L’équipe Ruff, les outsiders, a remporté le très convoité trophée Lombarky dans le Puppy Bowl 2021. Les adversaires Team Fluff, après des victoires consécutives, ont eu un match difficile.

Le 17e match annuel a eu lieu entre des chiots adoptables et des chiens. Lors du «match le plus mignon jamais joué» de cette année, soixante-dix chiens de 22 refuges différents se sont affrontés patte par patte. Les chiens ont été divisés en deux équipes différentes et ont participé à un stade de football de taille canine. L’événement comprenait un spectacle à la mi-temps, un Hymne, commentaire play-by-play et « rufferee ». Reffed par le « rufferee » de longue date Dan Schachner, le grondement captivant a débuté à un départ folle par Team Ruff.

Archer de l’équipe Ruff, un American Staffordshire Terrier, a écopé d’un penalty après avoir arraché le poteau de but de l’équipe adverse. Archer a été sanctionné pour «utilisation illégale des poteaux de but». Muffin, un mélange de terriers, a marqué le premier touché pour Ruff. Le terrier malentendant Marshall a donné un combat féroce. un chien de soutien pour les infirmières en première ligne de la pandémie.

Chow Chow mix Chunky Monkey, d’autre part, a été réprimandé pour «sommeil excessif» après sa sieste en marge. Chunk a également reçu des éloges pour avoir servi l’humeur la plus précieuse. Muffin a marqué un autre touché pour Ruff avec moins d’une minute à jouer. Le score est passé à 66-69, ce qui fait du jeu un véritable mordant. Ruff traînait de trois points et le temps était compté. C’est alors que Big Boss Paulie de Ruff, un mélange de Staffordshire Terrier américain et de Dutch Shepherd a sprinté pour un touché.

Après des victoires consécutives de Team Fluff au cours des années passées, Team Ruff s’est frayé un chemin vers une victoire mémorable. Team Ruff a battu Team Fluff avec un score final de 73-69 pour remporter le Puppy Bowl XVII. Marshall, le terrier de Boston malentendant, a décroché le titre estimé de joueur le plus utile (MVP) du jeu. L’animateur de SportsCenter, Sage Steele, et le présentateur d’ESPN, Steve Levy, ont fourni des commentaires humains. Les meilleurs amis Snoop Dogg et Martha Stewart faisaient partie des autres amateurs d’animaux célèbres à se joindre à la grande confrontation en tant qu’hôtes.

Selon Planète des animaux, chacun des chiots de chaque Puppy Bowl est choisi pour adoption au moment où l’émission est diffusée. Également présente lors de l’événement, la Première Dame Jill Biden était accompagnée des deux premiers chiens, Champ et Major, portant des masques. Elle a prononcé un message d’intérêt public (PSA) sur l’adoption de chiens.Le berger allemand Major serait le premier chien de sauvetage à vivre à la Maison Blanche.