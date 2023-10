Le Scarecrow Fest de Princeton Chamber aura lieu le 14 octobre – Shaw Local

Le Scarecrow Fest de la Chambre de commerce de la région de Princeton aura lieu le samedi 14 octobre. Les événements auront lieu de 8h30 à 17h30 dans toute la ville.

Le programme complet des événements est le suivant :

8h30 à 13h00, marché fermier de Princeton au Soldiers and Sailors Park

8h30 à 13h00, Zoo pour enfants Millers au Soldiers and Sailors Park

De 9 h à 13 h, événement Little Blue Truck de Bureau County United Way au Soldiers and Sailors Park

10h à midi, artiste de ballons et maquilleuse au Parc des Soldats et Marins

10h à 15h, événement Artists on the Lawn au Prairie Arts Centre, 24 Park Ave E.

13h00, Cake Walk à la Frontier Lawn organisée par les ambassadeurs de la Chambre

De 13 h à 16 h, peinture de citrouilles gratuite, compliments de Sullivan’s Foods, pommes au caramel et cidre à acheter au Prouty Building, 435 S. Main St.

13h à 16h, séance photo d’Halloween au Prouty Building, 435 S. Main St.

14h à 16h, porte-à-porte chez les détaillants de la rue Main

16h30, Concours de costumes d’Halloween et Mutt Strutt au Soldiers and Sailors Park

17h30, défilé d’Halloween sur Main Street, suivi d’une représentation des Hocus Pocus Hags au Bureau County Fairgrounds, 811 W. Peru St.

Pour plus d’informations sur Scarecrow Fest, visitez le site de la Chambre de Commerce de Princeton. Facebook page.