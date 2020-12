« Dites la vérité sur le virus, le virus du PCC! » a exigé une manifestante lors d’un récent après-midi dans un anglais cassé, brandissant un signe suggérant que le propriétaire avait aidé à fabriquer le nouveau coronavirus comme arme biologique. D’autres piqueteurs ont agité des affiches déclarant que leur cible était un espion du Parti communiste chinois.

Le résident à l’intérieur, Teng Biao, est une personne étrange à accuser de tels crimes: il en est un largement respecté Dissident chinois et universitaire du Hunter College de New York qui a fui la Chine après s’être heurté à plusieurs reprises aux autorités au sujet de son travail en faveur des droits humains. Les piquets de grève quotidiens ont scandalisé ses voisins et même le maire de la ville, qui est venu sur sa pelouse pour le soutenir.

Le cirque a déconcerté ce coin tranquille du New Jersey, mais Teng dit qu’il sait qui l’a organisé – Guo Wengui, un homme d’affaires chinois à New York qui a travaillé sur plusieurs projets avec l’ancien stratège de la Maison Blanche Stephen K. Bannon.

Teng et plusieurs autres dissidents chinois en Amérique du Nord ont déclaré au Washington Post que ces derniers mois, Guo avait envoyé des manifestants pour les harceler pour avoir critiqué publiquement Guo, qui a quitté la Chine en 2014, avant que les autorités chinoises ne l’accusent de corruption. , fraude, viol et autres crimes – allégations qu’il nie.

Guo s’est déclaré ennemi du Parti communiste chinois ces dernières années, appeler à la fin du règne du PCC et la création d’un nouvel État fédéral chinois. Sa campagne a attiré des dizaines de milliers de fidèles en ligne, qui regardent ses clips enflammés sur les réseaux sociaux sur la corruption chinoise et sont GNews et Médias GTV sites Internet.

Mais récemment, dans un tour curieux pour un croisé anti-PCC, Guo a commencé à dénoncer bruyamment les dissidents chinois dans une série de vidéos, appelant ses partisans à « éliminer » environ 20 personnes qu’il considérait comme des « traîtres ». . Peu de temps après, d’éminents dissidents du Texas et de New York à Vancouver, au Canada et en Virginie ont trouvé leurs maisons assiégées par des manifestants.

Pasteur du Texas Bob Fu, dont le ministère fournit une assistance aux chrétiens clandestins et aux avocats des droits humains en Chine, a déposé une plainte devant un tribunal fédéral le mois dernier prétendre que Guo l’a faussement attaqué avec des «menaces de mort en ligne» et des manifestations d’intimidation devant son domicile dans la ville pétrolière de Midland, dans l’ouest du Texas. À un moment donné, la famille de Fu a été évacuée par les autorités locales et fédérales en réponse à une alerte à la bombe crédible, a déclaré Fu dans une interview.

Gao Bingchen, un journaliste vivant à l’extérieur de Vancouver, au Canada, a déclaré au Post que les manifestants qu’il dit avoir été envoyés par Guo ont commencé à le harceler devant son domicile début septembre, criant des obscénités et l’accusant d’être un espion. Fin novembre, deux des manifestants sont tombés brutalement derrière l’ami de Gao, Louis Huang, avec des fractures au visage, a déclaré Huang dans une interview. rapports de confirmation dans les médias canadiens.

Interrogé sur les manifestations, Guo a semblé confirmer son implication, bien qu’il ait nié tout rôle dans la violence.

«Pour être clair, je n’ai jamais toléré aucune forme de violence contre des individus. Moi-même, les partisans anti-PCC et le mouvement du Nouvel État fédéral de Chine appliquent notre droit du premier amendement de dénoncer et de m’opposer à ceux qui soutiennent le PCC, comme d’autres campagnes des droits de l’homme dans l’histoire des États-Unis », a déclaré Guo dans une déclaration écrite de son avocat, Daniel Podhaskie.

« S’il y a des confrontations isolées, ce sont les actions d’individus qui ne suivent pas mes idéaux », a déclaré Guo, refusant de commenter davantage.

Les activités de Guo ont relancé le débat parmi les Chinois d’outre-mer et dans les cercles de Washington sur les objectifs et les allégeances de l’homme d’affaires. Certains critiques de Guo, dont Fu et l’ancien professeur de l’Université de Pékin, Xia Yeliang, ont déclaré qu’ils soupçonnaient que Guo pourrait travailler au nom de Pékin pour saper les ennemis du Parti communiste. D’autres disent qu’il est un véritable adversaire du parti et qu’il attaque d’éminents dissidents pour renforcer sa propre réputation et sa ligne de touche.

Fu a déclaré que les attaques de Guo contre lui ont fait écho comme des critiques dans les médias d’Etat chinois, et que la liste des « traîtres » que Guo appelle comprend de nombreux ennemis connus du gouvernement chinois.

« Il veut me faire taire, perturber les opérations de notre ministère en Chine, qui sont les objectifs du Parti communiste chinois et en particulier de l’appareil de sécurité chinois », a déclaré Fu. «Il n’y a pas de conclusion logique autre que celle que quelqu’un lui a ordonné de faire quelque chose de destructeur. Il est irréel que cela se produise sur le sol américain. «

Guo a déclaré publiquement avoir des liens avec les agences de renseignement chinoises et a déclaré sur YouTube qu’il avait livré des rapports et travaillé en leur nom ces dernières années. Avant que Guo ne quitte la Chine, les autorités ont déclaré qu’il avait une alliance de longue date avec l’officier supérieur des renseignements chinois Ma Jian, qui a été condamné à la réclusion à perpétuité pour corruption en 2018.

Depuis son déménagement aux États-Unis, Guo a développé une relation avec Bannon, l’a embauché comme consultant et s’est engagé à faire un don de 100 millions de dollars à un Association caritative dirigée par Bannon chargé d’enquêter sur la corruption et d’autres problèmes en Chine. Cet été, Guo a annoncé que Bannon occuperait le poste de président de la GTV, bien que Guo ait déclaré plus tard que Bannon avait été démis de ses fonctions après son arrestation sur des allégations de fraude en relation avec la campagne de Bannon pour collecter des fonds pour aligner un mur. aider à construire la frontière américaine avec le Mexique. . Lorsque les autorités américaines ont arrêté Bannon en août, il se détendait sur le yacht de Guo au large des côtes du Connecticut.

Bannon n’a pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article. Ces derniers mois, Bannon a fait l’éloge de Guo, l’appelant « l’opposant chinois le plus fort auquel le PCC ait jamais été confronté ».

Au fur et à mesure que le profil de Guo grandissait, Teng et d’autres dissidents chinois ont publiquement remis en question la véracité de ses histoires et de ses dissidents de bonne foi, suscitant sa colère.

En septembre, Guo a enfilé un costume bleu et a enregistré une vidéo encourageant ses partisans à « éliminer les traîtres » au Canada, au Japon, à Taiwan et aux États-Unis, qui, selon lui, l’avaient critiqué et menacé lui et ses partisans.

Guo a coché une liste d’ennemis, y compris Teng; le pasteur Fu; Xia Yeliang, l’ancien professeur de l’Université de Pékin qui a quitté la Chine après avoir été limogé en 2013 pour avoir critiqué les responsables du parti et soutenu les réformes démocratiques; Sasha Gong, ancienne journaliste pour Voice of America; et trois employés de Boxun, un site d’information en langue chinoise qui a publié des informations critiques sur les dirigeants chinois.

Dans une interview à son domicile dans le New Jersey, Teng a déclaré que les manifestants étaient apparus pour la première fois en enseignant un cours en ligne sur les droits de l’homme en Chine depuis son salon.

« J’ai immédiatement compris pourquoi ils étaient ici parce qu’ils dérangeaient d’autres personnes, d’autres critiques de Guo Wengui », a-t-il déclaré.

Aucun des manifestants à la maison de Teng un récent après-midi n’a voulu mentionner son nom. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils étaient venus, une femme a agité un panneau accusant Teng d’être un espion du PCC. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le groupe croyait cela, un homme a crié: «Nous en avons la preuve! mais a refusé d’élaborer.

Un autre homme avec un trépied a filmé la scène sur un smartphone et a déclaré qu’il diffusait sur GTV. Les manifestants ont également mises à jour publiées à propos de leur démonstration Teng sur GNews.

Les voisins et les partisans de Teng ont déclaré qu’ils avaient demandé à plusieurs reprises aux manifestants d’expliquer leur cas, mais qu’ils n’avaient jamais reçu de réponse claire.

«Ils crient des choses comme: ‘C’est un espion et c’est un menteur et il est méchant’, mais il n’y a pas de détails», a déclaré Lisa Garwood, une locale qui s’assied sur la pelouse de Teng avec des beignets et du café. Deux chefs religieux locaux, également là pour défendre Teng, ont bavardé à proximité, tandis que l’ami de Teng filmait tranquillement un documentaire sur toute la scène peu orthodoxe.

Lauren Davis, un écrivain venu soutenir Teng par la suite lire à propos de les manifestations sur le site d’information Planète Princeton, les participants ont déclaré avoir tenté de l’intimider.

Un manifestant « s’est approché de moi et m’a chuchoté à l’oreille: » Nous savons que vous êtes un écrivain, nous savons qui vous êtes et nous en saurons plus « , a déclaré Davis.

« Ce groupe me semble être du chinois Q-Anon », a-t-elle ajouté.

Le 12 décembre, le maire du canton de West Windsor, Hemant Marathe, s’est arrêté pour défendre Teng et réprimander les manifestants.

« C’est vraiment gratifiant de voir les voisins et les cantons soutenir l’un de nous », Marathe a dit dans une vidéo mise en ligne. « Et pour tous ceux qui sont ici pour protester, cela vous retourne vraiment contre vous. »

« Au moins, cela a généré plus de soutien » pour Teng, a ajouté le maire. « Ce n’est pas la manière américaine de se tenir devant quelqu’un qui crie des insultes. »

Teng a déclaré qu’il ne pensait pas que les manifestants étaient des résidents locaux. Il soupçonnait que certains avaient voyagé aux États-Unis depuis la Chine avec des visas touristiques et que Guo ferait pression sur certains pour qu’ils participent, mais a déclaré qu’il n’en avait aucune preuve. Les voisins de Teng disent ne pas reconnaître les piqueteurs, dont certains arrivent dans des voitures avec des plaques d’immatriculation de New York.

Teng a été publier des mises à jour sur les machinations des manifestants sur Twitter, y compris les traductions de certains des blasphèmes ignobles qu’il dit avoir crié.

L’un des voisins de Teng, qui parle mandarin, a déclaré que les manifestants lui criaient également des injures sales. Ils ont également demandé pourquoi il défendait Teng.

« J’ai dit: » Je suis un ami, je soutiens mon ami « », a déclaré le voisin, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour ne pas mettre en colère les piqueurs. «Ils ont dit: ‘Si vous êtes un partisan, vous êtes avec lui, vous êtes un PCC, vous êtes un espion aussi, et vous méritez de mourir et d’aller en enfer aussi!’ Ce ne sont pas des gens rationnels. »