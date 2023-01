Le scandale de l’aide sociale accentue les contrastes dans le Mississippi longtemps pauvre

JACKSON, Miss. (AP) – Dans le Mississippi, où les élus louent depuis longtemps l’autosuffisance et condamnent les programmes fédéraux de lutte contre la pauvreté, un scandale social a révélé comment des millions de dollars ont été détournés vers les riches et les puissants – y compris les athlètes professionnels – au lieu d’aider certaines des personnes les plus nécessiteuses du pays.

L’utilisation abusive de l’argent de l’aide sociale irrite Nsombi Lambright-Haynes, directeur exécutif de One Voice, une organisation à but non lucratif qui travaille pour aider les communautés économiquement vulnérables du Mississippi.

“C’est honteux et dégoûtant, surtout quand nous sommes dans un État où nous entendons chaque année des discussions sur les pauvres qui n’ont pas besoin de ressources et sur les pauvres qui sont paresseux et qui ont juste besoin de se lever pour travailler”, a-t-elle déclaré.

L’État est classé parmi les plus pauvres des États-Unis depuis des décennies, mais seule une fraction de l’argent de l’aide sociale fédérale est consacrée à l’aide directe aux familles. Au lieu de cela, le département des services sociaux du Mississippi a permis à des personnes bien connectées de gaspiller des dizaines de millions de dollars d’aide sociale de 2016 à 2019, selon le vérificateur de l’État et les procureurs des États et fédéraux.

L’ancien directeur des services sociaux, John Davis, a plaidé coupable à des accusations liées à des dépenses d’aide sociale dans l’une des plus importantes affaires de corruption publique de l’État.

Le scandale a pris au piège des personnalités de premier plan, y compris le quart-arrière à la retraite de la NFL Brett Favre, qui est l’un des plus de trois douzaines d’accusés dans une poursuite civile que l’actuel directeur des services sociaux a déposée pour tenter de récupérer une partie de l’argent de l’aide sociale gaspillé pendant que Davis était en charger.

L’argent de l’aide temporaire aux familles nécessiteuses a aidé à financer des projets pour animaux de compagnie des riches, dont 5 millions de dollars pour une arène de volley-ball que Favre a soutenue à son alma mater, l’Université du sud du Mississippi, a déclaré Shad White, auditeur du Mississippi. La fille de Favre a joué au volleyball à l’école à partir de 2017.

Un autre 2,1 millions de dollars de l’argent du TANF a été consacré à une tentative de développement d’un médicament contre les commotions cérébrales par une société dans laquelle Favre était un investisseur, a déclaré White. Favre a demandé à un juge de le renvoyer du procès, son avocat faisant valoir que le Département des services sociaux – et non Favre – est responsable de «la gestion manifestement inappropriée et illégale des fonds sociaux». Favre ne fait pas face à des accusations criminelles.

Une partie de l’argent destiné à aider les familles à faible revenu a été dépensée en voyages de luxe pour Davis et ses proches, en cure de désintoxication pour un ancien lutteur professionnel et en cours de gym de style camp d’entraînement pour les fonctionnaires.

En revanche, certains bénéficiaires de l’aide sociale disent avoir trouvé peu de soulagement mais beaucoup de maux de tête bureaucratiques en collectant de modestes paiements mensuels TANF.

“Ce qui peut sembler être un programme facile à distribuer ne l’est pas”, a déclaré Brandy Nichols, une mère célibataire de quatre enfants âgés de 8 ans et moins.

Le Mississippi exige que les bénéficiaires du TANF prouvent qu’ils recherchent activement un emploi et Nichols, de Jackson, a déclaré que la recherche d’emploi prend du temps.

« C’est du travail, et parfois le travail m’empêche de trouver un vrai travail stable », dit-elle.

Le TANF est destiné aux familles qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans. Pour être admissible dans le Mississippi, le revenu du ménage doit être égal ou inférieur à 185 % du seuil de pauvreté fédéral. La limite de revenu supérieure actuelle pour une famille de trois personnes est de 680 $ par mois.

L’Associated Press a recherché des statistiques sur la pauvreté de 1982 à 2021, qui montrent que le Mississippi a été l’État le plus pauvre pendant 19 de ces 40 années et parmi les cinq plus pauvres pendant 38 ans. En 2021, le taux de pauvreté aux États-Unis était de 11,6 % et celui du Mississippi était le plus élevé du pays, à 17,4 %.

Les statistiques fédérales montrent une diminution spectaculaire du nombre de résidents du Mississippi recevant une aide individuelle du TANF à partir de 2012, la première année où le républicain Phil Bryant était gouverneur, et se poursuivant pendant le mandat de l’actuel gouverneur républicain Tate Reeves. Bryant a choisi Davis pour diriger le Département des services sociaux.

Au cours de l’année budgétaire 2012, 24 180 Mississippiens ont reçu le TANF. À l’année budgétaire 2021, ce chiffre était tombé à 2 880 dans un État de près de 3 millions d’habitants.

Robert G. “Bob” Anderson, l’actuel directeur exécutif du département des services sociaux du Mississippi, a déclaré aux législateurs démocrates en octobre qu’environ 90% des personnes qui demandent le TANF au Mississippi ne le reçoivent pas, soit parce que leur demande est refusée, soit parce que ils abandonnent leurs candidatures.

Ceux qui remplissent les conditions obtiennent les paiements les plus bas du pays, selon le Center for Budget and Policy Priorities.

April Jackson, une mère célibataire avec des enfants âgés de quelques mois à 13 ans, a déclaré avoir reçu environ 190 dollars par mois en TANF lorsqu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Il y a onze ans, le paiement mensuel “achetait des couches et des trucs comme ça”. Mais elle a dit qu’après avoir commencé à recevoir une pension alimentaire du père de son fils aîné, les services sociaux ont mis fin à ses prestations TANF parce qu’elle dépassait soudainement le plafond de revenu pour l’aide.

“Cela m’a vraiment gâché”, a déclaré Jackson, qui vit avec un budget serré. « Je n’ai pas pu payer ma part des factures. Je ne pouvais pas acheter les vêtements de mes enfants pour l’école ou les chaussures dont ils avaient besoin.

Le service de recherche non partisan du Congrès a déclaré qu’en 2020, le New Hampshire avait le paiement TANF le plus élevé du pays, 862 $ par mois pour un parent célibataire et un enfant. Le paiement mensuel du Mississippi pour une famille de deux personnes était de 146 $.

En 2021, le Mississippi a augmenté ses paiements TANF de 90 $ par mois et par famille – la première augmentation de l’État depuis 1999 – sur la recommandation d’Anderson. L’augmentation a coûté 2,8 millions de dollars et le sénateur républicain Joey Fillingane a déclaré lors d’un débat au Sénat que tout était payé par l’argent fédéral, et non par l’argent de l’État.

“Nous ne parlons pas de beaucoup d’argent”, a déclaré Fillingane. “Ce sont les plus pauvres des pauvres de notre État.”

“Bien sûr, ce sont tous nos dollars”, a répondu la sénatrice Melanie Sojourner, l’une des 18 législateurs – tous républicains – qui ont voté contre l’augmentation.

Le gouvernement fédéral envoie au Mississippi environ 86,5 millions de dollars par an pour le TANF et laisse aux États une large marge de manœuvre en matière de dépenses. Les archives montrent que le Mississippi ne dépense pas toujours la totalité de son allocation, transportant parfois des millions de dollars d’année en année.

Au cours de l’année budgétaire 2016 du Mississippi, le ministère des Services sociaux a envoyé 17,3 millions de dollars d’aide directe aux bénéficiaires, soit environ la moitié des dépenses TANF de l’État. Au cours des trois années suivantes sous Davis, le département a diminué le montant de l’argent du TANF allant aux particuliers.

À l’année budgétaire 2019, les services sociaux dépensaient 9,6 millions de dollars en aide directe, soit 16% de l’argent du TANF. Environ 27,6 millions de dollars, 46% de l’argent, allaient au Mississippi Community Education Center. L’organisation – dirigée par Nancy New et l’un de ses fils, Zachary New, qui ont plaidé coupable aux accusations portées contre l’État dans l’affaire de l’aide sociale – a déclaré qu’elle luttait contre la pauvreté en travaillant sur les compétences parentales, la prévention du décrochage scolaire, la préparation à l’emploi et d’autres programmes.

Pour Nichols – qui a parlé aux législateurs démocrates de l’État de son expérience sur TANF – maintenir un emploi stable a parfois été difficile car certains de ses enfants ont des problèmes de santé et elle doit s’en occuper.

Elle a travaillé comme caissière, serveuse, femme de ménage et infirmière auxiliaire certifiée. Mais lorsqu’elle n’a pas pu trouver d’emploi rapidement, elle a dû faire des heures de bénévolat dans un bureau du Département des services sociaux de l’État comme condition pour conserver les paiements de la TANF.

“Ce n’est pas du développement de carrière”, a-t-elle déclaré. “C’est ce qu’on appelle être coincé dans les limbes.”

Emily Wagster Pettus, Associated Press