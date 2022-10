Le scandale du doré jaune dans l’Ohio porte un coup dur aux tournois de pêche – Kelowna Capital News

Ils pêchent des tournois pour gagner leur vie, donc les Canadiens Jeff Gustafson et Chris Johnston ne sont pas surpris par le contrecoup public créé par la disqualification de deux pêcheurs d’un événement de doré jaune de l’Ohio après la découverte de plombs et de filets dans leurs prises.

Vendredi, Jacob Runyan et Chase Cominsky ont été disqualifiés d’un tournoi du Lake Erie Walleye Trail lorsque des plombs en plomb en forme d’œuf et des filets de poisson ont été trouvés dans le poisson qu’ils avaient apporté à la pesée finale vendredi.

Si Runyon et Cominsky avaient remporté le tournoi – ils étaient considérés comme l’équipe à battre – ils auraient reçu près de 30 000 $ US en prix. Ils avaient également remporté plusieurs autres compétitions ces dernières années, la disqualification remettant désormais sérieusement en question ces victoires précédentes.

La vidéo de la découverte – avec un groupe de concurrents chahutant et fustigant verbalement un Runyon stoïque – est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux au cours du week-end. L’incident a fait la une des journaux à travers l’Amérique du Nord – y compris dans le New York Times et le Washington Post – et a incité de nombreuses personnes non seulement à remettre en question la légitimité des tournois de pêche en général, mais également à spéculer sur la quantité de tricherie qui se produit lors des événements.

Gustafson, de Kenora, en Ontario, a appris le scandale alors qu’il participait à un tournoi dans le nord de l’Ontario.

“Nous retournions là où nous étions et avons obtenu un service cellulaire, alors j’ai vu les vidéos et tout ça et c’était assez fou”, a déclaré Gustafson. « Ce n’est pas bon, pas bon du tout, c’est certain.

“J’ai vu des messages de certaines personnes qui pensent que ce genre de choses se produit à chaque tournoi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quiconque écoute les personnes en arrière-plan de cette vidéo, je ne sais pas quel meilleur moyen de dissuasion il y a que cela. La plupart des gens le font (tournois de pêche) parce qu’ils aiment ça et aiment la pêche compétitive. La plupart ne le font pas pour gagner leur vie, j’ai beaucoup de chance. C’est très difficile à croire, ça l’est vraiment.

Gustafson et Johnston, de Peterborough, Ont., et le frère de Johnston, Cory, de Cavan, Ont., sont les seuls Canadiens à participer à la série Bassmaster Elite, le meilleur circuit professionnel de pêche à l’achigan aux États-Unis. En 2020, Chris Johnston est devenu le premier Le Canadien remportera une épreuve de la série Elite avant que Gustafson ne lui emboîte le pas en 2021.

Les trois Canadiens ont participé à la Bassmaster Classic d’un million de dollars américains – l’événement le plus important du circuit – au cours des trois dernières années et se sont qualifiés pour le faire en 2023.

Sur la série Elite, les pêcheurs pêchent depuis leur propre bateau lors de tournois. Mais le seul moment où ils sont seuls, c’est pendant les séances d’entraînement alors que les commissaires s’assoient dans le bateau de chaque concurrent une fois que les événements commencent officiellement.

Les tournois Elite Series sont également diffusés à la télévision (FOX), bon nombre des meilleurs concurrents ayant souvent un caméraman dans leur bateau.

De plus, les concurrents de la série Elite acceptent non seulement de se soumettre à un «test de vérification de la vérité» – un polygraphe – mais respectent également sa conclusion. Des tests sont effectués à chaque tournoi et un résultat négatif ne peut pas faire l’objet d’un appel.

“Mais cela (le scandale de l’Ohio) ne fait que ternir l’image de la pêche de tournoi, que ce soit l’achigan ou le doré”, a déclaré Johnston. «Les gens dépensent beaucoup d’argent pour participer à ces tournois et y ont beaucoup investi avec du matériel et des trucs comme ça.

“Beaucoup réservent leurs vacances pour participer à un tournoi, ils n’ont peut-être que trois ou quatre week-ends de congé et ils les utilisent pour des tournois. Ils voient que les gens trichent et c’est comme, ‘Pourquoi devrais-je perdre mon temps et mon argent si cela peut arriver ?’ Vous aimez penser que ce n’est pas le cas, mais… »

Le gavage forcé des poids et des filets de plomb n’est pas la seule approche sournoise que certains ont adoptée pour augmenter leurs chances de succès. Il y a eu des incidents de mise en cage, où les poissons sont capturés avant le début d’un tournoi et gardés dans des cages sous-marines jusqu’à ce que les pêcheurs viennent les chercher une fois la compétition commencée.

Il y a également eu des cas où des pêcheurs ont nourri de force des glaçons de poisson pour les rendre plus lourds à la pesée, les preuves de falsification fondant rapidement. Certains concurrents ont proposé d’acheter le poisson d’autres pêcheurs.

Gustafson a déclaré que l’adoption d’un test polygraphique pourrait être une avenue possible à explorer pour les officiels du tournoi.

“J’ai été polygraphié plusieurs fois pour des tournois que nous avons gagnés et cela n’a jamais été un problème”, a-t-il déclaré. “Cela coûte cher de les faire, mais peut-être que d’autres événements doivent revenir à la polygraphie des gagnants.”

Ni Gustafson ni Johnston ne pensent que la tricherie est répandue dans les tournois de pêche.

“De toute évidence, vous devez respecter les règles et je pense que la grande majorité (des pêcheurs du tournoi) le font”, a déclaré Gustafson.

“Je ne pense pas que cela ternira le haut niveau des tournois de pêche”, a ajouté Johnston. “Mais la majorité des gens qui pêchent le week-end, c’est là que ça va probablement frapper (le plus durement).”

Selon le Post, les organisateurs du tournoi de l’Ohio ont ensuite contacté le ministère des Ressources naturelles de l’Ohio et un rapport est en cours de préparation pour le bureau du procureur du comté de Cuyahoga.

“Ils (Runyan et Cominsky) ne pourront plus participer à des tournois de pêche, évidemment”, a déclaré Gustafson. “En ce qui concerne ce que font les forces de l’ordre, je suis sûr qu’ils vont faire tout ce qu’ils sont capables de faire.”

Johnston a ajouté: “J’espère qu’ils sont un exemple.”

—Dan Ralph, La Presse canadienne

