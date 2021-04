Le scandale sexuel des mineurs de Matt Gaetz déclenche un barrage de mèmes se moquant du sénateur du GOP après la lettre de confession de Greenberg

FALLOUT sur les aveux dans une lettre divulguée écrite par «l’ailier» de la représentation Matt Gaetz, Joel Greenberg, qu’ils ont payé une fille de dix-sept ans pour le sexe a été impitoyable.

Les révélations étonnantes qui ont été révélées jeudi soir dans un rapport du Daily Beast, ont l’ancien collecteur d’impôts du comté de Seminole Greenberg et son compatriote fêtard de Floride au membre du Congrès pugiliste Gaetz, écrivant des brouillons pour tenter d’obtenir la grâce de l’ancien président Donald Trump (en utilisant Roger Stone comme mandataire).

C’est la saison ouverte en ligne pour se moquer du représentant Matt Gaetz après des révélations accablantes publiées jeudi dans un article selon lequel lui et son copain de Floride, Joel Greenberg, ont payé une fille de 17 ans pour du sexe.

En eux, Greenberg aurait confié que lui et Gaetz ont servi de papas de sucre à de nombreuses filles pour des «activités sexuelles» – mais pensait que le mineur en question avait 19 ans.

«À plus d’une occasion, cette personne a été impliquée dans des activités sexuelles avec plusieurs des autres filles, le membre du Congrès du 1er district du Congrès de Floride et moi-même.

« De temps en temps, de l’argent ou des cadeaux d’essence, un loyer ou des frais de scolarité partiels ont été versés à plusieurs de ces filles, y compris l’individu qui n’avait pas encore 18 ans », selon un extrait de la lettre dans le rapport du Daily Beast.

Gaetz fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations d’inconduite sexuelle et affirme qu’il a enfreint les lois sur le trafic sexuel.

Le membre du Congrès de Floride n’a pas été officiellement inculpé et a nié à plusieurs reprises les accusations alors qu’il fait face à une enquête lancée par le comité d’éthique de la Chambre pour déterminer la véracité d’autres allégations à son encontre.

Pendant ce temps, Greenberg incarcéré coopérerait avec les enquêteurs, a écrit dans l’un des projets manuscrits qu’il « a appelé le membre du Congrès et l’a averti de rester à l’écart de cette personne et l’a informé qu’elle était mineure », indique la lettre citée par le Daily Beast. .

Le backchanneling entre Stone et Greenberg qui a été détaillé par The Daily Beast révèle également l’implication de Gaetz dans les activités sexuelles présumées des cohortes pour persuader Trump de lui pardonner.

La pierre commutée s’est également vu verser une belle somme s’il pouvait convaincre le 45e président de l’aider à éviter la prison, selon le rapport.

«Aujourd’hui est le jour», aurait écrit Stone dans un message du 13 janvier 2021, rapporté par la publication.

«Nous le saurons d’ici la fin de la journée… J’espère que vous êtes prêt à me transférer 250 000 $ parce que je me sens en confiance.»

Depuis la publication du rapport accablant, les gens des médias sociaux ont été moins que gentils.

« Matt Gaetz lisant sa lettre de confession » ailier « , a lu l’écrivain de télévision Le tweet de Craig Thomas, sous-titrant une photo de Gaetz dans un masque à gaz de l’année dernière lorsque le Congrès votait pour voter sur un projet de loi visant à fournir une aide financière au pays frappé par Covid-19.

«Si seulement nous avions connu Matt Gaetz, Roger Stone et Joel Greenberg étaient associés…» a publié un tweet de @Claude Taylor, qui s’identifie comme un ancien membre du personnel de bas niveau de la Maison Blanche sous l’administration Clinton.

Un autre tweet comparait les malheurs juridiques de Gaetz aux film de gangster « Goodfellas » où le personnage principal, Henry Hill, est ivre et paranoïaque à propos d’un hélicoptère des forces de l’ordre dans le ciel.

Un compte appartenant à @padresj prend un coup de feu au législateur avec son propre meunier: « QAnon: » Dans une pizzeria au sous-sol, avec des démocrates buveurs de sang! « Gaetz: » Non … A Venmo, avec une taxe de Floride collectionneur. »

Un autre passionné de pizzagate, @MichaelSalamone a également parlé des comparaisons QAnon.

« En fait, ça ne me dérange pas un » Pizza-Gate? » Plus comme Pizza-Gaetz, amiright? »Ou douze dans ma chronologie.