Le scandale des messages texte supprimés des services secrets et l’enquête criminelle qui s’y rapporte ont été expliqués

Les services secrets des États-Unis ressemblent beaucoup à la plomberie intérieure : c’est quelque chose auquel vous ne pensez qu’en cas de problème. Bien que l’agence fédérale d’application de la loi ait un rôle à jouer dans les enquêtes sur les crimes financiers comme la contrefaçon, elle est surtout connue pour son rôle de protection des membres de l’exécutif, comme le président et le vice-président et leurs familles.

À ce titre, ils font souvent partie de l’arrière-plan. Ce sont les gens en costumes sombres et oreillettes qui sont toujours très près du président mais idéalement juste en dehors du cadre. Lorsqu’ils sont mis au point, c’est un signe que quelque chose ne va pas. Et les choses ont très mal tourné pour les services secrets ces derniers temps, car les messages texte envoyés par des agents lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole semblent avoir été effacés.

La semaine dernière, l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure, sous lequel opèrent les services secrets, a envoyé une lettre au Congrès l’informant que les messages texte envoyés par des agents le 6 janvier et avant avaient été effacés. Un porte-parole des services secrets a affirmé que cela faisait partie d’une «migration du système» planifiée de longue date, mais les effacements ont maintenant déclenché une enquête criminelle après que les enquêteurs n’ont pu trouver qu’un seul message texte pertinent de deux douzaines d’agents soumis à une assignation à comparaître du Congrès.

D’autres inquiétudes ont été soulevées après que le Washington Post a rapporté que l’inspecteur général du DHS était au courant des messages effacés depuis février mais n’avait rien dit.

Cela a incité mercredi une déclaration conjointe des représentants Bennie Thompson (D-MS) et Liz Cheney (R-WY), présidente et vice-présidente du comité du 6 janvier de la Chambre :

Nous sommes préoccupés par une migration du système qui, nous a-t-on dit, a entraîné l’effacement des données des téléphones portables des services secrets. Le processus de migration du système des services secrets américains s’est poursuivi le 27 janvier 2021, trois semaines seulement après l’attaque du Capitole au cours de laquelle le vice-président des États-Unis, alors qu’il était sous la protection des services secrets, était à quelques pas d’une foule violente à la recherche de lui. Quatre comités de la Chambre avaient déjà demandé ces dossiers critiques au Département de la sécurité intérieure avant que les dossiers ne soient apparemment perdus. De plus, la procédure de préservation du contenu avant cette purge semble avoir été contraire aux exigences fédérales de conservation des documents et peut représenter une éventuelle violation de la Federal Records Act.

Les SMS sont devenus de plus en plus vitaux après le témoignage de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui a raconté une scène étonnante où l’ancien président Donald Trump a tenté de prendre le contrôle d’un véhicule des services secrets afin de rejoindre la foule au Capitole le 6 janvier. Hutchinson a raconté une histoire telle qu’elle lui a été racontée par Tony Ornato, un haut responsable de la Maison Blanche sur les détails des services secrets, et Bobby Engel, le chef des détails de sécurité de Trump.

Comme Hutchinson l’a raconté lors d’une audience publique en juin, Trump est devenu furieux lorsque des agents ont tenté de le ramener à la Maison Blanche et non au Capitole. “Je suis le putain de président, emmenez-moi au Capitole maintenant”, se serait exclamé Trump avant d’atteindre le volant du véhicule des services secrets. Il « se jeta alors sur [the] clavicule »d’un agent essayant de le retenir, a déclaré Hutchinson.

Immédiatement après son témoignage, des agents anonymes des services secrets ont déclaré à plusieurs médias qu’Ornato et Engel étaient prêts à nier que cela s’était produit, mais aucun n’a témoigné à ce sujet sous serment. Lors de son audition de jeudi, le comité a déclaré que d’autres sources anonymes avaient corroboré les propos de Hutchinson.

La visibilité des messages texte entre les agents confirmerait ce qui s’est passé et pourrait encore prouver l’intention de Trump de se joindre à la foule au Capitole dans ses efforts pour arrêter la certification de l’élection présidentielle de 2020. Ils pourraient également offrir plus de détails sur ce que Trump faisait pendant l’attaque. Le comité a établi lors de l’audience de jeudi que Trump a passé la plupart du temps pendant l’attaque à regarder Fox News et à faire pression sur les sénateurs pour soutenir ses efforts pour annuler les élections de 2020.

De plus, ils pourraient clarifier ce qui se passait autour du vice-président Mike Pence ce jour-là. L’audience de jeudi a affiché des transcriptions audio d’agents des services secrets au Capitole qui craignaient que Pence ne puisse pas s’échapper vers un endroit sûr du Capitole, et un responsable de la sécurité anonyme a témoigné que les membres du détail de Pence étaient tellement inquiets qu’ils ont appelé les membres de la famille dire au revoir au cas où ils ne survivraient pas.

Par la suite, lorsque Pence s’est enfui, il a refusé les demandes des agents de monter dans une voiture parce qu’il ne leur faisait pas confiance pour ne pas partir et l’évacuer du Capitole. Pence, qui pensait qu’il était important pour le pays de terminer la tâche que le Congrès avait commencée ce jour-là, ne voulait pas empêcher la certification des élections s’il ne pouvait pas retourner au Capitole ce soir-là, comme Carol Leonnig et Philip du Washington Post. Rucker a rapporté dans son livre Moi seul peux le réparer. Pence a dit à Tim Giebels, le chef de son équipe : « Je ne monte pas dans la voiture, Tim. Je te fais confiance, Tim, mais tu ne conduis pas la voiture. Si je monte dans ce véhicule, vous partez. Je ne monte pas dans la voiture.

Dans le même temps, Ornato a déclaré à Keith Kellogg, le conseiller à la sécurité nationale de Pence, qu’il était prévu de déplacer le vice-président à la base aérienne d’Andrews. Kellogg a répondu, selon le Post, « Tu ne peux pas faire ça, Tony. Laissez-le où il est. Il a un travail à faire. Je vous connais trop bien. Vous l’emmènerez en Alaska si vous en avez l’occasion. Ne le fais pas.

Les messages texte manquants pourraient également révéler plus de détails à ce sujet, mais il n’est pas clair si nous les verrons un jour. Les services secrets disent qu’il est peu probable qu’ils puissent être récupérés. Cependant, nous pouvons en apprendre davantage au cours de l’enquête criminelle sur qui les a effacés et pourquoi.

En attendant, membre du comité Rep. Zoe Lofgren (D-CA) dit aux journalistes jeudi soir qu’Ornato et Engel ont engagé des avocats privés.