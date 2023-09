Le schéma montre le Galaxy A05 avec une double caméra, le A05 avec une triple caméra et NFC

Il y a une semaine, nous avons vu des rendus basés sur la CAO du prochain Samsung Galaxy A05, qui montraient une triple caméra – ne vous inquiétez pas trop, c’est juste une configuration de 50+2+2MP. Maintenant, une image (qui pourrait provenir du manuel) montre que son frère, le Galaxy A05, n’aura que deux caméras (comme nous l’avons déjà vu dans des photos d’espionnage).

Les deux téléphones devraient avoir des capteurs principaux de 50 MP. Quant à la deuxième caméra de l’A05, il s’agit probablement d’une aide de 2 MP (très probablement un capteur de profondeur, mais peut-être une caméra macro). C’était également le cas des A04 et A04 de l’année dernière.

Une autre différence entre les modèles 2022 est que le téléphone « s » était doté de la technologie NFC (au moins sur certains marchés), alors que l’A04 standard n’en était pas équipé. À en juger par le schéma, ce sera également le cas cette année.

Un résultat de Geekbench 6 a révélé que le Galaxy A05 sera alimenté par le chipset Helio G85, une solide mise à niveau par rapport au P35 utilisé dans l’A04. Les A05 devraient utiliser la même puce G85, en remplacement dans ce cas de l’Exynos 850 (nous n’avons cependant pas encore vu de confirmation dans les benchmarks à ce sujet). Il semble que la RAM de base sera augmentée à 4 Go (au lieu de 3 Go). Les téléphones fonctionneront sous Android 13 complet avec One UI 5.x Core prêt à l’emploi.

Les deux modèles devraient être des téléphones à double SIM avec un emplacement dédié pour une carte microSD, il n’y a pas encore de mot sur le stockage intégré. La console Google Play a confirmé que l’écran du Galaxy A05 restera à une résolution de 720 x 1 600 px (20:9), comme l’année dernière (et presque certainement comme sur les A05). Les écrans devraient cependant être un dixième plus grands que l’année dernière, à 6,6 pouces. Les deux téléphones devraient disposer de batteries de 5 000 mAh avec une charge de 15 W, comme l’année dernière.

Nous n’avons rien entendu sur la date de dévoilement des Samsung Galaxy A05 et A05 (nous avons entendu « fin août » à un moment donné, mais cela ne s’est clairement pas produit).

