Le scientifique britannique Ian Wilmut, qui dirigeait l’équipe qui a cloné Dolly la brebis, est décédé à 79 ans

Ian Wilmut, le pionnier du clonage dont le travail a joué un rôle crucial dans la création de Dolly the Sheep en 1996, est décédé à l’âge de 79 ans.

L’Université d’Edimbourg en Écosse a annoncé que Wilmut est décédé dimanche des suites d’une longue maladie due à la maladie de Parkinson.

Wilmut a déclenché un débat mondial sur l’éthique du clonage lorsqu’il a annoncé que son équipe de l’Institut Roslin pour les biosciences animales de l’université avait cloné un agneau en utilisant le noyau d’une cellule d’un mouton adulte.

Initialement appelé « 6LL3 » dans l’article universitaire décrivant l’œuvre, l’agneau a ensuite été nommé Dolly, en hommage à la chanteuse Dolly Parton. Le clonage de l’agneau a été la première fois que les scientifiques ont réussi à amener une cellule adulte mature à se comporter comme une cellule issue d’un embryon nouvellement fécondé afin de créer un animal génétiquement identique.

Même si la création de Dolly a été saluée comme une révolution par certains scientifiques, elle en a déconcerté beaucoup, les critiques qualifiant de telles expériences de contraires à l’éthique.

L’année qui a suivi la création de Dolly, le président américain Bill Clinton a imposé une interdiction de l’utilisation de fonds fédéraux pour le clonage humain, sans toutefois interdire toute recherche sur le clonage.

La création de Dolly a incité d’autres scientifiques à cloner des animaux, notamment des chiens, des chats, des chevaux et des taureaux. Dolly a également suscité des questions sur le clonage potentiel d’humains et d’espèces disparues. Ces dernières années, les scientifiques ont proposé de ramener le mammouth laineux en utilisant une combinaison de modification génétique et de clonage.

La création de Dolly faisait partie d’un projet plus vaste mené par des scientifiques visant à créer des moutons génétiquement modifiés capables de produire des protéines thérapeutiques dans leur lait. Environ six ans après la naissance de Dolly, celle-ci a été euthanasiée par des scientifiques après qu’elle ait développé une tumeur pulmonaire incurable.

Wilmut, un embryologiste de formation, s’est ensuite concentré sur l’utilisation de techniques de clonage pour fabriquer des cellules souches susceptibles d’être utilisées en médecine régénérative. Son travail a été essentiel à la recherche visant à traiter les maladies génétiques et dégénératives en aidant l’organisme à réparer les tissus endommagés.

L’Institut Roslin a déclaré que Wilmut avait été fait chevalier en 2008 et avait pris sa retraite de l’université en 2012. Il a ensuite fait des recherches sur la maladie de Parkinson après avoir reçu un diagnostic de cette maladie, a-t-il ajouté.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Sir Ian Wilmut », a déclaré lundi Bruce Whitelaw, directeur de l’institut, dans un communiqué. Whitelaw a décrit Wilmut comme un « titan » de la science et a déclaré que son travail dans la création de Dolly avait transformé la pensée scientifique de l’époque.

Il a déclaré que l’héritage du travail de Wilmut sur le clonage de Dolly continue d’être visible.

« Cette percée continue d’alimenter bon nombre des progrès réalisés dans le domaine de la médecine régénérative que nous observons aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Wilmut laisse dans le deuil sa femme, ses trois enfants et cinq petits-enfants, a indiqué l’Université d’Édimbourg. Les modalités des funérailles n’ont pas encore été annoncées.