Le scandale bancaire chinois met à l’épreuve la foi dans la direction du Parti communiste

Le maintien de la confiance du public dans le Parti communiste est particulièrement crucial cette année, alors que le dirigeant chinois, Xi Jinping, devrait encore renforcer son autorité lors d’une grande réunion politique à l’automne. Mais il est déjà mis à l’épreuve par le ralentissement économique, né en partie de la campagne draconienne du gouvernement contre le coronavirus et d’une répression réglementaire de l’industrie immobilière autrefois en plein essor. Ce scandale bancaire a révélé des problèmes plus systémiques dans le système financier chinois, notamment la corruption potentielle et la faiblesse de la surveillance réglementaire des banques rurales.