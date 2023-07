Le scepticisme prévaut alors que les dirigeants chinois promettent de soutenir les entreprises privées pour stimuler le ralentissement de l’économie

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’agence immobilière Fangbiaogan dans la ville méridionale de Nanning attend toujours le rebond post-COVID de la Chine.

Les ventes de maisons sont de 30 à 40% inférieures au niveau déprimé de l’an dernier après que l’économie ait à peine progressé au cours du dernier trimestre, selon le propriétaire, qui ne donnerait que son nom de famille, Cai. Il a réduit ses effectifs de 80% à 40 employés. Leurs revenus provenant des commissions sur les ventes ont chuté de 90 %.

« Les gens sont inquiets », a déclaré Cai. « Ils se sentent plus en sécurité en conservant leurs économies au lieu de les dépenser. »

Le gouvernement du dirigeant chinois Xi Jinping fait des promesses ambitieuses pour sortir l’économie de cette crise de confiance aggravée par les tensions avec Washington, le flétrissement des exportations, les pertes d’emplois et l’inquiétude des entreprises étrangères face à une loi anti-espionnage élargie.

Son engagement le plus frappant : soutenir les entrepreneurs qui génèrent des emplois et de la richesse mais qui se sont sentis attaqués au cours de la dernière décennie alors que le Parti communiste au pouvoir a construit une industrie appartenant à l’État, a resserré le contrôle sur les entreprises et les a poussés à payer pour ses ambitions technologiques et industrielles.

La Chine a un « besoin urgent » de « renforcer la confiance dans les perspectives de l’économie privée », a déclaré le Cabinet dans une annonce du 19 juillet.

Les entrepreneurs et les investisseurs attendent de voir quelles taxes, dépenses ou autres mesures le parti au pouvoir pourrait prendre – et s’il freinera les entreprises d’État qui dominent les secteurs bancaire, énergétique et autres et qui, selon les économistes, étouffent la croissance.

Le parti au pouvoir a pris des mesures après que l’économie n’a augmenté que de 0,8 % au cours des trois mois se terminant en juin par rapport au trimestre précédent, contre une croissance de 2,2 % en janvier-mars. Cela équivaut à un taux annuel de 3,2 %, parmi les plus faibles de la Chine depuis des décennies.

Les ménages s’inquiétant d’éventuelles pertes d’emplois, la croissance des ventes au détail a chuté à 3,1 % en juin, contre 12,7 % le mois précédent.

« Les décideurs politiques ont sous-estimé la difficulté de renforcer la confiance des ménages et des entreprises privées », ont déclaré les économistes de Macquarie Larry Hu et Yuxiao Zhang dans un rapport. La Chine a besoin d’une « réinitialisation des politiques macroéconomiques et réglementaires pour les rendre plus favorables à la croissance et aux entreprises », ont-ils déclaré.

Le Politburo du parti au pouvoir a suivi le 24 juillet avec une déclaration promettant de soutenir la croissance économique et de soutenir l’immobilier, qui connaît des difficultés depuis que Pékin a réduit le niveau d’endettement de la plus grande industrie chinoise. Les marchés boursiers de Hong Kong et de Chine ont bondi à la nouvelle, mais ont reculé alors que les investisseurs attendaient de voir ce que Pékin pourrait faire.

« J’ai vu beaucoup de politiques comme celle-ci, mais aucune n’a été exécutée », a déclaré Cai, le courtier immobilier.

Les dirigeants chinois veulent la prospérité générée par la libre entreprise, mais exigent également des entreprises qu’elles investissent dans des initiatives politiques telles que le développement de puces informatiques et la réduction de l’écart de richesse entre l’élite chinoise et la majorité pauvre. Les régulateurs ont fermé une industrie du tutorat sur Internet et imposé des limites aux enfants qui jouent à des jeux en ligne.

Les hommes d’affaires et les économistes sceptiques n’attendent rien de plus qu’un réglage fin.

« Nous doutons que cela marque un changement fondamental dans la façon dont les dirigeants perçoivent le rôle des entreprises privées », a déclaré Julian Evans-Pritchard de Capital Economics dans un rapport.

Le deuxième dirigeant du pays, le Premier ministre Li Qiang, et les ministres du Cabinet ont passé la première moitié de cette année à rencontrer des PDG, dont Tim Cook d’Apple Inc. et Elon Musk de Tesla Ltd., dans le cadre d’une offensive de charme visant à raviver l’intérêt des investisseurs.

Malgré cela, les entreprises étrangères sont sur les nerfs suite à des raids inexpliqués sur deux cabinets de conseil et un cabinet de due diligence. L’expansion d’une loi anti-espionnage et une poussée vers l’autonomie dans la technologie sont également considérées comme des risques. Les investissements étrangers en Chine ont chuté de 2,7 % par rapport à l’année précédente au premier semestre 2023, selon les données officielles.

Une enquête de la Chambre de commerce britannique en Chine a révélé que 70 % des entreprises étrangères souhaitent « plus de clarté » avant de procéder à de nouveaux investissements. La Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine a déclaré que ses membres transféraient leurs investissements vers l’Asie du Sud-Est et d’autres cibles.

Les exportations en juin ont chuté de 12,% par rapport à l’année précédente après que les hausses des taux d’intérêt pour calmer l’inflation ont freiné la demande des consommateurs américains et européens.

Une marchande de meubles de la ville centrale de Taiyuan a déclaré que ses ventes avaient baissé de 20 à 30 % par rapport à la pandémie. La commerçante, qui ne donnerait que son nom de famille, Ma, a déclaré que ses clients étaient des travailleurs urbains salariés qui se remettaient encore des mesures antivirus qui ont fermé les entreprises.

« Nous avons perdu de l’argent jusqu’à présent cette année », a déclaré Ma, qui n’était pas au courant de la promesse de soutien du parti au pouvoir.

Une enquête officielle a révélé que le chômage des jeunes dans les villes a atteint un record de 21,3 % en juin.

Un chercheur de l’Université de Pékin, Zhang Dandan, a écrit dans le magazine d’information économique Caixin que le taux réel pourrait être de près de 50% si les jeunes qui sont payés par leurs parents pour travailler à la maison pendant qu’ils essaient de trouver d’autres emplois ou ont renoncé à chercher sont inclus.

La décision du parti d’annuler l’une de ses politiques de signature et d’assouplir les contrôles imposés en 2020 pour freiner l’augmentation de la dette immobilière reflète l’urgence du problème. Ces restrictions ont déclenché une vague de centaines de faillites parmi les promoteurs et ont entravé l’activité commerciale.

Pourtant, les problèmes du secteur immobilier persistent. Les promoteurs ont renégocié les paiements aux banques et aux détenteurs d’obligations, mais les analystes financiers affirment qu’ils seront confrontés à une nouvelle crise de trésorerie si les ventes ne reprennent pas. Le plus grand, Evergrande Group, tente toujours de résoudre plus de 300 milliards de dollars de dettes.

Le magnat de la technologie Ma Huateng, le cofondateur timide du géant des jeux et des médias sociaux Tencent Holding, a rompu son silence médiatique et a publié une déclaration louant l’annonce du 19 juillet comme une « compréhension claire et approfondie » des défis pour les entrepreneurs.

Tencent, opérateur du service de messagerie populaire WeChat, est la cible des mesures anti-monopole et de répression de la sécurité des données lancées par Pékin en 2020 pour renforcer le contrôle sur les industries technologiques. Le cours de son action a chuté de moitié, anéantissant plus de 400 milliards de dollars en valeur boursière.

La déclaration « a suscité de sérieuses attentes pour un développement de haute qualité des entreprises privées », a écrit Ma sur un blog de la télévision d’État.

Le parti a tenté de transférer de l’argent au public en faisant pression sur des entreprises prospères, dont le géant du commerce électronique Alibaba Group, pour qu’elles augmentent les salaires et réduisent les charges. Mais le parti a évité de donner de l’argent directement aux ménages par le biais de programmes de protection sociale à l’occidentale.

L’économiste en chef de l’entreprise publique Bank of China International Ltd. a suggéré une alternative politiquement sensible : la propriété directe des entreprises publiques qui sont au cœur des plans stratégiques du parti au pouvoir vis-à-vis du public chinois.

Leurs dividendes « créeraient des effets de richesse pour les résidents, stimulant l’augmentation des revenus et de la consommation », a écrit Xu Gao dans un commentaire publié par un groupe de réflexion de Pékin, le Centre pour la Chine et la mondialisation.

Le parti n’a donné aucun signe qu’il pourrait envisager cela. Il n’a pas clarifié le statut des cabinets d’avocats et de conseil et d’autres sociétés en vertu des règles anti-espionnage, ce qui a laissé de nombreuses personnes incertaines quant à savoir si la collecte d’informations sur les conditions commerciales est interdite.

Autre facteur de risque : des changements de politique plus brusques alors que Xi, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies, poursuit ses ambitions économiques, sociales et stratégiques.

« Il n’y a pas grand-chose pour empêcher les entreprises privées d’être à nouveau ciblées sur la route », a déclaré Evans-Pritchard de Capital Economics.

___

Le chercheur AP Yu Bing a contribué.