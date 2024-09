Le scandale qui a choqué le Parlement au printemps s’efface peu à peu des mémoires

Pendant quelques semaines en juin, les inquiétudes ont été vives sur la Colline du Parlement quant à la possibilité que des députés ou des sénateurs anonymes soient compromis, peut-être même consciemment, par des États étrangers – craintes soulevées par un rapport surprenant mais opaque. rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement .

«Nous ne pouvons et ne devons pas rester indifférents face à une telle révélation», a déclaré le député du Bloc québécois René Villemure. dit.

« Les allégations selon lesquelles des députés auraient sciemment reçu de l’aide d’un gouvernement étranger sont profondément troublantes », a déclaré le député néo-démocrate Alastair MacGregor. « Personne ayant ces intérêts à l’esprit ne devrait siéger à la Chambre des communes. »

« Les députés qui ont volontairement, sciemment et consciemment aidé un gouvernement étranger au détriment des députés et de leurs privilèges, ainsi que des intérêts du Canada et de sa population, doivent être expulsés de la Chambre », a déclaré le député conservateur Michael Chong.

Il y a eu de fortes demandes pour « donner des noms ».

Quatre mois plus tard, aucun nom n’a été cité. Il n’existe même plus de processus convenu pour nommer des noms.

Alors que se passe-t-il maintenant ?

En juin, les députés ont voté par 320 voix contre 2 pour demander La juge Marie-Josée Hogue examinera les conclusions du NSICOP dans le cadre de l’enquête publique en cours sur l’ingérence étrangère. Mais la semaine dernière, Hogue dit elle n’était pas capable de trancher l’affaire – du moins pas de la manière dont les députés auraient pu l’espérer.

« Étant donné que les allégations contenues dans le rapport du NSICOP sont basées sur des informations classifiées qui ne peuvent être divulguées aux individus en question, ces individus ne seraient pas en mesure d’être entendus concernant les conclusions potentielles que la Commission pourrait envisager de tirer à leur encontre, « , a-t-elle écrit.

« Ainsi, en raison de sa double obligation de respecter la confidentialité liée à la sécurité nationale et les règles d’équité procédurale, la Commission ne peut tirer aucune conclusion permettant d’identifier les individus impliqués dans les allégations. »

La commissaire, la juge Marie-Josée Hogue, écoute lors de l’enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux et les institutions démocratiques, à Ottawa, le mardi 2 avril 2024. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Par ailleurs, la députée néo-démocrate Jenny Kwan avait demandé au président de la Chambre des communes Greg Fergus de conclure que les soupçons soulevés par le rapport du NSICOP constituaient une question de privilège pour tous les députés. Mais lundi, Fergus signalé en arrière qu’il ne pouvait pas trouver un à première vue atteinte au privilège.

Si Fergus avait statué en faveur de Kwan, elle aurait pu renvoyer l’affaire à un comité de la Chambre pour une étude plus approfondie. Mais un comité de la Chambre pourrait toujours choisir de poursuivre l’affaire de son propre gré. S’ils étaient si motivés, les députés pourraient essayer de concevoir un processus permettant d’enquêter sur les allégations contenues dans le rapport du NSICOP et de décider si des mesures supplémentaires doivent être prises (pouvant aller jusqu’à l’expulsion).

Mais rien ne garantit non plus que la Chambre ne sera pas dissoute en raison d’élections dans les semaines ou les mois à venir. Et l’attention politique s’est clairement déplacée : le rapport du NSICOP n’a pas fait l’objet d’une seule question lors de la période des questions depuis le retour des députés à Ottawa plus tôt ce mois-ci.

Il y a quatre mois, le Parlement subi un paroxysme de suspicion et de peur — peut-être pour de bonnes raisons, compte tenu des allégations portées contre des parlementaires anonymes. Mais maintenant, l’intrigue semble pouvoir disparaître sans aucune résolution évidente.

Nommer simplement des noms n’a jamais été la solution

Les appels à « donner des noms » étaient toujours à courte vue. Sans une sorte de procédure régulière, citer des noms aurait transformé la question très réelle de l’ingérence étrangère en une chasse aux sorcières.

Mais comme l’a conclu Hogue, la nature confidentielle des informations qui sous-tendent les conclusions du NSICOP rend également difficile la création d’un processus équitable pour examiner et tester les preuves.

Compte tenu de ces défis, il est juste de se demander si le NSICOP a commis une erreur en portant des allégations contre des parlementaires anonymes. Comme Kwan dit dans son mémoire au Président, « le rapport ne fournit aucun nom et, par conséquent, les 338 membres de la Chambre, y compris ceux qui ont depuis quitté cette Chambre, sont sous le coup d’une nuage de soupçon « .

Les membres du NSICOP pourraient encore affirmer qu’ils avaient raison de tirer la sonnette d’alarme – que le coût de laisser un nuage de suspicion sur le Parlement était contrebalancé par la nécessité d’attirer l’attention du public et des politiques sur un problème grave. Sans savoir quelles preuves ou quels renseignements le comité a vu, il est difficile de juger sa décision.

Pour justifier la bombe lancée par le NSICOP, l’explosion qui a suivi doit conduire à des améliorations tangibles dans la façon dont les institutions politiques du Canada gèrent la menace d’ingérence étrangère.

Les parties ont convenu en juin de accélérer la nouvelle législation qui mettrait en œuvre plusieurs mesures, dont un registre des agents étrangers. Mais on pourrait faire davantage, notamment en ce qui concerne courses à l’investiture des partis .

REGARDER : Le gouvernement ne peut pas citer de noms dans le rapport du NSICOP, dit LeBlanc « Par la loi », le gouvernement fédéral ne peut pas divulguer les noms des députés dans le rapport sur l’ingérence étrangère, dit LeBlanc Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il prenait très au sérieux les commentaires des dirigeants qui ont lu le rapport non expurgé du NSICOP, mais il aurait également souhaité que le chef conservateur Pierre Poilievre ait pris des mesures pour obtenir une autorisation de sécurité afin de pouvoir le lire également. LeBlanc a également déclaré que « selon la loi », le gouvernement ne peut pas divulguer les noms des députés impliqués dans les documents.

« Nous avons été confrontés à des informations troublantes selon lesquelles les processus de nomination et les courses à la direction sont particulièrement vulnérables à l’ingérence étrangère », a déclaré David McGuinty, président du NSICOP, au printemps dernier.

Mais qu’en est-il des parlementaires prétendument compromis, encore non identifiés, qui pourraient siéger à la Chambre ou au Sénat ?

Si ni Hogue ni la Chambre ne sont prêts ou disposés à aborder cette question, cela laisse une idée suggéré par deux experts en sécurité nationale et en gouvernance en juin. Ils ont suggéré que les chefs de parti demandent à être informés des renseignements pertinents et, si nécessaire, prennent des mesures au sein de leurs propres partis et caucus en réponse à ce qu’ils apprennent. Même si cette approche peut ne pas satisfaire les observateurs extérieurs, elle pourrait permettre une certaine forme de réponse à toute menace persistante.

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’exprime à la Chambre des communes le mardi 24 septembre 2024 à Ottawa. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Mais le chef conservateur Pierre Poilievre, auparavant refusé pour obtenir l’habilitation de sécurité nécessaire pour examiner une copie non expurgée du rapport du NSICOP.

Derrière les gros titres sensationnels, les allégations d’ingérence étrangère dans la politique canadienne ont révélé une culture politique et des institutions qui n’étaient pas tout à fait prêtes à relever les défis présentés. Cela pourrait en partie être attribué à la relative nouveauté du problème, aux questions soulevées par les fuites de renseignements et au relativement jeune âge de certains organismes fédéraux (dont le NSICOP) créés ces dernières années pour contrer les ingérences.

On ne peut qu’espérer que notre système politique réagira mieux à l’avenir.