Le “scandale du Qatar” du Parlement européen n’est que la pointe d’un iceberg de corruption — RT World News

L’UE envisage seulement maintenant de mettre en place des garde-fous liés au lobbying qui auraient dû être mis en place il y a longtemps

Dans un scandale de corruption qui touche au cœur de la gouvernance de l’Union européenne, une vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, de Grèce, a été déchue de ses responsabilités par le Parlement européen, a vu ses avoirs gelés et a été inculpée après la police aurait trouvé “sacs d’argent” à sa résidence.

Il y a également eu une perquisition au domicile d’un eurodéputé belge, Marc Tarabella, vice-président de la délégation de l’UE pour les relations avec la péninsule arabique. Les autorités belges ont effectué une nouvelle visite sans coup férir au domicile d’un assistant d’un autre député européen. Plus tôt cette semaine, les autorités ont fouillé les bureaux du Parlement européen comme s’il s’agissait d’une scène de crime commune, saisissant des données. Jusqu’à présent, 1,5 million d’euros ont été saisis dans des domiciles privés, le parquet fédéral belge accusant les quatre personnes arrêtées et inculpées de « participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption.« Il s’avère que les responsables présumés impliqués sont également accusés de faire pression pour des voyages sans visa entre l’UE et le Qatar et de blanchir le bilan du Qatar en matière de droits du travail.

Pour une institution comme l’Union européenne, qui prêche constamment aux autres pays sur la façon de nettoyer leur acte, on pourrait penser qu’ils auraient mis en place de solides garde-fous pour empêcher le genre de choses que ces accusations allèguent. Ce n’est pas le cas. “Les allégations sont extrêmement préoccupantes, très graves”, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne d’une mesure inhabituelle. Elle a proposé un organe d’éthique indépendant pour établir des règles pour les institutions de l’UE “où il y a des règles très claires”, ajoutant qu’il “serait un grand pas en avant.” Tu veux dire que ça n’existait pas déjà ? Pourquoi pas?















Ceux qui croient que les institutions démocratiques occidentales pratiquent ce qu’ils prêchent constamment pourraient être surpris d’apprendre que l’absence de freins et contrepoids pour prévenir la corruption chez eux est en fait assez stupéfiante. Plus tôt cette année, par exemple, trois représentants du Congrès américain ont introduit une législation bipartite pour combler les lacunes permettant le financement étranger des groupes de réflexion, des représentants du gouvernement et des élections. “À l’heure actuelle, les gouvernements étrangers sont en mesure de financer secrètement des groupes de réflexion pour faire avancer leurs propres programmes, embaucher d’anciens fonctionnaires et officiers militaires pour défendre leurs intérêts et demander à leurs agents de collecter des millions de dollars pour des campagnes politiques”, a expliqué le parrain du projet de loi, le membre du Congrès Jared Golden.

C’est presque comme si la corruption systémique n’était qu’un secret de polichinelle qui bénéficie d’une omertà, car très peu de fonctionnaires semblent réellement vouloir reconnaître ou résoudre le problème.

Lorsque von der Leyen a eu l’occasion d’aborder la question avec la presse bruxelloise lundi, elle a bloqué les journalistes – à leur grande frustration, ce dont ils n’avaient pas peur. exprimer sur Twitter. Selon Politico, un journaliste a même crié à von der Leyen alors qu’elle partait, “Vous n’avez pas répondu à une seule des questions.” Ce n’est pas exactement le genre de comportement que vous pourriez attendre de quelqu’un qui parle régulièrement de tenir les autres responsables de la corruption, du manque de transparence et d’autres pratiques antidémocratiques.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a décrit le scandale comme quelque chose qui arrive à l’UE, plutôt qu’un phénomène dont elle est réellement responsable ou responsable à travers ses pratiques systémiques au pire ou le manque de garanties liées au lobbying au mieux. « Ne vous y trompez pas : le Parlement européen, chers collègues, est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. Et notre voie vers des sociétés démocratiques libres et ouvertes est attaquée », dit Metsola.

Les commentaires de Metsola font écho aux articles de presse grand public faisant référence à une “Corruption qatarie” scandale au sein de l’UE, mais il doit être considéré avant tout comme un problème de corruption au sein de l’Union européenne. Renverser la responsabilité sur le Qatar permet à l’UE de se tirer d’affaire et donne la fausse impression que les problèmes commencent et se terminent avec un seul pays. Combien d’autres pays pourraient profiter de la même “arrangements de lobbying” avec des personnes occupant des postes de pouvoir politique et d’influence à Bruxelles ?

Transparency International suggère que ce genre de chose est en fait assez courant. “Ce n’est pas un cas isolé. Pendant de nombreuses décennies, le Parlement a permis à une culture d’impunité de se développer, avec une combinaison de règles et de contrôles financiers laxistes et une absence totale de contrôle éthique indépendant (ou même de tout contrôle éthique), “ a déclaré le directeur de l’ONG, Michiel van Hulten.















Un autre problème avec ce fiasco pour l’UE est qu’il nuit à son message bien conçu qui ramène constamment deux points à la maison. Le premier point est de savoir à quel point l’Europe vertueuse et juste veut que les gens croient qu’elle l’est. Ce scandale braque les projecteurs sur une sale affaire dans un coin sombre que personne n’évoque jamais, et finit par ternir leur auréole qu’ils ne cessent de brandir. Le deuxième point que l’UE promeut toujours – et que tout cela entrave – est la façon dont la Russie est responsable de toutes les blessures que l’UE s’est infligées parce que l’UE est si innocente, infiniment compétente et digne de confiance, sans aucun intérêt caché ou particulier.

La corruption dans l’UE semble être relative et susceptible d’être utilisée comme monnaie d’échange ou pour exercer une pression à la hausse ou à la baisse. Le bloc a récemment bloqué des fonds pour la Hongrie sous prétexte que les institutions du pays sont si fragiles que l’argent pourrait être utilisé pour alimenter la corruption. Mais lorsque la Hongrie a accepté de lever son veto à davantage de financement pour l’Ukraine, le financement a soudainement été débloqué et les problèmes de corruption ont disparu.

Si tout cela n’est que la pointe visible de l’iceberg en ce qui concerne les activités louches dans l’UE, alors quelle est la taille réelle de l’iceberg ? Et est-ce que quelqu’un est intéressé à creuser plus profondément pour le découvrir?