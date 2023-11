Le scandale des photos de nus d’IA dans le New Jersey suscite des appels à une surveillance technologique

(ActualitésNation) — L’indignation continue de monter dans une communauté du New Jersey suite à une controverse sur des photos de nus à Lycée Westfieldoù un groupe de garçons aurait utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour créer des images inappropriées de leurs camarades de classe.

Le scandale a suscité des appels partout aux États-Unis en faveur d’une surveillance accrue de la nouvelle technologie.





La police enquête sur les images pornographiques et le district scolaire ne peut pas dire si des mesures disciplinaires ont été prises en raison des lois sur la protection de la vie privée.

Cependant, Dorota Mani ne veut pas que cela arrive à quelqu’un d’autre après que sa fille de 14 ans ait été l’une des élèves qui auraient été ciblées au lycée du New Jersey.

“Elle se sent mal à l’aise en marchant dans les couloirs et en s’asseyant dans la salle à manger avec la personne impliquée dans cet incident”, a déclaré Mani.

La fille de Mani l’a informée de la situation et de l’enquête menée au lycée concernant les fausses photos. L’administration du Westfield High School a dit à Mani qu’elle ne pouvait rien faire. Elle a déclaré que la réponse de l’école était décevante et inacceptable.

Le directeur des écoles publiques de Westfield a publié une déclaration la semaine dernière, affirmant que tous les districts étaient confrontés à des défis liés à l’IA. Le directeur du lycée a déclaré qu’il continuerait à sensibiliser les élèves à l’utilisation responsable de la technologie.

Un rapport de Sensitivity AI a révélé que jusqu’à 95 % des fausses vidéos entre 2018 et 2020 étaient principalement basées sur de la pornographie non consensuelle.

Les enquêteurs ont déclaré que trouver les créateurs de ces fausses images prendrait beaucoup plus de temps et d’expertise que prévu. Les experts ont également déclaré que le traumatisme des victimes pourrait durer toute une vie.

“Il suffit qu’ils postulent à une université, à un emploi, à une application de rencontres pour que quelqu’un les recherche sur Google et puisse potentiellement voir cela et cela les affectera pour le reste de leur vie”, a déclaré Tracy Walder, contributrice à la sécurité nationale de NewsNation. “Nous devons commencer à réfléchir à des peines différentes pour les mineurs qui adoptent ce genre de comportement car, à mon avis, cela peut être tout aussi dommageable qu’un crime violent.”

Walder a poursuivi: “Sans parler du nombre d’étudiants qui pourraient se suicider à cause de cette situation.”

C’est une autre raison pour laquelle de plus en plus de défenseurs appellent les sociétés de médias sociaux et de moteurs de recherche à intervenir dès que possible, en signalant ou en bloquant les images potentielles.

Cependant, certains experts affirment que les gens ne peuvent pas faire grand-chose pour se protéger en ligne, à part en être conscients.

Ben Colman, le PDG de Défenseur de la réalitédisait voir, ce n’est plus croire.

« En ce moment, si vous le voyez, vous ne pouvez pas le croire. Par défaut, vous devez supposer qu’il peut s’agir d’un faux, surtout s’il s’agit d’une personne que vous ne connaissez pas ou d’une personne que vous connaissez qui communique d’une nouvelle manière. Le défi ne fait que s’agrandir et pour les consommateurs, il est presque impossible de distinguer un faux d’une image réelle », a déclaré Colman.

Le président Joe Biden a récemment signé un décret visant à mieux protéger les Américains contre les dangers potentiels de l’IA.

Mani a déclaré que tout le monde devait agir pour que des lois plus strictes soient adoptées.

“Nous devons envoyer un message clair aux filles de Westfield : elles en valent la peine et nous nous battrons pour elles et ce n’est pas acceptable”, a déclaré Mani.

Mani a déclaré que sa fille prenait cela en main et souhaitait renverser la situation et aider. Aujourd’hui, ce jeune de 14 ans crée un site Web pour aider à connecter d’autres victimes de l’IA à des ressources utiles.