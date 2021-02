Le scandale Salmond a brisé ma croyance en la décentralisation

Alex Salmond est attendu au Parlement écossais aujourd’hui avec peut-être l’histoire la plus extraordinaire jamais entendue dans la politique britannique moderne. Il affirme que les alliés de Nicola Sturgeon ont conspiré pour utiliser la loi pour le renvoyer comme une menace politique – même, comme il le dit, pour «l’emprisonner» – et ont presque réussi. Tout cela rend le procès de Jeremy Thorpe banal. Une telle allégation semblerait ridicule à Westminster, où il est peu plausible pour un premier ministre de comploter pour jeter un rival en prison ou d’exercer toute sorte de pression politique sur les procureurs du gouvernement. Mais en Ecosse? C’est là que ça devient plus délicat.

Le scandale ici n’est pas tant l’allégation, mais ce qu’elle révèle sur les mécanismes – et la décomposition – de la démocratie en Écosse. Salmond est peut-être en train de colporter la théorie du complot la plus scandaleuse, ou il a peut-être raison. Nous ne saurons jamais si les réclamations ne font pas l’objet d’une enquête. Mais le comité du parlement écossais a décidé de censurer son témoignage écrit qui, selon ses règles, affecte ce dont il peut discuter lors de sa déposition aujourd’hui. Cela affecte également les allégations auxquelles Sturgeon peut répondre.

Tout cela est loin du Parlement écossais qui avait été promis aux électeurs en 1999: un parlement qui contrôlerait le gouvernement et garantirait la transparence. À l’époque, j’étais un supporter passionné. J’ai même encouragé Tony Blair en 1997, souhaitant la création d’un parlement d’Édimbourg qui récolterait une nouvelle génération de politiciens pour appliquer de meilleures réponses aux problèmes écossais. Oui, le gouvernement irait mal. Mais ce nouveau parlement monocaméral l’examinerait, la haranguerait, l’exposerait et la corrigerait.

Les arguments contre la décentralisation – qu’elle exposerait l’Écosse au copinage ou au gouvernement travailliste permanent – pourraient trouver une réponse en pointant Holyrood. Ses puissants comités dénonceraient sûrement tout échec. Si le parti travailliste manquait, il s’effondrerait. Il y aurait un système multipartite: l’idée que n’importe quel parti remporte la moitié des voix, sans parler du SNP, semble fantastique. J’ai quitté mon emploi à Londres et j’ai déménagé à Édimbourg pour devenir journaliste politique.

Ma première mission a été de partir un soir pour trouver l’église dans laquelle Gordon Brown allait se marier. Je conduisais lentement, cherchant des bans à l’extérieur des églises – et j’accepte maintenant que je puisse avoir été confondu avec quelqu’un avec une intention inappropriée. Je portais l’imperméable de mon père (mes affaires n’étaient pas encore arrivées de Londres) et méritais les regards étranges des passants. Quand j’ai avoué mon embarras à un collègue, j’ai été étonné de la rapidité avec laquelle le mot s’est répandu. Il a même atteint un politicien à qui j’ai parlé pour la première fois le lendemain.

«Vous êtes le trottineur!» dit-elle quand je me suis présentée. Je lui ai demandé comment diable elle savait. «Une chose que vous découvrirez bientôt sur l’Écosse», a-t-elle répondu, «c’est que tout le monde sait tout sur tout le monde.» C’était Nicola Sturgeon, qui dit maintenant qu’elle n’avait aucune idée des allégations extraordinaires contre Alex Salmond jusqu’à ce qu’elle en soit officiellement informée le 2 avril 2018. Faux, dit-il. Il a une version rivale des événements. C’est devenu une question d’intégrité: que savait-elle et quand l’a-t-elle su? Si elle a induit le Parlement en erreur, elle devra peut-être démissionner.

Cela peut ressembler à une querelle lilliputienne: est-il important que Sturgeon le découvre le 2 avril ou le 29 mars? N’est-ce pas un détail insignifiant, être filé comme le nouveau Watergate par des journalistes surexcités en Écosse? Mais je vais vous dire pourquoi c’est important. Watergate a soulevé une question: si un président en exercice faisait quelque chose de mal, pourrait-il jamais être découvert? Ou trouverait-il des moyens de tuer l’enquête? Pourrait-il dissimuler des choses ou faire disparaître des preuves? C’est un test décisif pour une démocratie parlementaire – et un échec en Écosse.

Nous à Le spectateur a pris la décision inhabituelle d’aller à la Haute Cour pour demander s’il y avait un obstacle juridique à la publication des preuves de Salmond. Il n’y avait pas. Mais le Crown Office (dirigé par un membre du cabinet de Sturgeon) a ordonné au parlement écossais de le censurer de toute façon. Le comité d’enquête de Holyrood est présidé par un membre du SNP (et un autre qui a été, une fois, limogé par Salmond). Il semble donc que le parlement écossais ne demandera pas de comptes au gouvernement. On ne sait pas, maintenant, qui le fera.

Les implications plus larges comptent. Si Sturgeon ne peut pas faire l’objet d’une enquête appropriée sur de telles réclamations explosives, intentées par son prédécesseur en tant que premier ministre, comment peut-elle être tenue responsable de l’écart de scolarité (scandaleux) ou de la (lamentable) performance sanitaire? Et où est le contrôle que le nouveau parlement était censé apporter?

La dévolution ressemble maintenant à une chimère. Le pouvoir n’a jamais vraiment été dévolu au peuple: il a plutôt été thésaurisé par les politiciens d’Édimbourg. Les pouvoirs de choisir ou même de créer des écoles publiques, accordés en Angleterre, ont été refusés aux Écossais. Le pouvoir patient, une autre réforme de l’ère Blair, était confiné à l’Angleterre. Il n’y a pas de personnage écossais d’Andy Burnham, pas de maire de la ville, qui défie le gouvernement. Même les forces de police régionales ont été fusionnées dans Police Scotland. À chaque étape, le pouvoir a été centralisé. L’emprise du SNP sur ce système – formel et informel – est incroyable à voir.

À Londres, certains ministres discutent maintenant de ce qui peut être fait pour l’Écosse. Dans le n ° 10, on parle de liaison directe avec les conseils pour intervenir dans les domaines où l’échec du SNP est le plus grave: les décès liés à la drogue, par exemple, les plus élevés au monde. Mais cet agenda prendrait des années. Le vote par correspondance pour les élections au Parlement écossais commence dans quatre semaines seulement. Les sondages suggèrent que Mme Sturgeon gagnera sa majorité – grâce à une armée de partisans qui se soucient plus de l’indépendance que de ce qu’elle a dit (ou fait) à Alex Salmond.

Elle bénéficie d’une opposition faible et fracturée. Ses conférences de presse télévisées régulières sur Covid lui donnent une grande visibilité médiatique à un moment où ses rivaux ne sont pas libres de se rencontrer, de se rassembler ou de frapper aux portes. Et elle bénéficie d’un système de comité d’enquête qui ne découvrira jamais la vérité sur l’imbroglio de Salmond parce qu’il n’était jamais censé le faire.

Lors de l’ouverture du parlement écossais, un poème a été lu sur sa mission et est aujourd’hui exposé au rez-de-chaussée du bâtiment. «Un nid de craintes, c’est ce qu’ils ne veulent pas», lit-on sur une ligne. «Une phalange de têtards est ce qu’ils ne veulent pas.» Ces paroles sont aujourd’hui un rappel tragique de ce qui aurait pu et aurait dû être.