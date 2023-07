Le scandale du bizutage dans le football suscite un mélange d’émotions pour un diplômé du Nord-Ouest – Shaw Local

Lorsque Tony et moi nous sommes mariés en octobre 1995, mes amis ont tenu à me dire le score du match entre les Northwestern Wildcats et les Fighting Illini alors qu’ils se frayaient un chemin à travers la ligne de réception. En tant que diplômé du Nord-Ouest, j’avais un intérêt profond pour le résultat de ce match.

Les Wildcats ont gagné, 17-14, et j’avais une autre chose dont je me réjouis ce jour-là.

Toute cette année a été spéciale. L’équipe de football Wildcat était étonnamment bonne. Ils ont fini par aller au Rose Bowl, quelque chose qui leur avait semblé hors de portée pendant si longtemps.

Joan Olivier (Shaw Media)

Quand j’étais sur le campus, les Cats étaient embourbés dans la défaite. Je crois que nous n’avions pas gagné un match retour depuis 14 ans. Même les chants dans la section étudiante du stade reflétaient ce record de défaites.

Alors que l’équipe de 1995 était une cause de grande joie.

Mon joueur préféré de cette équipe était un secondeur nommé Pat Fitzgerald. Bien que j’aimais beaucoup de joueurs de cette année-là – le quart-arrière Steve Schnur, le porteur de ballon Darnell Autry et le receveur éloigné D’Wayne Bates me viennent à l’esprit – Fitzgerald était mon homme.

J’ai été écrasé quand Fitzgerald s’est cassé la jambe quelques matchs avant ce Rose Bowl, que les Cats ont perdu contre les USC Trojans, 41-32.

Imaginez à quel point j’étais heureux lorsque Fitzgerald a été embauché comme entraîneur adjoint de Randy Walker dans le programme de football de Northwestern. Mon joueur préféré était de retour à mon alma mater.

Lorsqu’il a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef après la mort inattendue de Walker, il semblait être l’homme idéal pour le poste. Les futurs matchs de bowling de ces 17 années semblaient le confirmer.

Ainsi, lorsque la nouvelle récente est arrivée que Fitz avait été suspendu pendant deux semaines pour des rapports de bizutage dans le programme de football, j’ai été choqué et perplexe. Que la suspension ait été annoncée un vendredi après-midi n’a pas aidé.

Alors que l’université a admis que le bizutage s’était produit, une enquête extérieure avait conclu que Fitzgerald n’en était pas au courant.

Puis sont venus les reportages de l’édition estivale du Daily Northwestern qui ont fourni un compte rendu d’un ancien joueur sur les activités de bizutage en cours dans le programme. Les étudiants journalistes avaient soigneusement confirmé le récit avant de le publier.

Lundi, Fitzgerald avait été licencié, l’université disant maintenant que Fitzgerald aurait dû être au courant du bizutage. D’autres anciens joueurs ont révélé que le bizutage durait depuis des années.

Tout cela est comme un coup de poing dans le ventre pour le programme, pour l’université et pour ceux d’entre nous qui sont de fidèles anciens.

Le fait que je sois un fan de Pat Fitzgerald depuis tant d’années rend tout cela encore plus décevant. Fitz a toujours semblé brillant, compétent et extrêmement décent. L’optique était toujours au rendez-vous.

Gérer quoi que ce soit peut être délicat, et ceux qui sont au sommet sont souvent tenus responsables des choses faites par ceux qui relèvent d’eux. Dans ce cas, quand on est responsable du bien-être d’un grand groupe de jeunes hommes, la responsabilité est d’autant plus grande.

Fitzgerald savait-il ce qui se passait ? Il aurait dû, et finalement c’est ce que l’université a conclu. À tout le moins, Fitzgerald aurait dû favoriser une atmosphère qui aurait permis aux joueurs de l’approcher avec leurs préoccupations. Cela ne semble pas avoir été le cas.

D’un autre côté, en tant que journaliste formé dans le Nord-Ouest, je suis fier de ces étudiants qui sont restés sur cette histoire. Ils ont fait ce que les journalistes sont censés faire : obtenir la véritable histoire. Découvrez le « pourquoi » de ce qui se passait. Confirmez ce que vous trouvez avant de publier.

Ce n’est pas quelque chose dont on peut se réjouir. Cependant, lorsque des institutions – qu’il s’agisse d’universités, de gouvernements ou d’entreprises – essaient de cacher des choses qui les font mal paraître, les journalistes doivent mettre ces choses en lumière. Dans ce cas, il y avait des jeunes hommes qui ont été blessés par le silence. Ils méritaient d’être entendus et que ce tort soit réparé.

Où tout cela va-t-il ? Qu’adviendra-t-il du programme de football NU? Et qu’est-ce que cela fera à l’héritage de Fitzgerald à NU?

Je vais juste devoir rester à l’écoute. Mais sans aucun doute cette année, contrairement à 1995, ne sera pas celle dont je me souviendrai avec émotion en tant que fan de football NU.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au [email protected].