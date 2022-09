Le scandale du parrainage des Jeux olympiques de Tokyo s’élargit avec de nouvelles arrestations

TOKYO (AP) – Les allégations de corruption contre un ancien membre du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo se sont élargies mardi alors que les procureurs japonais ont “ré-arrêté” Haruyuki Takahashi dans une affaire impliquant des paiements présumés d’un éditeur devenu sponsor des Jeux.

Les dernières allégations portent sur 76 millions de yens (540 000 $) que Takahashi a reçus de la société d’édition basée à Tokyo Kadokawa, selon les procureurs du district de Tokyo. Le parrainage a permis à Kadokawa, qui réalise également des films et des jeux, de publier des programmes et d’autres livres liés aux Jeux olympiques de Tokyo.

Deux responsables de Kadokawa, Toshiyuki Yoshihara et Kyoji Maniwa, qui auraient déposé l’argent, ont également été arrêtés mardi.

Takahashi est en détention depuis son arrestation le mois dernier, soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin du fabricant de vêtements Aoki Holdings. Il a été officiellement accusé mardi d’avoir reçu 51 millions de yens (360 000 $) de pots-de-vin d’Aoki.

Trois responsables d’Aoki ont également été accusés d’avoir versé des pots-de-vin. L’argent a été déposé sur un compte bancaire de la société de Takahashi d’octobre 2017 à mars de cette année, dans le cadre de la tentative d’Aoki de devenir un sponsor olympique et de fabriquer des produits sous licence, ont déclaré les procureurs.

Aoki, qui produit des “costumes de recrue” que les diplômés du secondaire portent pour les entretiens d’embauche, a été un choix surprise pour habiller l’équipe olympique japonaise lorsque d’autres nations avaient de grandes marques de mode concevant des uniformes.

Kazumasa Fukami, le chef d’une société de conseil, a été arrêté, soupçonné d’avoir aidé Takahashi à recevoir les pots-de-vin.

Takahashi, un ancien cadre de la société de publicité Dentsu, avait un poids énorme dans l’organisation des parrainages olympiques.

Takahashi a quitté le conseil d’administration de Dentsu en 2009, mais a continué à exercer une influence considérable dans le secteur de la publicité et de l’organisation d’événements au Japon et a dirigé sa propre entreprise.

Il n’a pas été disponible pour commenter, mais certains médias japonais ont cité Takahashi comme affirmant son innocence et disant que les paiements étaient pour des services de conseil.

Tsuguhiko Kadokawa, le président de Kadokawa, qui n’est pas directement impliqué dans les allégations, a nié que son entreprise ait versé des pots-de-vin, ont rapporté les médias japonais.

Lundi, les procureurs de Tokyo ont perquisitionné les bureaux de Daiko Advertising à Osaka et Tokyo dans le cadre de l’enquête sur la corruption olympique. Il n’y a eu aucune arrestation dans l’affaire Daiko.

Le scandale est probablement un revers pour les ambitions du Japon dans la poursuite des Jeux olympiques d’hiver de 2030 pour Sapporo. Seiko Hashimoto, législatrice et olympienne qui était en charge des Jeux olympiques de Tokyo, a promis de coopérer à l’enquête.

Tokyo a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques retardés en grande pompe, ainsi que des critiques sur les coûts de ballonnement, à l’été 2021. Les Jeux ont été reportés d’un an et se sont déroulés sans vente de billets au public en raison de la pandémie de COVID-19.

Le prix officiel des Jeux de Tokyo de l’année dernière était de 13 milliards de dollars, principalement de l’argent public.

Yuri Kageyama, Associated Press