L’ancien Premier ministre David Cameron subit une pression accrue en raison de son lobbying pour la société de financement en faillite Greensill, après qu’il est apparu qu’il avait poussé le dossier de l’entreprise avec Downing Street et le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Les travaillistes ont demandé aujourd’hui une déclaration ministérielle au Parlement sur l’étendue des efforts de M. Cameron pour exercer une influence au sein du gouvernement au nom de l’entreprise, ainsi qu’une enquête du National Audit Office sur les raisons pour lesquelles Greensill a eu accès à un programme de soutien aux coronavirus du Trésor offrant des prêts garantis par le gouvernement. jusqu’à 50 millions de livres sterling.

La société de financement de la chaîne d’approvisionnement a été rejetée pour le mécanisme de financement des entreprises Covid (CCFF) de la Banque d’Angleterre, bien que M. Cameron ait envoyé à plusieurs reprises des textes privés au chancelier Rishi Sunak plaidant pour que le programme soit modifié afin que Greensill puisse se qualifier.

Les dossiers publiés par le Trésor cette semaine ont montré qu’à une occasion, M. Sunak a répondu qu’il avait «poussé» les fonctionnaires à explorer les options possibles.

Il est maintenant apparu que l’ancien Premier ministre a envoyé un conseiller spécial principal à Boris Johnson dans les heures suivant le rejet pour affirmer qu’il était «fou» que Greensill soit exclu et exhorter le gouvernement à reconsidérer sa décision.

le Dimanche Times a rapporté que le Trésor avait reconsidéré sa décision après que M. Cameron eut écrit: «Ce dont nous avons besoin, c’est que Rishi examine attentivement cela et demande aux fonctionnaires de trouver un moyen de le faire fonctionner».

Une source proche du Premier ministre a insisté sur le fait que Boris Johnson ne s’était pas impliqué, son conseiller ayant simplement transmis l’e-mail au Trésor.

Et un porte-parole n ° 10 a déclaré: «Tout au long de la pandémie, un nombre immense d’entreprises ont contacté Downing Street avec des représentations; ceux-ci ont été transmis aux départements concernés. »

Il a également été révélé que M. Cameron avait amené le fondateur de la société, Lex Greensill et le directeur Bill Crothers, à un verre privé avec Matt Hancock en 2019, lorsqu’ils ont fait pression sur le secrétaire à la Santé pour qu’il adopte un système de paiement pour les médecins et les infirmières qui a ensuite été déployé au sein du NHS.

Un allié du secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que M. Hancock avait traité le lobbying de manière appropriée, en disant L’indépendant: «Matt a agi de manière tout à fait correcte. Il a informé les fonctionnaires des affaires dont il a été question, le cas échéant. »

M. Hancock est le quatrième ministre confirmé avoir fait l’objet de pressions de la part de M. Cameron, après M. Sunak et ses collègues ministres du Trésor Jesse Norman et John Glen.

Mais le ministère de la Santé et des Affaires sociales a insisté sur le fait que c’était un problème pour les employeurs locaux du NHS d’utiliser le système Greensill, qui permet d’accélérer les paiements du personnel.

Un porte-parole du DHSC a déclaré: «Le bien-être du personnel du NHS est la priorité absolue du département et du secrétaire à la santé.

«Notre approche était et est toujours que les employeurs locaux du NHS sont les mieux placés pour décider comment les différentes flexibilités salariales correspondent à leur offre globale de rémunération et de récompense pour leur personnel.

Bridget Phillipson, secrétaire en chef du Parti travailliste au Trésor, a déclaré: «Chaque jour apporte de nouvelles révélations sur la culture du copinage au cœur de ce gouvernement conservateur. Grâce à David Cameron, Greensill semble avoir eu le gouvernement depuis le numéro 10, y compris l’accès à des millions de livres d’argent public.

«Et pourtant, nous n’avons rien entendu de Rishi Sunak sur le rôle qu’il a joué en« poussant »ses fonctionnaires à changer les règles des régimes gouvernementaux pour convenir à Cameron et Greensill.

«Il doit sortir de sa cachette et faire une déclaration au parlement le plus tôt possible et répondre aux questions sur ce scandale grandissant. Et nous avons besoin d’une enquête complète et approfondie sur ce qui s’est passé. »

M. Cameron est jusqu’à présent resté silencieux sur son implication avec Greensill, qu’il a rejoint en tant qu’employé rémunéré en 2018, deux ans après avoir quitté Downing Street.

Mais répondant à la révélation de son lobbying sur M. Hancock, une source proche de l’ancien Premier ministre a déclaré: «David Cameron était un fervent champion du produit payant de Greensill, Earnd, et a rencontré diverses personnes pour discuter de son déploiement dans le NHS.

Des amis ont déclaré qu’il regrettait maintenant d’avoir fait pression sur M. Sunak par des SMS privés sur son téléphone, et admettait qu ‘«on pourrait faire valoir qu’une lettre formelle aurait été plus appropriée».

Les amis ont rejeté les rapports «massivement exagérés» selon lesquels l’ex-Premier ministre espérait gagner 60 millions de livres sterling grâce aux options sur actions de la société.

Il a été rapporté aujourd’hui qu’il allait en fait bénéficier d’une part d’une fiducie d’employés de 21,8 millions de livres sterling.

L’observateur a rapporté des registres de Greensill montrant 13 931 actions détenues par le gestionnaire de fortune offshore basé à Jersey Sanne Fiduciary Services et réservées aux options d’achat d’actions émises aux employés. Aucun n’est censé avoir été distribué avant que la société n’entre en administration.

Le parti travailliste a déjà demandé une enquête sur l’utilisation présumée de SMS par Cameron pour obtenir un accès privilégié pour Greensill aux plus hauts niveaux du gouvernement, d’une manière qui n’était pas disponible pour les autres entreprises.

Désormais, la chancelière fantôme Anneliese Dodds a appelé l’organisme de surveillance des dépenses de la NAO à lancer une enquête pour savoir si l’accès de la société au programme de prêt pour interruption de travail des grandes entreprises contre le coronavirus (CLBILS) mettait en danger l’argent public.

Dans une lettre adressée au vérificateur général Gareth Davies, Mme Dodds a déclaré que Greensill était la seule entreprise de technologie financière approuvée pour administrer le programme en juin dernier, ce qui lui permettait de prêter des prêts garantis par le gouvernement jusqu’à 50 millions de livres à la fois.

«Il n’était pas réglementé par la Financial Conduct Authority ou la Banque d’Angleterre», a écrit Mme Dodds. «Le Trésor a admis qu’il savait que Greensill n’était pas soumis à l’adéquation des fonds propres et aux tests de résistance qui s’appliquaient aux autres prêteurs dans le cadre du programme de protection de l’argent public.

«Je sais que vous avez déjà commandé une enquête sur les marchés publics pendant la pandémie de Covid-19.

«J’estime qu’une enquête similaire est nécessaire de toute urgence sur les raisons pour lesquelles Greensill Capital a été accréditée dans le cadre du programme CLBILS, qui était responsable de cette décision et dans quelle mesure elle a mis en danger les fonds publics.»