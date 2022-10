Le scandale de tricherie Try Guys nous a brisé la cervelle

La ferveur récente entourant les Try Guys, un collectif YouTube né sur BuzzFeed de quatre gars qui essaient des choses, est de toute évidence assez banale : l’un des Try Guys a trompé sa femme avec un employé et a ensuite été évincé du groupe. De tous les exemples de drames bizarres entre YouTubers professionnels, dont beaucoup ont été baptisés avec des surnoms comme “Dramageddon” ou “Karmageddon”, celui-ci n’est pas le plus juteux.

Mais si vous êtes du tout intéressé par la dynamique parasociale entre les créateurs de contenu et leurs fans, ou les subtilités de la posture vidéo d’excuses, ou le paradoxe du «gars de la femme», ou les études sur les médias en général, c’est de loin le plus fascinant. Ce qui aurait pu intéresser une petite partie des purs et durs de YouTube du milieu des années 2010 est maintenant une punchline nationale, mûre pour le pilori Saturday Night Live dans un croquis qui a habilement embroché les dramatiques smarmy des trois réponses restantes de Try Guys à tout cela.

Ce qui le rendait encore plus prémonitoire était la rapidité et réaction furieuse des fans de Try Guys sur Twitter et YouTube, qui ont fait valoir que le croquis minimisé la dynamique du pouvoir entre employeur et employé et qu’il se moquait des hommes qui “tenir les autres hommes responsables.” (Je dirais que le croquis reconnaissait ces deux choses et se moquait plutôt du ridicule inhérent de trois hommes lisant – et, soyons clairs, agissant – d’un téléprompteur à des millions de personnes à propos de leur ami trompant sa femme, mais peu importe Je ne vais pas mourir sur la colline de la défense SNL.)

Quoi qu’il en soit, la chose dont il vaut la peine de parler n’est pas l’ex-Try Guy et son affaire de travail, car il y a déjà eu trop de spéculations sur les détails et aussi parce que, encore une fois, toutes les personnes impliquées sont des créateurs de contenu professionnels. Ce qui est plus intéressant, c’est pourquoi tant de gens, certains qui avaient suivi le travail des Try Guys pendant des années et d’autres qui n’ont été présentés que la semaine dernière, s’en souciaient.

L’infidélité, comme l’a souligné ma collègue Aja Romano la semaine dernière, a un moment : Beyond the Try Guys, une femme a allégué qu’Adam Levine de Maroon 5 trompait sa femme enceinte avec elle ; l’entraîneur marié des Boston Celtics Ime Udoka était dans une relation présumée avec un membre subalterne de son équipe; pendant que des scandales de tricherie d’une autre forme ont secoué le monde des échecs professionnels, du poker et de la pêche. Des histoires comme celles-ci sont irrésistibles dans la culture américaine obsédée par les règles, où chaque personne et chaque concept doivent être classés comme “bons” ou “mauvais”, moralement justes ou incontestablement immoraux, en particulier au sein des communautés Internet dominées par des jeunes qui se croient moraux. les autorités.

Chaque jour, tout le temps, les gens se disputent dans les sections de commentaires TikTok, les fils Twitter et les DM Discord sur ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais de temps en temps, tout Internet a l’impression de discuter de la même chose à la fois : l’essai Les gars, West Elm Caleb, Couch Guy, etc. Tous ces phénomènes viraux se résument à des commérages sur la vie personnelle d’autres personnes, souvent des personnes qui n’étaient même pas célèbres au départ, mais qui ont été prises dans un scandale largement inventé.

Peu importe où le discours atterrira, il y aura des gens qui auront décidé que ce qui vient de se passer est en fait une question d’une grande importance éthique et que leur point de vue est le seul qui soit vraiment juste. D’autres, naturellement, donneront des réponses sur les raisons pour lesquelles la prise est fausse, en fait, et sur le fait qu’en tant qu’être humain, ils sont faux, toxiques et mauvais. Le drame de niche est un moyen de renforcer ces croyances et ces règles, et de nous affirmer comme bons. Tout comme notre obsession pour le vrai crime, les commérages de niche concernent souvent moins l’incident lui-même que ce que nous pouvons en extrapoler afin de nous sentir plus en sécurité et protégés. Et cela n’aurait jamais pu, selon la pensée sous-jacente, nous arriver.

Ce que je pense le SNL sketch fait bien de se moquer des tentatives du groupe de préserver leur image saine : comment ils utilisent des mots à la mode thérapeutiques pour décrire leurs sentiments et se féliciter d’avoir expulsé un membre malgré les relations financières et publiques que cela leur a coûté. (Que les trois autres Try Guys auraient été au courant et auraient été témoins de leur mauvais comportement du partenaire pendant des années ajoute un élément plutôt compliqué à cette image.)

Contrairement aux personnes aléatoires qui deviennent le personnage principal d’Internet pour la journée, cependant, les Try Guys le font pour gagner leur vie. Jusqu’à présent, leurs vidéos intitulées “ce qui s’est passé” et “ok, parlons-en” ont reçu un total de plus de 15 millions de vues (et oui, les deux vidéos sont monétisées). Ce sont des créateurs de contenu professionnels, et rien ne fait un meilleur contenu qu’un scandale. Les Try Guys iront bien. La prochaine personne qui sera prise dans une tornade dramatique virale ne le sera peut-être pas.

