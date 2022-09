Le scandale de tricherie d’Adam Levine génère des mèmes sans fin sur Twitter

Le scandale de tricherie du leader de Maroon 5, Adam Levine, a lancé des débats sur des sujets allant de l’infidélité aux déséquilibres de pouvoir dans l’industrie du divertissement. Tout a commencé avec le mannequin Instagram Sumner Stroh affirmant qu’elle se sentait exploitée par les avances de Levine, ce qui a incité davantage de femmes à porter différentes allégations contre lui. Le chanteur, s’il a admis avoir “franchi la ligne”, a nié avoir eu une liaison. Toute l’affaire a fini par donner beaucoup de fil à retordre à Twitter, les textes, prétendument envoyés par Levine, faisant l’objet de trop de mèmes.

ces adam levine dms sont sauvages pic.twitter.com/s3PfI1aVdT – Riley (@tachyonrise) 21 septembre 2022

les DM d’adam levine rock parce que c’est un homme de 43 ans et tous ses textes sonnent comme ça pic.twitter.com/GDxb7Wj5G2 – harry styles Gestionnaire de la CIA (@inherentvibes) 21 septembre 2022

Adam Levine flirte comme pic.twitter.com/ksVW489EBD — J’espère que c’est de la satire… (@sablaah) 21 septembre 2022

aimer une fille tout en étant marié à une autre femme et vouloir donner à son bébé le nom de la fille qu’il aime. Adam Levine ou Rahul de Kuch kuch Hota hai ? — Srishti Pandey (@srishtayyyy) 22 septembre 2022

ces dm d’adam levine sont sauvages ! pic.twitter.com/TZeezvwT7l — Lydia Chitwood (@lydiacatherinec) 21 septembre 2022

moi après avoir appris l’existence de lewis hamilton pic.twitter.com/7Coz4hFmaP — val | compte fan (@H44MlLTON) 22 septembre 2022

Après qu’il a été allégué que Levine avait trompé sa femme, le mannequin Behati Prinsloo, son ancienne professeure de yoga Alanna Zabel a également affirmé qu’il lui avait envoyé des messages injustifiés et l’avait mal traitée. Zabel était la quatrième femme à porter de telles allégations contre le chanteur, a rapporté Page Six. Elle a également déclaré que cela avait conduit à une altercation avec son ex-partenaire. Bien qu’elle ait d’abord laissé entendre qu’elle voulait l’« exposer », elle a pris sa défense par la suite. “Tout d’abord, le texte d’Adam n’était pas faux, IMO”, a-t-elle écrit, partageant une vidéo d’elle et de Levine pratiquant le yoga ensemble. “Deuxièmement, Adam n’était pas responsable de mon ex-petit ami violent, ni de ses actes”, a-t-elle ajouté.

Après les allégations de Stroh, Levine a écrit qu’il avait utilisé un “mauvais jugement” en parlant à quelqu’un d’autre que sa femme de manière flirteuse, mais a nié avoir eu une liaison. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie”, écrit-il. Il a ajouté que cela devenait parfois inapproprié et qu’il avait pris des “mesures proactives” pour remédier à la situation avec sa famille.

Levine a écrit qu’il assumait “l’entière responsabilité” de son erreur et a ajouté qu’il ne recommencerait plus jamais. “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte pour moi a été la plus grande erreur que je puisse commettre. Il a insisté pour que sa famille s’en sorte ensemble.

