Le scientifique des psychédéliques Roland Griffiths fait face à la fin et trouve… la joie

La dernière fois que nous avons parlé avec Roland Griffiths, PhD, à l’automne 2021, les thérapies assistées par les psychédéliques commençaient tout juste à entrer dans la conscience du grand public – comme WebMD l’a exploré avec l’aide de Griffiths dans une série approfondie. Champignons magiques, MDMA et promesse d’une thérapie assistée par les psychédéliques.

Pour Griffiths, psychopharmacologue et homme d’État chevronné de la recherche psychédélique, ce fut une période très gratifiante dans sa vie professionnelle et personnelle. Les substances psychédéliques qu’il étudiait en laboratoire depuis 20 ans étaient enfin prises au sérieux en tant que médicaments susceptibles d’aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale spécifiques comme la dépression, l’anxiété, la dépendance et le SSPT. Ses relations personnelles avec ses proches étaient bonnes et sa relation principale avec sa partenaire de vie, Marla, était une source de sens et de subsistance.

Puis, quelques mois seulement après notre conversation, les médecins ont diagnostiqué à Griffiths un cancer du côlon en phase terminale. Il avait toutes les raisons d’être irrité et en colère, car il avait fait attention à sa santé et suivi les instructions des médecins concernant les dépistages.