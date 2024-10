Le plan pour la saison 3 de « House of the Dragon » n’a pas encore été réalisé avec Matt Smith.

Lors d’un panel au New York Comic Con dimanche avec Smith, qui joue Daemon Targaryen, et ses co-stars de « Game of Thrones », Fabian Frankel (Criston Cole) et Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), les acteurs ont révélé qu’ils ont différents niveaux d’informations de la part du showrunner Ryan Condal et des scénaristes sur la direction que prend l’histoire après la finale de la saison 2, diffusée en août.

« Pas un mot, pas une lettre », a déclaré Glynn-Carney lorsque le modérateur Josh Horowitz a demandé si l’un d’entre eux avait vu un script pour la troisième saison à venir. « Plus cela prend du temps, plus nous n’avons rien à lire pendant un certain temps. »

« Je n’ai pas entendu parler de peau ni de cheveux », intervint Smith. « Je ne sais pas pour vous les gars. Je n’ai rien entendu, n’est-ce pas ? dit-il en se tournant vers Frankel.

« J’ai entendu certaines choses que je ne pourrais pas partager ici », a taquiné Frankel.

Les admissions de Smith, Glynn-Carney et Frankel surviennent près de deux mois après que le créateur et auteur de « Game of Thrones », George RR Martin, s’est rendu sur son blog personnel pour taquiner les événements qui, selon lui, se produiraient au cours des deux dernières saisons de « House of the Dragon ». qui est basé sur son livre « Fire & Blood ».

Le 4 septembre, Martin a publié un message, qu’il a ensuite supprimé, décrivant en détail ses inquiétudes concernant les modifications apportées à son histoire globale de « Fire & Blood » dans la saison 2 de « House of the Dragon », y compris l’élimination du personnage. Prince Maelor, le plus jeune fils d’Aegon et Helaena (Phia Saban) de Glynn-Carney. Il a conclu le message désormais effacé en disant : « Et il y aura des papillons plus gros et plus toxiques à venir, si HOUSE OF THE DRAGON va de l’avant avec certains des changements envisagés pour les saisons 3 et 4… »

Le message de Martin a été publié après que le showrunner Condal et HBO aient confirmé que la série se terminerait avec la saison 4, donnant à l’histoire deux saisons supplémentaires au total.

« Il y a peu de plus grands fans de George RR Martin et de son livre « Fire & Blood » que l’équipe créative de « House of the Dragon », à la fois en production et chez HBO », a déclaré un porte-parole de HBO dans un communiqué à l’époque. « Généralement, lors de l’adaptation d’un livre pour l’écran, avec son propre format et ses propres limites, le showrunner doit finalement faire des choix difficiles concernant les personnages et les histoires que le public suivra. Nous pensons que Ryan Condal et son équipe ont fait un travail extraordinaire et que les millions de fans que la série a rassemblés au cours des deux premières saisons continueront d’en profiter.