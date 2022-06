Le scandale de la recherche d’emploi de Boris Johnson pour sa femme Carrie ne s’en ira pas

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le mystère a commencé aux premières heures de samedi, lorsque très brièvement, un article d’un journaliste primé est paru dans le Times de Londres – un gros scoop, si vrai ? – rapportant que Johnson avait cherché à obtenir sa petite amie d’alors, maintenant épouse Carrie, un emploi de 120 000 $ au ministère des Affaires étrangères, alors que les deux étaient amants en 2018, et pendant que Johnson divorçait de sa précédente épouse de 25 ans. Qui avait un cancer.

LONDRES – C’est, même selon les normes britanniques, un gâchis juteux: un polar politique et journalistique, sur la star de tabloïd la plus regardée du pays – pas Meghan, duchesse de Sussex, mais Boris Johnson en série dans l’eau chaude.

« Oui ou non? » Elmore a insisté.

Le premier ministre conservateur s’est plaint que ses détracteurs ne voulaient pas discuter de l’économie et du nombre de personnes pleinement employées sous son administration.

Aussi astucieux, ou non, qu’aurait pu être la réponse de Johnson, il reste un mensonge en série présumé. Les sondages d’opinion publique suggèrent qu’il n’est pas largement digne de confiance, même par ses partisans.

Le Premier ministre et sa femme ont tous deux été condamnés à une amende pour ces fêtes.

Les anciens Carrie Symonds et Johnson ont emménagé au 10 Downing Street en tant que partenaires non mariés. Le couple a deux enfants. Ils se sont mariés, en secret, en mai 2021.

Ensuite, l’article a été retiré des éditions ultérieures et a disparu du site Web du Times, sans explication.

Tim Walker, journaliste au journal New European, a été le premier à écrire sur l’histoire de la disparition. Il a été prévenu par un journaliste travaillant dans la salle de rédaction du Times qui était « indigné et désespéré de ce qui se passait ».

«Je pense que la raison pour laquelle l’histoire a eu du succès, c’est qu’il s’agissait vraiment de deux histoires. C’était une histoire de corruption de Johnson essayant de donner un emploi à sa maîtresse d’alors, mais aussi de la corruption dans le journalisme », a déclaré Walker. « Les journalistes et les politiciens de notre pays sont trop à l’aise. »

Johnson, lui-même, est un ancien journaliste. Il a été licencié de son premier travail de journaliste, au Times de Londres, pour avoir inventé une citation. Il a continué à se faire un nom pendant ses années en tant que correspondant étranger basé à Bruxelles, déposant des dépêches scandaleuses et seulement à moitié vraies.

Le vice-Premier ministre britannique, Dominic Raab, a déclaré à Sky News qu’il y avait une « frénésie alimentaire » conçue pour blesser Carrie Johnson « comme moyen d’obtenir le Premier ministre ». Il l’a qualifié de « désordonné » et de « profondément peu recommandable ».

Le Daily Mirror a rapporté la semaine dernière que Johnson avait discuté l’année dernière des rôles de sa femme en tant qu ‘ »ambassadrice verte » pour le sommet sur le climat COP26 à Glasgow et en tant que directeur des communications pour le prix Earthshot du prince William.

« Je maintiens l’histoire à 100% », a déclaré Simon Walters au journal New European.

Il a déclaré au New European qu’il était en discussion avec Downing Street « à un niveau élevé » et la porte-parole de Carrie Johnson avant que le journal ne soit mis sous presse. « À aucun moment, aucun d’entre eux n’a offert un démenti officiel de tout élément de l’histoire », a-t-il déclaré.

Walters est un journaliste indépendant qui a travaillé pendant des années au Daily Mail et au Mail on Sunday. L’année dernière, il a cassé l’histoire de « Wallpaper-gate », révélant que Johnson n’avait pas correctement déclaré l’argent des donateurs conservateurs qui ont aidé à payer les décorations de son appartement.

Les affirmations ont également été faites par Michael Ashcroft, un politicien conservateur, dans son livre « First Lady », qui a été publié en feuilleton dans le Daily Mail en février.

« Au printemps 2018, un petit nombre d’employés de Johnson avaient pris conscience que le couple avait une liaison », a rapporté Ashcroft. « Certains étaient consternés qu’il ait trahi sa femme, Marina, qu’ils connaissaient et aimaient. D’autres estimaient que ce n’était pas leur affaire. Tous comprenaient maintenant pourquoi Johnson tenait tant à embaucher Carrie comme chef de cabinet. Cet article reste en ligne.

«La position éthique à ce sujet serait que le journal dise:« nous avons extrait l’histoire pendant que nous l’évaluons plus avant. Nous ne voulons pas publier quelque chose que nous pensons être faux. Nous allons le vérifier plus en détail et si nous en sommes satisfaits, nous le republierons dans le journal demain », a déclaré Lashmar.