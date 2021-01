«La voix des victimes se fait de plus en plus forte», a déclaré Patrick Loiseleur, vice-président de Faire face à l’inceste , une organisation française qui a plaidé pour une meilleure reconnaissance de l’ampleur du problème.

La loi française définit l’inceste comme une relation sexuelle entre deux personnes qui sont liées l’une à l’autre à un degré où le mariage est interdit, y compris entre frères et sœurs ou entre beaux-parents et beaux-enfants. Mais la loi française ne criminalise l’inceste qu’en cas d’abus sexuel, comme le viol ou une relation sexuelle entre un adulte et un mineur.

Le déluge de témoignages sur Twitter est venu à la suite du scandale entourant Olivier Duhamel, un éminent politologue et commentateur de télévision, accusé par sa belle-fille, Camille Kouchner, d’avoir abusé de son frère jumeau, à partir de l’âge de 14 ans. l’abus serait considéré comme un inceste en droit français, même si le garçon était le beau-fils de M. Duhamel.

Dans un livre publié il y a 11 jours, «La Familia Grande», Mme Kouchner raconte comment M. Duhamel a abusé de son frère la nuit avant de se coucher pendant environ deux à trois ans. Elle écrit que son frère, qui lui a parlé des abus, lui avait demandé de garder «ce secret».

«La colère n’est pas venue tout de suite», écrit Mme Kouchner. «Le malentendu a persisté pendant longtemps, suivi du silence, pendant encore plus longtemps.»

UNE étude publié en novembre par Facing Incest et le cabinet de sondage Ipsos ont révélé qu’un Français sur 10 se dit victime d’inceste, une proportion qui a augmenté avec le temps à mesure que de plus en plus de personnes se sont senties enhardies à se manifester. Selon le cabinet de sondage, la proportion était de 3% en 2009 et de 6% en 2015.