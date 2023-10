Le Scarecrow Weekend fait un retour réussi au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

Les résidents et les visiteurs du comté de Kane ont afflué au centre-ville de St. Charles ce week-end pour la 38e édition Week-end de l’épouvantailqui comprenait un concours d’épouvantails, des divertissements sur le thème de l’automne et de nombreuses activités familiales.

Les résidents ont voté pour leur épouvantail préféré, ont fabriqué le leur et ont profité des événements communautaires annuels du week-end. Les actes de divertissement comprenaient un artiste de bulles, de la musique live, de la magie et du bowling de citrouilles à Lincoln Park.

Le couple de Saint-Charles, Vanessa et Kyle Doring, a assisté au festival pour la première fois avec leurs enfants, Freya et Troy. Freya a déclaré que sa partie préférée du festival était la musique live, et son petit frère a dit qu’il était ravi de voir tous les épouvantails.

Le couple d’Elgin, Brittany et Jimmy Zitnik, appréciait la musique live sur la terrasse de Filling Station et a déclaré qu’ils assistaient au festival chaque année.

« J’adore la façon dont cela envahit le centre-ville tout le week-end », a déclaré Zitnik. « Tous les bars sont juste un peu plus effrayants ce week-end. »

Just Kebabs et Windy Acres Farms de Genève ont servi de la nourriture à Lincoln Park.

Vanessa Kornau travaillait au stand de Windy Acres Farms et a déclaré que c’était la septième année que la ferme participait à l’événement. Elle a déclaré que Windy Acres avait servi des centaines d’invités samedi après-midi et s’attendait à un bon reste du week-end, si le temps le permet.

Le couple Aurora Sean Harreld et Lily Oxie ont assisté au festival et ont apprécié la musique live à Lincoln Park. Harreld a déclaré qu’ils étaient allés au festival à plusieurs reprises auparavant et que les plats du festival qui faisaient partie du week-end lui manquaient.

« De nos jours, il y a bien plus de monde que d’épouvantails », a déclaré Harreld. « Avant, il y avait plus de nourriture, mais c’est toujours un bon moment. »

L’échevin de St. Charles, David Pietryla, a déclaré qu’il était formidable de voir autant de visiteurs dans le centre-ville de la ville profiter du week-end de l’Épouvantail.

« Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire pour les familles lors de leur visite à Saint-Charles ce week-end », a déclaré Pietryla. « Il y a un concours de dégustation de glaces, des sculpteurs de citrouilles, des séances de musique et de photos, pour n’en nommer que quelques-uns. »

Les candidatures au concours Épouvantail ont été jugées dans quatre catégories : Méga/Mécanique (ouvert à tous), Clubs/associations/écoles, Entreprises et Particuliers (ouvert aux individus et aux familles non affiliés à une entreprise ou une organisation).

Les gagnants de la catégorie Méga ou Mécanique recevront 500 $ pour la première place, 350 $ pour la deuxième place et 250 $ pour la troisième place. Dans les autres catégories, la première place recevra 200 $, la deuxième place recevra 150 $ et la troisième place recevra 100 $.

Les invités pouvaient voter pour leurs épouvantails préférés tout au long du week-end, et les gagnants du concours seront annoncés lundi matin (9 octobre) vers 10 heures.

L’exposition d’artisanat Autumn on the Fox au parc Pottawatomie a réuni plus de 100 artisans proposant des produits faits à la main disponibles à la vente.

Le St. Charles Breakfast Rotary et le St. Charles Kiwanis Club ont vendu de la nourriture et des boissons lors des événements du week-end dans le parking devant l’hôtel de ville. La paroisse Saint-Patrick a également vendu de la nourriture tout au long du week-end sur sa pelouse en face de Lincoln Park, et de nombreuses entreprises du centre-ville ont organisé des ventes et des promotions spéciales.

Pour plus d’informations sur le week-end de l’épouvantail, visitez leur site webou appelez la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.