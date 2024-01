Le scandale des allégements fiscaux entraîne une amende de 5 millions de dollars pour la société NJ Energy

Les incitations, qui font partie d’un programme de 11 milliards de dollars, ont été conçues pour attirer les entreprises et les emplois dans le New Jersey. Mais Holtec et Singh ont déformé les faits dans leur candidature de 2018 pour faire croire qu’une expansion de l’entreprise était toujours en attente, même si elle était terminée, selon l’accord signé par les parties lundi soir.

L’application fabriquée a permis à Holtec de doubler son allégement fiscal.

Parmi les centrales nucléaires que Holtec déclasse se trouve à Indian Point, sur la rivière Hudson, au nord de New York. Holtec a acquis Indian Point en 2021, quelques mois après qu’Entergy, la société de services publics qui l’exploitait, ait fermé le dernier de ses trois réacteurs. Holtec déclasse également la centrale électrique d’Oyster Creek dans le New Jersey, qui a fermé ses portes en 2018, la centrale nucléaire de Pilgrim dans le Massachusetts et la centrale électrique de Palisades dans le Michigan.

M. Murphy, après s’être vigoureusement opposé pendant des années au programme d’allégements fiscaux de M. Christie, a approuvé un ensemble encore plus important d’allègements fiscaux pour les sociétés – 14 milliards de dollars – fin 2020, avant sa campagne pour sa réélection. Depuis, lui et M. Norcross sont apparus ensemble lors d’événements et ont établi une relation de travail plus étroite.

L’organisation démocrate du comté de Camden a été parmi les premières à soutenir la campagne au Sénat américain de Tammy Murphy, l’épouse du gouverneur, qui se présente pour la première fois aux élections.

Patrick McGeehan rapports contribués.