J’ai réalisé que les choses ne se passeraient pas sans heurts mardi dernier. Moins d’une semaine avant le règlement. J’ai regardé comment tout le règlement en ligne fonctionne et j’ai réalisé que je n’avais aucun détail pour le règlement, et j’aurais dû les recevoir à ce stade.

J’ai également reçu des conseils et des informations erronés, ou les informations que j’ai demandées n’ont pas été fournies.

C’est évidemment décevant et j’espère que ce ne sera pas le cas.

En ce qui concerne les études et le travail, si quelqu’un veut des références et en fait la demande, je suis plus qu’heureux de les fournir et de fournir des informations de contact. Comme indiqué dans le passé et partagé publiquement et partagé avec des personnes proches de cela, c’est ainsi que cela devrait être fait.

La principale source de cette histoire est une personne qui me harcèle depuis plus de deux ans. Quand j’ai posé la question hier, on m’a dit qu’il n’avait rien à voir avec cela. Ce n’était évidemment pas le cas. Cette personne m’a menacé avec les médias et les tribunaux, etc. pendant plus de deux ans et malgré ses allégations de détectives privés qui me suivaient, d’affaires judiciaires, etc., il n’a jamais pu fournir aucune preuve de tout cela. Il a affirmé que je l’avais intimidé lui et sa famille pendant qu’il me faisait enquêter au Royaume-Uni. Cela seul aurait de graves conséquences. Cela n’est jamais arrivé, comme tout ce dont il m’a accusé.

Le règlement et les paiements ont été retardés et je l’ai reconnu. C’était mon erreur de faire confiance aux autres sans faire mes propres devoirs. J’ai appris ma leçon et j’essaye de rectifier la situation. Compte tenu de la période de l’année et de la façon dont certaines choses ont dû se produire à la toute dernière minute, cela pourrait prendre plus de temps que je ne le souhaiterais. Mais j’aimerais que cela soit résolu dès que possible, dans quelques jours.