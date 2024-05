Le scientifique de Harvard à l’origine de la thérapie NAD de Justin Bieber démissionne, laissant l’industrie chinoise anti-âge en plein essor dans l’eau chaude

En avril de la même année, Horizons Ventures, la société privée de capital-risque de Li, a investi 25 millions de dollars dans ChromaDex, cotée au Nasdaq. Selon Frank Jaksch, co-fondateur et président de ChromaDex, Li a emmené Tru Niagen une pilule « supplément pour vieillir en bonne santé » produite par l’entreprise.

Mais la thérapie NAD n’est plus réservée aux riches et célèbres. La Chine est devenue le plus grand producteur mondial de supplément et, grâce à sa production à grande échelle et aux réductions de prix qui en ont résulté, il est désormais adopté par les masses.

Cependant, tout cela pourrait bientôt dérailler après un important scientifique à l’origine du médicament a démissionné de son poste de président d’une prestigieuse académie scientifique le mois dernier, au milieu d’une tempête de critiques à l’égard du traitement, avec de sérieux doutes sur son efficacité.

David Sinclair – professeur vedette au département de génétique de la Harvard Medical School – est surtout connu pour ses travaux visant à comprendre la longévité.

Son laboratoire a été parmi les premiers à identifier le rôle de la biosynthèse du NAD dans la régulation de la durée de vie.

Le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) est une molécule essentielle au métabolisme cellulaire qui aide à convertir les aliments en énergie et à réparer l’ADN endommagé. Mais cela diminue avec l’âge.

Des scientifiques tels que David Sinclair affirment qu’augmenter ses niveaux peut aider inverser le processus de vieillissement . En 2018, il a déclaré au magazine Time que le NAD+ (le symbole plus fait référence à sa forme oxydée) est « ce qui se rapproche le plus d’une fontaine de jouvence ».

Dans un article publié en 2013 dans la revue Cell, l’équipe de Sinclair a rapporté qu’une molécule précurseur du NAD, appelée NMN, peut être convertie en NAD dans l’organisme. Après avoir nourri des souris NMN âgées de 22 mois pendant une semaine, il a été constaté que certains indicateurs de santé, tels que l’état musculaire des souris, étaient rétablis aux niveaux d’avant six mois.

Le NMN, ou nicotinamide mononucléotide, est dérivé de vitamine B3 (niacine) et se trouve dans les cellules humaines. Il peut facilement être pris comme une sorte de booster de NAD.

Mais au fil des années, les recherches de Sinclair ont suscité beaucoup de scepticisme. Les critiques l’ont accusé de vanter ses recherches et de vanter des produits non éprouvés.

Et dernièrement, en avril, il a été contraint de démissionner de son poste de président d’une prestigieuse académie après avoir proposé une pilule qui, selon lui, inverserait le vieillissement chez les chiens.

Il y a à peine neuf ans, en 2015, le premier produit de consommation NMN au monde a été lancé par une entreprise japonaise, qui a ensuite commencé à pénétrer en Chine via des achats à l’étranger. À cette époque, une bouteille contenant une dose de 9 000 mg de suppléments de NMN coûtait plus de 28 000 yuans (3 865 dollars).

Le prix a considérablement baissé à peine deux ans plus tard, lorsqu’un produit concurrent de GeneHarbor une société de biotechnologie basée à Hong Kong, a été commercialisée à environ 1 300 yuans.

La baisse des prix était due aux avancées technologiques ainsi qu’à l’augmentation de la quantité de matières premières pouvant être fournies. Cela a marqué le début du passage d’un produit réservé uniquement à une élite riche à un usage plus répandu auprès du grand public.

Cela était en grande partie dû à un seul homme : Wang Jun. Un jour seulement après la publication de l’article historique de Sinclair en 2013, Wang, le fondateur de GeneHarbor, a senti le potentiel commercial du NMN et a chargé ses collègues d’étudier sa production.

Wang est diplômé de l’Université du Wisconsin-Madison avec un doctorat en biologie moléculaire et, en 1992, il a rejoint l’Université chinoise de Hong Kong en tant que membre du corps professoral, où ses principaux domaines de recherche comprenaient la biologie moléculaire, l’ingénierie enzymatique et la biosynthèse. En 2004, après avoir quitté le monde universitaire, Wang a fondé GeneHarbor.

Il y a plus de dix ans, l’ingrédient NMN coûtait jusqu’à 2 millions de dollars US/kg. L’entreprise de Wang a réussi à ramener ce prix à 3 000 $ US/kg en utilisant la technologie de la biologie synthétique pour augmenter la production de la matière première.

Puis, en 2018, GeneHarbor a commencé la construction d’une usine dans la province chinoise du Zhejiang, dans l’est de la Chine. Opérationnelle deux ans plus tard, elle est capable de produire 200 tonnes d’ingrédients NMN chaque année, ce qui en fait le plus grand producteur mondial de NMN.

Cela a entraîné une nouvelle baisse des prix, qui ne dépassent désormais que quelques centaines de dollars américains par kilogramme.

« Nous avons été la première entreprise au monde à véritablement industrialiser le NMN », a déclaré Wang au Post.

Les recherches de Sinclair sont utilisées comme approbation scientifique sur la page d’accueil du produit NMN de l’entreprise.

« La découverte de l’efficacité du NAD+ et du NMN dans l’anti-âge est la première recherche scientifique au monde rigoureusement validée scientifiquement avec des résultats significatifs », peut-on lire, avec deux images de la couverture médiatique de Sinclair utilisées comme illustration sous le texte.

C’est très complexe et des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment et quand les précurseurs du NAD+ sous forme de NMN et de NR sont bénéfiques pour l’homme. Jonas Treebak

Mais tout le monde dans la communauté scientifique n’est pas converti. Bien que des recherches aient été publiées sur la fonction du NMN et ses anti-âge mécanisme, aucune avancée clinique majeure n’a été réalisée.

Jonas Treebak, scientifique à la faculté de santé et des sciences médicales de l’université de Copenhague, a déclaré que davantage de recherches sur le NMN étaient nécessaires.

« C’est très complexe et davantage d’études sont nécessaires pour déterminer comment et quand les précurseurs du NAD+ sous forme de NMN et de NR sont bénéfiques pour les humains », a-t-il déclaré.

Le nicotinamide riboside (NR) est similaire au NMN mais nécessite une conversion en NMN via une enzyme dans le corps avant de se convertir en NAD+.

Il a déclaré que pour que le NMN ou le NR soient bénéfiques, ils devraient cibler un type de cellule ou un tissu présentant une baisse constante et néfaste des niveaux de NAD+ avec l’âge, ce dont il existe très peu de preuves chez l’homme.

L’année dernière, un article de revue de la littérature rédigé par Jonas et son collègue publié dans Science Advances soulignait que la supplémentation orale en NR avait montré peu d’effets cliniquement pertinents et qu’« il existe une fâcheuse tendance dans la littérature à exagérer l’importance et la robustesse des effets rapportés ».

« Il y a beaucoup de gens sur le terrain qui nourrissent des soupçons [about Sinclair’s science] », a déclaré un chercheur dans une interview avec Boston Magazine en 2019. « Il est difficile d’expliquer comment le même laboratoire, à plusieurs reprises sur une décennie environ, peut publier plusieurs éléments de données que d’autres laboratoires ne peuvent pas reproduire. »

En plus des critiques à l’égard de sa science, Sinclair a également été critiqué pour ses conflits d’intérêts financiers. Selon un rapport de KFF Health News de 2019, Sinclair est soit fondateur, investisseur ou membre du conseil d’administration de 28 entreprises, dont au moins 18 sont impliquées d’une manière ou d’une autre. avec anti-âge y compris la recherche ou la commercialisation de boosters NAD.

En février, une autre société qu’il a cofondée, Animal Biosciences, l’a cité disant qu’un supplément qu’elle avait développé, qui fonctionnait également en améliorant la production de NAD+, inversait le vieillissement chez les chiens, mais ces affirmations ont indigné ses pairs.

La controverse a conduit à une série de démissions du prestigieux organisme de recherche qu’il a fondé – l’Académie pour la recherche sur la santé et la durée de vie – avec un scientifique qui a cessé de qualifier Sinclair de « vendeur d’huile de serpent ».

En avril, Sinclair a été contraint de démissionner de son poste de président. Le Post a contacté Sinclair pour obtenir une réponse à ces allégations, mais n’a pas reçu de réponse.

Ces produits sont strictement réglementés en Chine. Ils n’ont pas encore été approuvés par les autorités chinoises et les clients ne peuvent les acheter que via des plateformes de commerce électronique transfrontalières. En mai de l’année dernière, la demande d’additifs alimentaires du NMN a été rejetée par la Commission nationale chinoise de la santé.

Wang a exprimé son mécontentement face à de telles réglementations.

Il a fait valoir que le NMN est déjà une molécule présente dans le corps et que sa sécurité ne devrait donc poser aucun problème. Au fil des années, les recherches ont clarifié son mécanisme, ajoutant qu’il devient de plus en plus abordable, ce qui en fait un bon anti-inflammatoire. produit vieillissant.

Il a déclaré avoir récemment rencontré un ami qui lui avait dit que des centaines de personnes autour de lui avaient pris des suppléments de NMN, et beaucoup ont mentionné une amélioration de la qualité du sommeil, ainsi que des systèmes cardiovasculaire et immunitaire, grâce au produit.

Sur la principale plateforme de commerce électronique chinoise JD, de nombreux acheteurs ont mentionné des améliorations similaires.

Certains restent cependant sceptiques.

Par exemple, un acheteur qui utilise le produit depuis deux ans a déclaré en mars qu’il le prenait avec précaution car « de toute façon, il n’y a aucun mal à le prendre pendant une longue période ».

« Le confort psychologique est supérieur à l’effet réel », dit-il, tout en espérant que cela ralentira le vieillissement et régulera les fonctions corporelles.

Wang a nié que la controverse Sinclair affecterait les perspectives des produits NMN. En raison de ses nombreux avantages, a-t-il déclaré, les utilisations futures du NMN ne feront que s’étendre, des produits de santé aux cosmétiques en passant par les produits pharmaceutiques.

Dans une interview accordée au magazine chinois China Newsweek en 2020, Wang a évoqué la possibilité de s’étendre à nouveau vers une usine NMN beaucoup plus grande, augmentant ainsi la production et réduisant ainsi encore davantage les prix.

« Le NMN sera probablement aussi bon marché qu’une tasse de thé au lait », a-t-il déclaré.