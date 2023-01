Le scientifique Invent Robot fait d’un bloc métamorphe

L’art de transformer son corps pour prendre différentes formes n’est peut-être plus une chose que l’on ne trouve que dans les livres Harry Potter ou les films Terminator. Un robot humanoïde en métal qui peut se transformer en liquide est le petit dernier du bloc de métamorphose. S’inspirant des concombres de mer, les ingénieurs ont développé des robots magnétiques miniatures capables de passer rapidement de l’état liquide à l’état solide. L’équipe à l’origine de cette merveille a intégré des particules magnétiques dans du gallium, qui a un point de fusion très bas. Ils ont surnommé le nouveau matériau à transition de phase magnétoactive (MPTM).

La nature magnétique du matériau lui permet également de conduire l’électricité. Ceci, à son tour, a permis aux chercheurs de les contrôler.

Les chercheurs ont démontré la capacité en faisant tourner l’un des robots liquide afin qu’il puisse s’échapper d’une petite prison qui avait été détenue.

Les scientifiques ont utilisé des champs magnétiques alternatifs pour élever la température du robot à 35 degrés Celsius et le transformer en un état liquide en 1 minute et 20 secondes. Une fois sous forme liquide, la capacité du robot à se déplacer dans des espaces restreints, ou sa “morphabilité”, a été démontrée en le contrôlant avec des aimants supplémentaires. À l’aide de ces aimants, le métal liquide pouvait être déplacé à travers les interstices de la cage, définissant la “figurine ” libre.

Les chercheurs ont montré la capacité des minuscules robots à escalader des murs, à sauter par-dessus des douves et à se diviser en deux pour déplacer des objets dans d’autres démonstrations.

Chengfeng Pan, ingénieur à l’Université chinoise de Hong Kong et l’un des chercheurs à l’origine du projet, a déclaré au Washington Post que les robots affichent des mouvements rapides et une charge lourde lorsqu’ils sont à l’état solide et se métamorphosent à l’état liquide.

Cette recherche est une étape importante car c’est la première fois qu’un matériau capable à la fois de changer de forme et de supporter de lourdes charges a été identifié pour être utilisé dans des microbots.

Il pourrait avoir une variété d’applications dans les soins de santé, la robotique et l’électronique flexible. Les chercheurs l’ont démontré dans une expérience où les robots ont fait glisser un objet hors d’un modèle d’estomac.

Cependant, cela vient avec une limitation. Brad Nelson, professeur de robotique à l’ETH Zurich, a déclaré au Washington Post que le robot utilise du fer-bore au néodyme, une substance toxique pour l’homme. Cela signifie qu’il ne serait cliniquement sûr pour une utilisation à l’intérieur du corps humain que s’il était complètement retiré après utilisation.

