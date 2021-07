Le Schlock-Horror Drive-In qui est sorti de la tombe

Il s’était rendu au Mahoning depuis Summit, NJ, et n’avait pas vu le film projeté à l’écran depuis sa première projection à Jersey City en décembre 1986. « C’est la seule fois où je peux justifier de parcourir 100 miles pour voir un film, », a déclaré M. Schmidt bien plus tôt dans la soirée.

Il était environ 2 heures du matin un dimanche lorsque la comédie d’horreur dégoûtante « Class of Nuke ‘Em High » a commencé à jouer au Mahoning Drive-In. Il s’agissait de la dernière projection à TromaDance, une vitrine annuelle de comédies d’horreur et de sexe à petit budget produites par le studio de cinéma Troma basé dans le Queens. Plus tôt dans la soirée, environ 600 voitures s’étaient entassées dans le ciné-parc à Lehighton, en Pennsylvanie, mais à 2 heures du matin, il ne restait que les inconditionnels. Kevin Schmidt, figurant dans le film, en faisait partie.

« Il y a un sentiment d’excitation que je ressens chaque fois que je passe devant le panneau de Mahoning et que je vois l’écran géant se rapprocher de plus en plus », a déclaré Andrew Ramallo, qui a conduit de son domicile à Rego Park, Queens. Sa voiture était l’une des dizaines avec des plaques d’immatriculation hors de l’État. En fait, il a parcouru une demi-douzaine de fois le trajet de plus de 100 milles de New York à Lehighton depuis 2019. « C’est comme rendre visite à un vieil ami », a-t-il dit, « il y a un sentiment de familiarité écrasant.

Le Mahoning n’est pas le seul ciné-parc à succès de la région. Il y a le Delsea à Vineland, dans le sud du New Jersey, et le Hi-Way à Coxsackie, dans le nord de l’État de New York, mais ils projettent principalement de nouveaux films qui sont également projetés dans des salles de cinéma. Quelques ciné-parcs de New York projettent des films plus anciens, y compris la ligne d’horizon à Greenpoint et le Dîner Bel Aire à Astoria. Mais les films qu’ils montrent peuvent probablement être diffusés à la maison. Et ils n’ont pas un public dévoué prêt à parcourir des centaines de kilomètres pour les voir.

Les projections de films au Mahoning Drive-In ressemblent souvent à des événements. Les films sont présentés dans des longs métrages doubles et triples, pris en sandwich entre des bandes-annonces plus anciennes (et souvent bizarres). Vous pourriez regarder « Escape From New York » et « Invasion USA », qui jouent après des publicités d’église d’époque (« Adorez à l’église de votre choix ») ou une chape anti-câble (« Ne laissez pas la télévision payante être le monstre dans votre salon »). C’est, selon les mots de M. Schmidt, « un endroit spécial ».