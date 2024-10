Le scénario du film « communautaire » est « retravaillé »

Six saisons et près d’une décennie plus tard, un Communauté le film est toujours à l’horizon.

Dans une récente interview, la star de retour Yvette Nicole Brown a confirmé que « cela va arriver », mais le scénario est en cours de retravail après qu’elle a signé pour reprendre son rôle de mère chrétienne et entrepreneur Shirley Bennett.

«Je pense qu’il est en train d’être retravaillé, mais nous avons tous lu un scénario complet. Un script existe donc. J’ai entendu dire que nous avons un gros crédit à Los Angeles qui vous donne de l’argent pour faire le film. Nous allons donc certainement le faire à Los Angeles », a déclaré Brown. L’enveloppement.

Son interview intervient après que sa co-vedette Joel McHale a assumé la responsabilité du retard du film, en disant GQ que les fans « peuvent entièrement blâmer mon emploi du temps » suite aux spéculations selon lesquelles l’emploi du temps chargé de Donald Glover retardait la production.

Brown, qui a officiellement rejoint le casting de Communauté : Le film après son annonce en 2022, a expliqué : « Pendant une minute, je n’ai pas été confirmé, donc ils doivent maintenant changer certaines choses, parce que je suis confirmé, et ils peuvent maintenant changer certaines choses pour le personnage de Shirley également. Donc ça va être vraiment, ça va être un bon moment.

Joel McHale et Yvette Nicole Brown dans Communauté. (Colleen Hayes/NBC/avec la permission d’Everett Collection)

« Nous essayons actuellement de rassembler toutes ces pièces du puzzle du programme de chacun », a-t-elle ajouté. « Nous avions prévu de le faire, puis la grève a eu lieu. Et maintenant, c’est comme essayer de savoir quand un tel a fini son émission ? Quand un tel a-t-il fini son film ? Quand est-ce qu’untel est hors tournée ? C’est toutes ces choses que nous essayons maintenant de rassembler, mais cela va se produire. Nous allons faire le film, et nous sommes tous d’accord pour le faire.

Après avoir créé la série comique NBC qui a duré six saisons de 2009 à 2015 (sa dernière saison diffusée sur Yahoo! Screen), Dan Harmon a écrit le film tant attendu avec l’ancien scénariste Andrew Guest.

« Beaucoup de choses vont probablement changer », a déclaré Brown, notant que le scénario est « vraiment drôle, très irrévérencieux, c’est idiot », mais Harmon et Guest « pensent, bougent et incorporent toujours des choses ».

Mois dernier, Communauté : Le film a été annoncé comme l’un des 19 projets qui bénéficieront de 51,6 millions de dollars d’incitations du programme californien de crédits d’impôt pour le cinéma et la télévision.