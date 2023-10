Le scandale Hunka suscite de nouveaux appels à la divulgation des dossiers d’enquêtes présumées sur des crimes de guerre

Les groupes juifs affirment que le gouvernement fédéral doit divulguer davantage d’informations sur les enquêtes sur les criminels de guerre présumés entrés au Canada après la Seconde Guerre mondiale, dans une démarche qui a été redynamisée après que le Parlement a honoré un homme qui s’est révélé avoir combattu pour une unité nazie.

« En ce qui concerne la mémoire des victimes, nous avons fait beaucoup. Mais lorsqu’il s’agit de la mémoire des meurtriers, nous avons fait très peu », a déclaré David Matas, conseiller juridique principal de B’nai Brith Canada, lors d’une entrevue. sur Romarin Barton en direct diffusé dimanche.

« Si nous voulons vraiment tirer des leçons du passé, nous devons tirer les leçons de ce que les meurtriers ont fait et de la façon dont ils ont échappé à la justice. Et pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de tirer pleinement cette leçon à cause de l’omission de divulguer les documents », a déclaré Matas à la correspondante politique en chef de CBC, Rosemary Barton.

Les groupes juifs et les chercheurs sur l’Holocauste s’opposent depuis longtemps au maintien du secret sur certaines parties d’un rapport publié par la Commission Deschênes en décembre 1986, après près de deux ans d’audiences. La commission étudiait les allégations selon lesquelles le Canada accueillait des criminels de guerre nazis, qui échappaient à toute responsabilité pour leurs actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une grande partie du rapport n’a jamais été publiée, y compris une liste de 240 criminels de guerre nazis présumés qui auraient pu vivre au Canada.

REGARDER | Appels renouvelés à obtenir des informations sur les enquêtes sur les criminels de guerre présumés : La pression pour obtenir des informations sur les criminels de guerre nazis présumés au Canada s’intensifie après la controverse du Président Irwin Cotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste, et David Matas, conseiller juridique principal de B’nai Brith, expliquent pourquoi il est important que le gouvernement fédéral divulgue davantage d’informations provenant d’une commission vieille de plusieurs décennies qui enquête sur les criminels de guerre nazis présumés au Canada.

« Il est maintenant temps pour Ottawa non seulement de divulguer les dossiers non expurgés liés à la Commission Deschênes, mais aussi d’aborder la dure réalité selon laquelle il y a encore d’anciens nazis avec du sang sur les mains qui vivent au Canada », a déclaré Michael Levitt, président des Amis de Simon. Centre Wiesenthal, a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine.

La volonté de divulguer davantage d’informations de la commission, ainsi que la façon dont le Canada a géré la question de l’immigration de ceux qui ont des liens avec les nazis, ont reçu une attention renouvelée après que les parlementaires d’Ottawa ont ovationné deux fois le 22 septembre à Yaroslav Hunka, sans savoir qu’il avait combattu pour une unité SS nazie alors qu’il était soldat ukrainien.

Hunka, 98 ans, était à la Chambre des communes à l’invitation du président Anthony Rota, qui présidait une visite au Parlement du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. La réaction violente a finalement conduit à la démission de Rota et à des excuses du premier ministre Justin Trudeau au nom du Parlement. Le Canada a également envoyé des excuses à Zelensky et à la délégation ukrainienne par la voie diplomatique, a-t-il déclaré.

La commission a déterminé que l’unité pour laquelle Hunka s’était battu ne pouvait pas être inculpée de crimes de guerre en tant que groupe. Les historiens ont cependant déclaré que l’unité avait été impliquée dans plusieurs massacres, notamment contre des civils polonais. Les critiques de la commission l’ont accusée de blanchir l’unité, alors que la Waffen-SS dans son intégralité a été déclarée organisation criminelle lors du procès de Nuremberg après la guerre.

Quelques mouvements sur les disques

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré cette semaine que la divulgation de documents supplémentaires ou la déclassification d’autres documents était une chose que le Canada « pourrait éventuellement réexaminer ».

« Si nous voulons éviter de répéter les erreurs du passé… nous devons nous souvenir du passé. Et nous ne pouvons pas nous souvenir du passé tant que nous ne connaissons pas le passé, et nous ne pouvons pas connaître le passé tant que nous n’avons pas les archives. « , a déclaré Matas de B’nai Brith Canada.

Irwin Cotler, l’envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, a déclaré à Barton que l’incident de Hunka mettait en évidence un problème plus vaste.

REGARDER | L’histoire de la façon dont les personnes ayant des liens avec les nazis ont immigré au Canada : Comment des soldats ayant des liens avec les nazis se sont retrouvés au Canada après la Seconde Guerre mondiale Le Canada a accueilli de nombreuses personnes – certains historiens parlent de milliers – qui ont combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comment sont-ils entrés dans le pays et pourquoi ne fait-on pas davantage pour les traduire en justice ?

« Il y a ici une question plus vaste : comment les criminels de guerre nazis sont-ils entrés dans la zone et comment ont-ils pu se soustraire à toute responsabilité pendant tout ce temps », a déclaré Cotler, ancien ministre libéral de la Justice, ajoutant qu’il y avait aussi des conséquences dans le monde réel.

« Nous avons à la fois la vérité historique et la situation contemporaine, où nous ne voulons pas permettre à la Russie de Poutine de transformer la situation en arme et de soutenir ses fausses affirmations de ‘dénazification’ concernant l’Ukraine », a-t-il déclaré, faisant référence au président russe Vladimir Poutine. , qui a supervisé l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Matas a exprimé un certain optimisme quant au fait que les documents seront finalement rendus publics et que les Canadiens auront une meilleure idée de la façon dont leur gouvernement a traité la question des criminels de guerre présumés.

« Oui, nous finirons par obtenir les disques. J’espère juste les voir de mon vivant », a-t-il déclaré.