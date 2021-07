Le scandale de corruption au Brésil menace Bolsonaro alors que son soutien tombe à un nouveau plus bas

« C’est la question à un million de dollars », a déclaré Creomar de Souza, analyste politique à Brasilia et fondateur de la société de conseil politique Dharma Politics. « Si tout cela se confirme, il aura un problème majeur, car il perdrait les rues. Et si Bolsonaro, quelqu’un déjà dans une position politique affaiblie, perd la rue, il sera encore plus entravé. »