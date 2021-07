Le schéma directeur des enzymes bactériennes peut aider les scientifiques à trouver des moyens de lutter contre les infections

« Ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort » – cette citation emblématique de Friedrich Nietzsche s’applique également aux bactéries. Lorsque les antibiotiques ne peuvent pas tuer les bactéries, que ce soit en raison de leur résistance naturelle ou du non-respect des prescriptions par le patient, la bactérie développe une résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est l’une des plus grandes crises de santé publique car si nous ne pouvons pas tuer les bactéries, elles finiront par nous tuer. La guerre contre la résistance aux antibiotiques est lancée, et dans cette mission, les scientifiques ont réalisé un exploit.

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par des scientifiques du Trinity College de Dublin en Irlande a produit un plan détaillé d’une enzyme bactérienne qui «refroidit» la réponse immunitaire de l’hôte lors d’une infection. L’enzyme nommée Lit (lipoprotéine intramoléculaire transacylase) joue un rôle « furtif » dans le développement d’infections bactériennes en atténuant les réponses immunitaires, ont constaté les scientifiques.

L’enzyme Lit produit une lipoprotéine qui s’engage dans la réponse immunitaire de l’hôte infecté par des bactéries. En « refroidissant » la réponse immunitaire, l’enzyme aide les bactéries à prendre pied dans l’hôte infecté. Les lipoprotéines remplissent un certain nombre de fonctions dans les cellules bactériennes, allant de leur maintien en vie à l’activation de la réponse immunitaire de leur cible.

Comprendre la structure et le fonctionnement de l’enzyme au niveau moléculaire peut aider les scientifiques à développer des stratégies pour lutter contre elle. Maintenant que les scientifiques ont produit une structure cristalline à haute résolution et un plan directeur de l’enzyme, ils sont armés d’une compréhension détaillée du fonctionnement de l’enzyme. Selon les scientifiques, l’enzyme est très probablement un facteur de virulence – une structure qui permet une infection grave par un agent pathogène. L’enzyme Lit pourrait être « une cible importante » pour le développement d’antibiotiques indispensables, selon Martin Caffrey, auteur principal de l’étude. Selon Caffery, « il n’est pas exagéré de dire que la résistance aux antibiotiques constitue une menace réelle et croissante pour notre société. »

Les scientifiques examinent également intensément d’autres enzymes productrices et transformatrices de lipoprotéines, dans l’espoir de trouver des cibles faibles pour les antibiotiques auxquels les bactéries ne pourraient pas développer de résistance.

