Özlem Türeci a l’impression de courir un marathon depuis janvier.

Elle n’est pas encore à la ligne d’arrivée, bien que des millions de doses du vaccin qu’elle a aidé à développer soient maintenant livrées aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Türeci a cofondé BioNTech, une société allemande qui s’est associée au géant pharmaceutique Pfizer pour développer le premier vaccin COVID-19 autorisé aux États-Unis.

En tant que médecin-chef de l’entreprise, elle a passé plus d’une décennie, avec son mari et co-fondateur, le Dr Uğur Şahin, à développer des vaccins basés sur la technologie de l’ARNm. L’approche tire parti du processus naturel utilisé par les cellules pour traduire le plan d’ADN sous-jacent en protéines qui remplissent toutes les fonctions de la vie.

Leur objectif principal a été de lutter contre le cancer.

Ils ont développé deux types de vaccins contre le cancer en utilisant la technologie de l’ARNm. Dans le premier, une approche standard qui peut être utilisée par les patients atteints de mélanome, l’ARNm cible les antigènes communs à 95% de tous les mélanomes, retournant le système immunitaire contre eux.

Dans le second, BioNTech prend la génétique de la tumeur d’une personne et conçoit un vaccin ARNm personnel pour entraîner son système immunitaire à le combattre. Environ un mois après le séquençage des tissus biopsiés, BioNTech peut fournir un vaccin complet, destiné à être utilisé en association avec d’autres immunothérapiesapproches.

Tout en développant ces thérapies, elle et d’autres personnes de BioNTech ont appris à manipuler l’ARNm pour amener le système immunitaire à faire ce qu’il voulait. «L’ARNm est pour nous un moyen de moduler le système immunitaire», a déclaré Türeci, un immunologiste. « Le système immunitaire s’est développé à l’origine au cours de millions d’années d’évolution pour nous défendre contre les agents pathogènes, contre les virus. »

Bien que BioNTech se concentre sur le cancer, parce que le système immunitaire a été conçu contre les virus, ils ont également beaucoup appris sur la façon d’attaquer les virus, a-t-elle déclaré.

Lorsque Türeci a entendu parler du nouveau coronavirus pour la première fois en janvier, elle savait que l’entreprise devrait travailler sur un vaccin contre celui-ci.

« Nous avons vu cela comme un devoir », a déclaré Türeci dans un anglais profondément accentué mais précis. « Nous avons des technologies, des capacités et des compétences dans l’entreprise … qui nous font penser que nous pouvons contribuer. »

Elle a dit qu’elle était entrée dans la mêlée pour ne pas être la première à fabriquer un vaccin COVID-19 – bien qu’elle l’était, au moins aux États-Unis – mais parce qu’elle pensait que son entreprise pourrait développer un vaccin rapidement.

À l’intérieur de ‘Project Light Speed’ à BioNTech

Leur technologie est très similaire à celle de Moderna, une société d’ARNm de Cambridge, Massachusetts, susceptible d’être la deuxième société à obtenir l’autorisation de la FDA plus tard cette semaine.

Türeci a refusé de comparer les deux vaccins en détail, affirmant que c’était une affaire de secrets d’entreprise. Les vaccins sont très similaires en termes de sécurité et d’efficacité, mais sont peut-être un peu différents en termes d’effets secondaires, a-t-elle déclaré. D’autres données seront publiées mettant en évidence les différences.

« Je sais lequel j’obtiendrais, » dit-elle en souriant lors d’un récent appel Zoom.

Depuis la publication le 11 janvier de la séquence génétique du virus responsable du COVID-19, Türeci et tout le monde dans son entreprise à Mayence, en Allemagne, ont travaillé à plein régime.

«Pour moi, l’année entière est floue», dit-elle.

Ils ont commencé l’effort qu’ils ont surnommé «Project Light Speed» avec 20 ARNm différents, expérimentant dans des tubes à essai et des souris pour voir lequel provoquait la meilleure réponse immunitaire avec le moins d’effets secondaires.

«Parce que l’ARN est si polyvalent, nous pourrions tous les gérer en parallèle», a-t-elle déclaré. «Les meilleurs parmi les meilleurs de nos candidats» ont été choisis pour de petits essais sur l’homme en Allemagne.

C’est à peu près le moment où la société s’est associée à Pfizer, un collaborateur de longue date, pour tester les deux meilleurs candidats vaccins chez plus de personnes, choisissant finalement ce que les entreprises appellent BNT162b2.

Pfizer disposait de l’expertise et du capital nécessaires pour financer l’énorme investissement nécessaire pour commercialiser tout vaccin ou médicament. Albert Bourla, PDG de Pfizer, a estimé que son entreprise avait dépensé 2 milliards de dollars pour l’effort de développement.

Pour faciliter leur chemin, le gouvernement américain a promis en juillet de payer aux entreprises près de 2 milliards de dollars pour acheter 100 millions de doses de leur vaccin.

Leur essai géant de phase 3 a été lancé fin juillet et disposait de suffisamment de données à la deuxième semaine de novembre pour répondre aux critères d’autorisation de la FDA.

Jusqu’au 15 novembre, un dimanche, aucune des deux sociétés ne savait comment leur vaccin s’était comporté.

Au cours d’un essai, personne ne sait quels volontaires reçoivent le vaccin actif et quel placebo jusqu’à un intervalle prédéterminé, quandun comité indépendant de surveillance de la sécurité des données examine les informations sur la sécurité et l’efficacité.

Türeci a passé ce dimanche avec sa famille. «Nous étions chez nous, mais pas vraiment détendus, car nous savions que les données entreraient», a-t-elle déclaré.

Finalement, le téléphone a sonné et Bourla, le PDG de Pfizer, a annoncé la bonne nouvelle.

« C’était un grand moment pour nous. C’était notre rêve, d’avoir une efficacité vraiment élevée », a-t-elle déclaré. « Il y avait beaucoup d’acclamations et de sauts de haut en bas. Pas de champagne, mais du thé oolong. »

L’immunité collective est « le seul moyen de revenir à la normale

Malgré leur succès, le marathon n’est pas encore terminé.

« L’objectif est de contribuer jusqu’à ce que nous ayons une immunité collective de 60% à 70%, car c’est le seul moyen de revenir à la normale, non seulement pour nous tous personnellement, mais aussi avec nos entreprises », a déclaré Türeci. « Cela nous gardera sur nos gardes au moins au premier semestre de l’année prochaine. »

Bien que le vaccin ait dépassé les attentes de chacun en matière d’efficacité, il reste encore beaucoup à faire.

BioNTech et Pfizer sont en pourparlers avec plus de 30 pays pour autoriser le vaccin et aider à le rendre disponible.

Les essais cliniques se poursuivront, a-t-elle déclaré, pour s’assurer que le vaccin est sans danger pour les personnes atteintes de cancer ou d’autres maladies immunodéprimantes, ainsi que pour les enfants.

Et la société espère que le vaccin pourra éventuellement être maintenu sans être conservé à des températures inférieures à zéro. «Vous avez besoin d’études de stabilité et ainsi de suite», dit-elle. La plupart du temps, ils ont besoin de temps pour mener les expériences.

De plus, elle et d’autres personnes de BioNTech poursuivent toujours leur véritable passion: ces vaccins contre le cancer.

Les travaux sur eux ont ralenti pendant la pandémie et pourraient s’arrêter pendant quelques semaines alors que l’Allemagne reste fermée pendant les vacances de Noël. « Nous espérons qu’après le verrouillage inévitable de l’hiver, nous serons en mesure de les accélérer à nouveau, de revenir à des conditions normales », a déclaré Türeci.

Türeci a déclaré qu’elle comprenait pourquoi certaines personnes pourraient être préoccupées par le vaccin, mais en tant que scientifique, elle s’en tient aux données.

«Nos données qui montrent qu’à travers les ethnies, à travers les groupes d’âge, à travers différentes populations à risque … le vaccin est efficace avec une efficacité très élevée et a un profil d’innocuité comparable», dit-elle.

« Chacun doit décider par lui-même. Nous ne pouvons forcer quiconque ne veut pas se faire vacciner. »

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.