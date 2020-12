Le scandale du sang contaminé qui a laissé des dizaines de milliers de patients du NHS infectés par l’hépatite C et le VIH se révélera être un désastre « plus grand que Hillsborough », a déclaré un haut responsable.

Dame Denise Platt, membre du conseil d’administration du General Medical Council, a comparé le problème à l’écrasement du stade de 1989 qui a coûté la vie à 96 personnes et a finalement été jugé dû à la négligence de la police, après des années de camouflage.

Ses commentaires ont été divulgués dans des courriels internes au GMC, qui coordonne les soumissions des médecins à l’enquête sur le scandale du sang.

Les militants affirment que des documents révélant l’ampleur réelle des erreurs médicales ont été détruits [File photo]

Plus de 2400 personnes atteintes d’hémophilie sont décédées après avoir reçu un agent de coagulation appelé facteur 8, infecté par les virus mortels, dans les années 1970 et 1980.

Beaucoup plus de patients vivent encore avec les effets. Les militants affirment que des documents révélant l’ampleur réelle des erreurs médicales ont été détruits.

Les commentaires de Dame Denise sont apparus dans un courrier électronique envoyé à ses collègues par Thomas Jones, responsable de la politique de réglementation du GMC, et obtenu en vertu des lois sur la liberté d’information.

Il a écrit: «Le Conseil est déjà conscient de l’importance (Denise Platt dit que ce sera plus grand que Hillsborough).

Jason Evans, du groupe de campagne Factor 8, a déclaré: « Pendant des décennies, les gouvernements de tous bords ont tenté de minimiser le scandale en espérant qu’il disparaîtra. Il ressort clairement de ces documents que les cadres supérieurs du GMC apprécient la gravité de cette enquête et les événements qu’elle examine.

Hier soir, un porte-parole du GMC a déclaré: « Les événements au centre de cette enquête ont eu un impact dévastateur sur les patients et leurs familles, et nous espérons qu’ils recevront bientôt des réponses méritées depuis longtemps.

« Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l’enquête en fournissant des documents et des informations à l’appui de ses enquêtes. »

L’enquête, qui a débuté en 2018, devrait se terminer à la fin de l’année prochaine.