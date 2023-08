Le scandale de la « porte du gâteau » de Catherine Tyldesley prend une NOUVELLE tournure alors que le boulanger riposte après la réponse « sourde » de la star de Corrie

LE boulanger impliqué dans le scandale du « cake gate » d’une star de Corrie a riposté.

Catherine Tyldesley, 39 ans, a fait la une des journaux cette semaine après avoir été accusée d’avoir tenté de vendre des gâteaux d’anniversaire gratuits – quelque chose dont elle insiste sur le fait qu’elle ne savait rien.

La propriétaire de la boulangerie Three Little Birds, Rebecca Severs – connue sous le nom de Bec – a partagé un échange de courriels entre elle et une entreprise représentant une star non identifiée maintenant révélée être Catherine.

Il a demandé un gâteau d’anniversaire 40e, 100 cupcakes et un gâteau d’anniversaire supplémentaire plus petit pour son mari en échange d’une exposition.

La star du savon s’est rendue sur Instagram pour partager son côté et a critiqué le boulanger pour avoir utilisé son nom pour « l’exposition ».

Les fans n’ont pas tardé à frapper, qualifiant sa réponse de « sourde ».

Maintenant, Bec elle-même a frappé, niant avoir partagé l’e-mail pour attirer l’attention sur elle.

Elle a déclaré au Mail: « Je n’ai pas beaucoup de suivi sur les réseaux sociaux, alors j’ai pensé que ce serait juste un peu amusant. »

Peu importe l’attention qu’elle a attirée grâce à la publication, des centaines de nouveaux clients ont afflué vers la boutique.

Son personnel travaille jusqu’aux petites heures du matin pour exécuter les commandes.

La boulangerie, à Keighley, dans le West Yorkshire, compte désormais des hordes de Britanniques affamés, voyageant de tout le pays, pour faire la queue à l’extérieur et goûter aux célèbres gâteaux.

Bec a ajouté: « Ça s’est mieux passé que je n’aurais jamais pu l’espérer », a-t-elle déclaré.

« Nous avons déjà dû recruter plus de personnel et nous avons reçu un soutien brillant de la communauté locale.

« Keighley est une ville pleine de gens sympathiques, solidaires et très unis. »

Une entreprise organisant une 40e fête pour Catherine avait approché Bec pour une grosse commande de deux gâteaux sur mesure.

Leur mémoire comprenait une demande de gâteau gratuit pour le 40e anniversaire de Catherine – qui tombe en septembre – sur le thème « des roses, des étincelles et une touche de flamants roses ».

Un deuxième gâteau gratuit a été demandé pour le mari de Catherine, le photographe Tom Pitfield, et 100 cupcakes supplémentaires.

Dans une réponse ironique, Rebecca, propriétaire de Three Little Birds Bakery à Keighley, West Yorkshire, a répondu: « Je suis vraiment désolée d’apprendre que votre client est tombé dans des moments si difficiles qu’il ne peut pas se permettre de payer les petites entreprises. leurs produits.

« Malheureusement, comme mon prêteur hypothécaire n’accepte pas de paiement » sous forme de promotion sur leurs réseaux sociaux « et que mon personnel ne peut pas nourrir ses enfants avec une exposition sur Instagram, je vais devoir décliner votre offre très généreuse. »

Après que Catherine se soit révélée être la star à laquelle les gâteaux étaient destinés, elle s’est rendue sur Instagram en affirmant qu’elle n’avait « aucune idée » que les e-mails étaient envoyés.

Catherine a balayé le boulanger en disant à ses abonnés: «Porte du gâteau. Quoi? Um, tout à fait bizarre, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je veux dire, j’espère que la dame aux gâteaux a eu la visibilité dont elle avait envie.

S’adressant à la section des commentaires du dernier post Instagram de Catherine, un fan ne s’est pas retenu en écrivant: «Il y a trois ans, nous applaudissions le NHS.

«Maintenant, les célébrités de la liste z essaient de voler des produits gratuits aux petites entreprises en difficulté, puis de vraiment coller le couteau avec un message ignoble appelant la boulangerie à attirer l’attention. Ouah. »

Un autre a écrit : « Que diriez-vous d’aborder le fait que les gens demandent des cadeaux et mentent en votre nom – au lieu d’essayer quelqu’un à qui on demande de travailler dur et de vous fournir des choses gratuitement !

Un troisième a écrit : « Votre réponse à la « dame du gâteau » était absolument honteuse. Vous êtes responsable des actions de votre équipe et essayer de faire du mal à une petite entreprise alors qu’elle ne vous donne pas de cadeau est une blague.

