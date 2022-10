Le scandale des enregistrements racistes du conseil municipal de Los Angeles, expliqué

Les protestations et les appels à la démission de deux membres du conseil municipal se sont poursuivis dans une sixième journée à Los Angeles, après qu’un enregistrement audio divulgué de commentaires racistes et sectaires de quatre des dirigeants les plus puissants de la ville soit apparu sur les réseaux sociaux dimanche dernier.

Portés pour la première fois à l’attention nationale par le Los Angeles Times, les enregistrements audio ont capturé l’ancien président du Conseil Nury Martinez, ainsi que deux collègues latinos du conseil et un haut dirigeant syndical latino, faisant des remarques racistes et incendiaires sur les Noirs, les indigènes, les Arméniens, les Juifs et les homosexuels. les gens de la ville – y compris les autres membres du conseil.

Martinez a démissionné après avoir été forcée de s’excuser et avoir subi des pressions de la part de dirigeants locaux, étatiques et nationaux, dont le président Joe Biden, pour qu’elle renonce à son siège. Ron Herrera, le leader syndical dans l’enregistrement d’une réunion d’octobre 2021, a également démissionné de son poste de président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles cette semaine.

Les deux autres participants, les membres du conseil Gil Cedillo et Kevin de León, ont résisté aux appels à la démission. Le mandat de Cedillo se termine plus tard cette année, après avoir perdu contre un challenger de gauche cet été, mais le mandat de de León n’est pas jusqu’en 2024.

La nouvelle semblait sortir de nulle part, secouant une ville dans les dernières semaines d’une course à la mairie dont les deux candidats ont des liens avec les quatre personnages de la bande. Et maintenant, le travail du conseil est au point mort, laissant les citoyens de Los Angeles sans un gouvernement municipal pleinement fonctionnel, d’autant plus que le maire, Eric Garcetti, attend la confirmation du Sénat pour un poste d’ambassadeur alors que les candidats se disputent sa succession. Les manifestants ont réussi à fermer l’organisme cette semaine, et son président par intérim, Mitch O’Farrell, a déclaré qu’il ne se réunirait pas tant que Cedillo et de León ne démissionneraient pas.

Les dirigeants au centre de la polémique et leurs déclarations

Les fonctionnaires capturés dans l’enregistrement se rencontraient pour parler du redécoupage de la ville. Il s’agit d’un processus unique en une décennie dans lequel une commission indépendante propose au conseil des recommandations pour répartir les quartiers de la ville pour les sièges du conseil. Tous les quatre ont discuté des moyens de consolider leur propre pouvoir tout en se moquant des autres membres du conseil, y compris Mike Bonin, un membre du conseil blanc gay représentant le Westside de la ville, dont le jeune fils noir Martinez a dit « parece changuito ». (on dirait un singe).

Martinez, qui a suscité la controverse même dans sa lettre de démission, a utilisé le langage le plus offensant. Politicienne de longue date d’Angeleno et dirigeante communautaire d’une région fortement mexicaine de la vallée de San Fernando, elle s’est plainte du fils de Bonin, affirmant que le politicien traitait le garçon comme un “accessoire”.

Attaquant le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, elle a déclaré qu’il était « avec les Noirs » et elle a rabaissé les Latinos de l’État mexicain d’Oaxaca, dont beaucoup sont issus de communautés autochtones, faisant référence à des « petits gens noirs et courts » qui vivent dans une section de le Koreatown de la ville que le groupe voulait se partager.

“Je ne sais pas d’où viennent ces gens, je ne sais pas de quel village ils sont sortis”, a déclaré Martinez. « Tan feos », a-t-elle ajouté, en espagnol abrégé pour « ils sont laids ».

Répondant à elle, Cedillo remarque : « Puro Oaxacans. Puro Oaxaca coréen. Pas même comme Kevin. Petits.”

Dans un autre clip, de León a suggéré à Martinez que Bonin utilise son fils pour le spectacle : “Comme quand Nury lui apporte un sac Goyard ou le sac à main Louis Vuitton.”

“Su negrito, comme sur le côté”, répond Martinez, faisant référence à l’enfant en utilisant un mot péjoratif pour une personne noire. Martinez poursuit en suggérant que l’enfant a besoin d’un “coup” pour avoir été élevé “comme un petit enfant blanc”.

Ils continuent dans les clips, faisant des commentaires insultants sur les communautés juives et arméniennes de la ville et leurs dirigeants éminents, alors qu’ils parlent de la meilleure façon de renforcer leur pouvoir de vote et de rendre les futures élections difficiles pour les progressistes et les politiciens rivaux.

La lutte de pouvoir au cœur de l’enregistrement, et qui attend dans le futur.

Les enregistrements offrent non seulement un regard remarquable derrière le rideau du pouvoir pour voir comment fonctionnent les principaux dirigeants de la ville, mais sont également un coup dur pour le pouvoir politique minoritaire dans la ville, y compris la fin probable de carrières pour des personnes comme de León et Martinez, qui étaient considérés comme des pionniers de la représentation politique et du pouvoir latino-américains.

C’était évident dans le chœur des appels à leur démission : parmi les premiers dirigeants nationaux à appeler à leur éviction se trouvait le sénateur californien Alex Padilla, qui a grandi avec Martinez dans la vallée de San Fernando et a atteint l’âge politique en même temps que de León et Cedillo dans les années 1990, lorsque les Latinos de Californie s’organisaient contre la proposition 187, une loi anti-immigrés adoptée par référendum en 1994.

De la génération de dirigeants politiques latinos qui ont remporté les élections aux niveaux étatique et local après avoir fait leurs débuts à l’ère 187, peu restent politiquement indemnes. Certains ont été écartés par des enquêtes criminelles ou des scandales personnels. D’autres ont tout simplement perdu les élections ou se sont effondrés après avoir été nommés à des postes fédéraux. Avec de León et Cedillo sur le point de sonner le glas politique, ils rejoindront eux aussi ce lot.

La perte de chacun a entraîné une représentation réduite. Aujourd’hui, près de 50 % de la population latino-américaine de LA a perdu trois voix plus importantes. Particulièrement remarquable est de León, qui est entré dans l’histoire de la politique californienne en tant que premier dirigeant latino du sénat de l’État, a osé défier la sénatrice principale de l’État, Dianne Feinstein, et s’est présenté à la mairie cette année.

Les clips ont également révélé l’état d’esprit de la rareté de l’énergie qui contrôle toujours la ville. Comme l’écrivait cette semaine la chroniqueuse du LA Times Erika D. Smith : « Tout cet horrible incident fait un trou énorme dans le récit que beaucoup aimeraient croire à propos de Los Angeles – et de la Californie – étant une sorte de Mecque multiculturelle, où les Noirs et les bruns construire des alliances pour travailler ensemble dans la solidarité pour résoudre les problèmes.

Au cœur des enregistrements se trouvait le désir de siphonner le pouvoir des Black Angelenos et d’autres communautés minoritaires pour assurer un – comme l’appelait Herrera – un «petit caucus latino de, vous savez, le nôtre». Il est vrai que bien que la ville soit à moitié latino, les membres latinos ne représentent qu’environ un tiers du conseil de 15 personnes. “Mais la réponse ne peut pas être une ville dirigée par des Latinos uniquement pour des Latinos”, a écrit Smith.

Avec une élection au coin de la rue, le nouveau maire sera chargé d’aider à guérir ces divisions. Ce prochain exécutif devra répondre aux appels à réformer le conseil pour répondre à certaines des raisons structurelles pour lesquelles une conversation comme celle-ci s’est même produite, comme l’expansion de la taille du conseil et la modification du processus de redécoupage.

Ils peuvent avoir de l’aide pour cela: le procureur général de Californie a déclaré qu’il enquêterait sur le processus de redécoupage de la ville et les candidats progressistes au Congrès de Los Angeles a appelé pour que le ministère américain de la Justice enquête également sur le redécoupage.

Les deux candidats à la mairie avaient des liens avec les quatre personnes dans les enregistrements : Karen Bass, la favorite selon les sondages, a représenté le sud de LA pendant des années au Congrès et à l’assemblée de l’État, et était une organisatrice locale active qui a reçu l’approbation de Martinez. Son adversaire, l’homme d’affaires Rick Caruso, a reçu l’aval de Cedillo. Ils se sont tous deux présentés contre de León, et celui qui gagnera devra travailler avec un conseil dépourvu de confiance communautaire et plein de douleur émotionnelle.