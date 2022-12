Le scandale du racisme à Los Angeles déclenche une nouvelle série de manifestations au conseil municipal

LOS ANGELES (AP) – Le conseil municipal a été perturbé mardi par une autre série de manifestations bruyantes et grossières après qu’un conseiller municipal confronté à de nombreux appels à démissionner pour son implication dans un scandale raciste est revenu avec défi à la chambre et a pris son siège.

L’apparition du conseiller municipal Kevin de Leon a incité certains membres du conseil à sortir au milieu des cris et des chants de groupes rivaux dans le public, tandis que le président du conseil Paul Krekorian a ordonné une suspension au milieu de l’explosion.

La tourmente représentait une reprise d’une réunion du vendredi où de Leon est apparu dans la chambre ornée pour la première fois depuis la mi-octobre. Il est le seul membre du conseil impliqué dans le scandale qui résiste encore aux appels du président Joe Biden à démissionner, tout en continuant à percevoir son salaire annuel de près de 229 000 dollars – parmi les salaires les plus lucratifs pour les membres du conseil municipal du pays.

Les manifestants criaient et agitaient des pancartes dans le public tout au long de la réunion. Au cours d’une période de commentaires publics, la plupart de ceux qui ont parlé ont dénoncé de Leon comme raciste et ont appelé le conseiller municipal à démissionner, mais certains partisans l’ont défendu et ont loué son travail dans son district, qui comprend le centre-ville de Los Angeles et le quartier fortement latino de Boyle Heights. .

Les perturbations continues ont parfois transformé la réunion en un véritable théâtre de l’absurde, avec des manifestants criant des grossièretés, des employés de la ville implorant le calme et la police expulsant certains manifestants qui refusaient les ordres répétés de s’installer.

Lorsque de Leon est apparu vers le milieu de la réunion, d’autres cris ont éclaté, certains membres du conseil ont immédiatement quitté la salle et le président du conseil, Paul Krekorian, a rapidement annoncé une suspension. Le conseil a ensuite repris ses activités, promulguant la proposition de signature de la mairesse Karen Bass déclarant l’état d’urgence pour les sans-abrisme qu’elle a promis de proposer dès son premier jour de mandat.

“C’est une journée monumentale pour la ville”, a déclaré Bass dans un communiqué après le vote. “Cette déclaration nous permettra d’agir plus rapidement et de débloquer tous les outils possibles” pour faire face à la crise, avec plus de 40 000 personnes sans logement vivant dans des campements de tentes ou des camping-cars rouillés qui se sont répandus dans pratiquement tous les quartiers.

Le scandale a été déclenché par une fuite d’enregistrement de commentaires grossiers et racistes d’une réunion d’un an impliquant de Leon, le président du conseil de l’époque, Nury Martinez, le dirigeant syndical Ron Herrera et le conseiller municipal de l’époque, Gil Cedillo – tous démocrates latinos – dans lequel ils ont comploté pour étendre leur pouvoir politique aux dépens des électeurs noirs lors d’un réalignement des limites des districts du conseil.

Martinez et Herrera ont démissionné quelques jours après la divulgation de l’enregistrement et Cedillo a disparu de la vue du public. Le mandat de Cedillo a pris fin lundi après avoir perdu une candidature à la réélection plus tôt cette année, laissant de Leon comme la seule personne impliquée dans le scandale qui occupe toujours son poste.

On ne sait toujours pas qui a fait l’enregistrement qui a été publié sur un site Web, ni pourquoi.

De Leon s’est excusé à plusieurs reprises mais a déclaré qu’il ne démissionnerait pas. Il soutient qu’il veut continuer à travailler sur l’itinérance, les retombées de la pandémie et la menace d’expulsion des locataires dans son quartier.

Il n’y a aucun moyen légal pour ses collègues de le destituer – le conseil ne peut suspendre un membre que lorsque des accusations criminelles sont en cours.

Privé de sa capacité à participer aux comités du conseil, confronté à une pression généralisée pour démissionner et après une absence prolongée des réunions du conseil, de Leon a manœuvré pour retourner dans la sphère publique, malgré les insultes de ses collègues qui disent qu’ils ne peuvent pas travailler avec lui.

La semaine dernière, il s’est bagarré avec un activiste qui l’a chahuté lors d’une distribution de jouets pendant les vacances.

Michael R. Blood, Associated Press