L’attente de justice a été honteuse – des gens bons et honnêtes ont vu leur réputation et leurs moyens de subsistance détruits.

Certains ont été crachés dans la rue, d’autres ont fait faillite, beaucoup ont été emprisonnés.

La directrice générale de la poste, Paula Vennells, a déclaré au Parlement qu’il n’y avait pas eu d’erreur judiciaire Crédit: BBC

Le bureau de poste savait qu’il y avait de sérieux problèmes avec son système informatique Horizon, mais il a trouvé plus facile d’accuser les sous-postiers d’avoir les mains dans la caisse.

Horizon est le produit d’un accord ruineusement coûteux et bâclé de la Private Finance Initiative (PFI) visant à numériser les 19 000 agences postales du pays.

Il a été conçu pour le bureau de poste et géré par les entrepreneurs du gouvernement japonais Fujitsu.

Lorsque Horizon a été déployé en 1999, il a été décrit comme le «plus grand système informatique non militaire d’Europe».

Mais il était criblé de bugs.

Des problèmes aléatoires ont provoqué des erreurs dans les comptes des succursales, pour lesquelles les sous-administrateurs individuels étaient tenus responsables.

Les bonnes personnes honnêtes ont vu leur réputation et leurs moyens de subsistance saccagés Crédit: Alamy

S’ils ne pouvaient pas payer, ils étaient limogés et poursuivis.

Entre 2000 et 2014, la poste a condamné avec succès 736 personnes en utilisant les preuves de son système informatique – plus d’une par semaine.

C’était une criminalisation à une échelle presque industrielle.

En 2013, le bureau de poste était pleinement conscient du scandale, mais au lieu de se montrer honnête et de travailler avec les députés et les militants pour réparer les dégâts, il a commencé une dissimulation.

Le chef de la sécurité de la poste a ordonné le déchiquetage des documents.

Les journalistes qui couvraient l’histoire ont reçu des menaces juridiques.

MORALEMENT INDÉFENSIBLE

La directrice générale du bureau de poste, Paula Vennells, a déclaré au Parlement qu’il n’y avait pas eu d’erreur judiciaire.

L’histoire aurait pu se terminer là s’il n’y avait pas eu un petit groupe de militants.

En 2016, ils ont levé des fonds pour amener le bureau de poste devant la Haute Cour.

Un recours collectif a été lancé. Le bureau de poste a dépensé des dizaines de millions de livres de l’argent des contribuables pour tenter de dénier justice aux sous-postes, à un moment donné, en essayant de faire révoquer le juge, affirmant qu’il était partial.

Sa tactique a échoué.

En 2019, après une bataille juridique épique, deux méga-jugements ont révélé la «paranoïa institutionnelle» de la Poste, le «secret excessif» et les preuves trompeuses.

Des problèmes aléatoires ont provoqué des erreurs dans les comptes des succursales, pour lesquelles les sous-administrateurs individuels ont été tenus responsables Crédits: Rex

Lord Justice Coulson a décrit le bureau de poste comme se comportant avec les scrupules moraux d’un «propriétaire d’usine du milieu de l’époque victorienne».

Le bureau de poste a réglé, donnant aux demandeurs 58 millions de livres sterling d’indemnisation. Tous sauf 12 millions de livres sterling ont été engloutis en frais juridiques.

Le juge a déclaré qu’il était si gravement préoccupé par les témoignages fournis par deux ingénieurs de Fujitsu dans la poursuite des sous-officiers qu’il remettait un dossier au directeur des poursuites pénales.

Une enquête policière est en cours depuis plus d’un an. Aucune accusation n’a été portée. Personne d’autre n’a encore été tenu de rendre des comptes.

Paula Vennells a quitté la poste en 2019, après avoir gagné plus de 5 millions de livres sterling pendant ses sept ans en tant que directrice générale.

LUTTE POUR LA JUSTICE

Elle a été récompensée par un poste au Cabinet Office et un CBE.

Le gouvernement ne pense pas qu’il faille enquêter sur quiconque, déclarant aux militants qu’il «ne prendra pas d’autres mesures» car «sur une période de près de 20 ans, les décisions ont été prises par de nombreuses personnes».

Refuser d’agir parce que beaucoup de gens ont été impliqués pendant une longue période est moralement indéfendable.

Le combat pour la justice continue – les sous-chefs de poste dont les condamnations ont été annulées hier peuvent désormais poursuivre la Poste pour poursuites malveillantes.

S’ils réussissent, il y a une chance qu’ils obtiennent quelque chose comme la compensation qu’ils méritent.

L’ancien employé du bureau de poste Tom Hedges (au centre) fait éclater une bouteille de champagne pour célébrer à l’extérieur de la Royal Courts of Justice Crédit: Alamy

De nombreuses autres condamnations devraient être annulées au cours des prochains mois.

Les députés de tous les partis se disent déterminés à faire en sorte que le gouvernement agisse.

Il s’agit de l’une des erreurs judiciaires les plus répandues et les plus importantes de l’histoire du droit britannique. Il doit y avoir un compte.

Nick Wallis est un journaliste d’investigation qui écrit actuellement un livre sur le scandale Post Office Horizon IT

Il s’agit de l’une des erreurs judiciaires les plus répandues et les plus importantes de l’histoire du droit britannique Crédit: PA