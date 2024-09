Le scandale royal ne laisse aucune place aux critiques

Un scandale très royal montre un prince Andrew en colère et grossier

« Je suis le fils du souverain – si je veux passer à la télé et me défendre, je le ferai », hurle-t-il, mais en y ajoutant plusieurs gros mots, d’une manière dont peu de membres de la famille royale ont été représentés auparavant.

La performance remarquable de Sheen domine ce film captivant en trois parties d’Amazon, A Very Royal Scandal, alors qu’il capture un prince en colère et incrédule face à l’effondrement de son statut.

Souriant, satisfait de lui-même, la prunelle des yeux de sa mère, un Roméo royal légèrement ridicule, tel était le point de départ de l’acteur pour représenter le prince dans son interview avec le programme Newsnight de BBC Two – et imaginer l’ampleur de sa chute en disgrâce.

C’est un personnage grossier, pompeux et nécessiteux, inconscient de la mesure dans laquelle il est exposé par son interrogateur de télévision, Emily Maitlis, jouée par Ruth Wilson.

Sheen est célèbre pour la façon dont il incarne ses personnages – et sa version du prince Andrew est un mélange volatil de vanité, de vulnérabilité et d’un manque de conscience de soi autodestructeur, alors que sa vie royale dorée s’effondre après cette interview désastreuse.

C’est un récit sans concession qui fait que The Crown de Netflix ressemble à un drame en costumes plutôt timide.

Et il y a une tension incessante entre lui et son frère, alors prince de Galles.

Dans cette version Amazon Prime Video, le prince Andrew, interprété par Sheen, est un personnage plus complexe, égoïste, émotionnellement sourd, ambitieux, fidèle à sa propre famille immédiate, méfiant envers les fonctionnaires du palais et ayant désespérément besoin d’approbation.

Rufus Sewell a déclaré que son interprétation du prince devait quelque chose à David Brent, le manager trompé de la sitcom The Office de BBC Two.

Michael Sheen et Ruth Wilson lors d’un événement de lancement du film, à Londres

Et cette terrible association avec Epstein se joue tout au long du film, avec le prince Andrew qui proteste de son innocence alors que les questions et les accusations l’entourent, jusqu’à ce qu’il se cache des avocats qui tentent de lui remettre des documents judiciaires.

C’est une autre interview atroce, avec un prince Andrew embarrassé qui a besoin d’argent et un Epstein dur et exploiteur, joué par John Hopkins, le faisant se tortiller sur son crochet financier.

Bien que l’interview recréée de Newsnight soit la pièce maîtresse du film, le moment le plus crucial est peut-être une scène du premier épisode, où le prince rencontre Epstein à New York.

Le prince Andrew est décrit comme étant impoli envers ses domestiques, et les responsables du palais s’interrogent sur le manque d’empathie des membres de la famille royale : « Ils n’ont jamais été en retard pour un train, car le train les attend. »

Il s’agit d’un récit des événements beaucoup plus texturé et finalement plus engageant que le film Netflix.

Cela montre l’impact sur l’entourage du prince Andrew, y compris son ex-femme, la duchesse d’York, et leurs filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Leur loyauté envers lui est décrite comme étant celle d’une vraie famille plutôt que de la famille royale.

La secrétaire privée du prince Andrew, Amanda Thirsk, magnifiquement interprétée par Joanna Scanlan, continue de le défendre même après avoir perdu son emploi à la suite de l’interview de Newsnight.

Et leur relation, un mélange de codépendance et de bouc émissaire, fait écho à celle d’Alan Partridge et de son assistante, Lynn.