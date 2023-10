Ce qui est frustrant de voir le scandale du vol de pancartes dans le Michigan se dérouler pour Todd Berry, directeur exécutif de l’American Football Coaches Association, c’est que tout cela aurait pu être évité.

Au cours des deux dernières années, Berry et son organisation, qui comprend presque tous les principaux entraîneurs de football universitaire, ont soutenu sans réserve l’utilisation de technologies de jeu qui permettraient aux entraîneurs de communiquer avec les joueurs sur le terrain, tout comme ils le font dans le football. la NFL.

Aucun autre panneau ne serait nécessaire.

“Parce que voler des pancartes est facile”, a déclaré Berry, dont la carrière d’entraîneur de 40 ans a notamment été entraîneur-chef de l’armée et de Louisiana-Monroe. “C’est évidemment plus facile quand on prend certaines mesures.”

Le comité des règles de jeu du football de la NCAA a mis du temps à adopter l’utilisation de la technologie de communication entre entraîneurs et joueurs, craignant que cela puisse fournir un avantage concurrentiel aux écoles en fonction des budgets. Mais un plan est en place pour le tester pendant cette saison de bowl.

La NCAA n’a pas de règles contre le vol de pancartes, mais elle interdit le dépistage avancé des adversaires en personne et au cours de la saison et l’utilisation d’équipements électroniques pour enregistrer les signaux des adversaires.

C’est ce que le numéro 2 du Michigan est accusé d’avoir fait au cours des deux dernières saisons. Un employé subalterne est au centre d’une enquête de la NCAA déclenchée par des preuves recueillies et fournies au personnel chargé de l’application de la loi de l’association par une société externe.

L’analyste suspendu Connor Stalions semble avoir acheté des billets pour les matchs d’adversaires du Michigan et d’éventuels ennemis des séries éliminatoires de football universitaire, et avoir envoyé des gens vers eux pour prendre des vidéos sur téléphone portable de signaux utilisés pour appeler des jeux offensifs et défensifs depuis la ligne de touche.

L’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, a nié toute connaissance ou implication dans ce prétendu stratagème. Depuis l’annonce de la suspension des Stalions vendredi dernier, le Michigan a refusé de commenter l’enquête en cours. La NCAA a également refusé de commenter. Pendant ce temps, les entraîneurs de tout le pays font écho au « Je vous l’avais bien dit » de Berry.

Comment la NCAA peut-elle apporter des changements pour éviter d’éventuels vols de pancartes ?

“Vous ne pouvez pas voler des pancartes et faire tout ça si vous avez un casque de communication”, a déclaré l’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban.

L’entraîneur du Nebraska, Matt Rhule, qui a passé une grande partie de sa carrière dans la NFL, a déclaré : « Nous pourrions nous débarrasser de tous les signes stupides sur le banc de touche, et nous pourrions obtenir [rid of] des photos de rock stars, et nous pourrions simplement jouer au football comme il se doit. Vous allez à un match au lycée, il y a de la technologie en marge. Vous allez à un match de la NFL, il y a de la technologie en marge. Tu vas au match universitaire, il n’y a rien.”

Alors que les infractions dans le football universitaire ont cessé de se regrouper au cours des années 2010, « remuer » dans les jeux, comme l’appelle Berry, est devenu la norme. Certaines équipes utilisent de grandes cartes flash pour communiquer leurs jeux. Il y a des banderoles et des pancartes pour bloquer les signaux et de faux signaleurs pour repousser les espions.

Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi. Dans la NFL, les entraîneurs sur la touche peuvent parler directement via leurs casques à certains joueurs sur le terrain via des appareils radio intégrés dans leurs casques.

Le football universitaire hésitait à emprunter cette voie, car toutes les écoles n’en avaient pas les moyens et tous les stades ne disposaient pas de l’infrastructure nécessaire. Mais la technologie s’est améliorée, diversifiée et devenue plus abordable.

Berry a déclaré que certaines équipes utilisent déjà des bracelets électroniques avec un écran LED à l’entraînement qui permettent aux joueurs de lire un appel de jeu que l’entraîneur frappe sur une tablette ou un appareil similaire.

Une enquête dans le Michigan déclenche un débat sur la prévention du vol de pancartes dans le football universitaire

Au cours de la prochaine saison de bowling, les appareils de communication entre entraîneurs et joueurs seront autorisés à condition que les deux équipes soient d’accord. Les équipes ne seront pas tenues d’utiliser les mêmes appareils de la même manière, a déclaré Steve Shaw, coordinateur des officiels de football de la NCAA.

“Je pense que c’est bien que nous essayions de le faire”, a déclaré Berry. “La meilleure solution aurait été en février dernier.”

La valeur du vol de pancartes est difficile à quantifier.

“C’est un facteur certain dans le football universitaire. Je pense que certaines équipes en dépendent beaucoup plus que d’autres”, a déclaré l’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian.

Mais quel est l’avantage de voir un adversaire jouer des appels quelques instants avant le snap ?

“Je veux dire, tout le monde essaie d’obtenir l’avantage possible”, a déclaré l’entraîneur du Colorado, Deion Sanders. “Vous pourriez avoir le plan complet de quelqu’un – il pourrait vous l’envoyer par courrier. Vous devez quand même l’arrêter.”

La réputation du Michigan en matière de déchiffrement de codes semble avoir été bien établie dans l’ensemble des Big Ten ces dernières années.

“Nous le savions déjà, mais c’est juste fou de le voir [on video] parce que dans le jeu, ils savaient ce qui se passait avant le jeu, donc [it’s] “C’est un peu démoralisant”, a déclaré le joueur de ligne offensive recrue des Cleveland Browns, Dawand Jones, qui a joué à Ohio State. “Mais je pense que les garçons vont s’en sortir cette année et les récupérer.”

Le Michigan a battu l’Ohio State à chacune des deux dernières saisons, mettant fin à une séquence de huit défaites consécutives dans la rivalité.

L’entraîneur de Caroline du Nord, Mack Brown, a déploré plus tôt cette semaine la réticence du football universitaire à adopter une technologie qui aurait mis fin à l’espionnage.

“C’est répandu. C’est horrible. C’est très dommageable”, a déclaré Brown. “Nous aurions dû le faire il y a 20 ans. Je pense que nous y parviendrons l’année prochaine. Et les dernières nouvelles vont probablement accélérer les choses.”

[Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily.]

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL