciaux soient datés et que la série montre son budget limité de multiples façons, elle reste un chef-d’œuvre de l’opéra spatial. Je suis avec Keith RA DeCandido blog de rediffusion épisode par épisode sur Reactor et se prépare à commencer la saison deux.

PLUS D’INFORMATIONS SUR FORBES

ForbesComment Sunrun atténue la pénurie d’électricité, une maison à la foisForbesPourquoi ce marchand de penny stocks pourrait bien tuer son propre régulateurForbesRencontrez le professeur du MIT qui dirige huit startups climatiques et bénéficie d’un financement de 2,5 milliards de dollars