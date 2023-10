Le scalp irlandais est celui que veulent les All Blacks alors qu’ils redécouvrent leur mojo | Robert Kitson

TLa première moitié du tirage au sort de cette Coupe du Monde de Rugby allait toujours produire deux quarts de finale monumentaux et, bien sûr, cela s’est produit. L’Irlande contre la Nouvelle-Zélande et la France contre l’Afrique du Sud auraient été des demi-finales dignes si le tournoi avait été construit de manière moins déséquilibrée et l’atmosphère lors des deux confrontations des poids lourds devrait être vraiment spectaculaire.

Si les matches à domicile de la France sont désormais une rhapsodie bruyante en bleu, les matches de l’Irlande sont encore autre chose. Alors que Dirty Old Town des Pogues roulait autour du stade samedi soir, il semblait y avoir plus de supporters irlandais qui chantaient que ce qui pouvait en contenir dans l’Aviva Stadium de Dublin. Les All Blacks peuvent s’attendre à être entourés d’une autre mer de vert dans le lieu le moins « neutre » imaginable. Nous arrivons au point où la connexion entre les joueurs et les supporters élève l’équipe à un autre niveau.

L’Irlande est sur une autre longueur d’onde et aime enfin la grande scène | Jonathan Liew En savoir plus

« Quand vous regardez autour de vous et voyez la mer de verdure, c’est incroyablement inspirant et motivant », a déclaré Tadhg Beirne, l’éclusier irlandais. « Cela nous donne un tel élan de savoir le soutien dont nous disposons. C’est pour cela que nous faisons cela : nous voulons inspirer tout le monde chez nous. »

Une victoire écrasante 36-14 contre l’Écosse a également renforcé la conviction des Irlandais que quelque chose de spécial se prépare sur le terrain. Des deux côtés du ballon, ils semblent aussi assurés et cliniques que n’importe quelle équipe irlandaise de l’histoire, encore plus qu’en Nouvelle-Zélande l’année dernière lorsqu’ils ont remporté une célèbre victoire 2-1 en série.

Les All Blacks ont également redécouvert leur élan, mais, ayant été dominés par l’Afrique du Sud et la France depuis fin août, ils sont sur le point de rencontrer une équipe irlandaise intelligente et avisée qui a remporté ses 17 derniers tests, soit un peu moins que celui des hommes. record mondial de niveau un détenu conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre.

S’il y a un soupçon évident de vengeance dans l’air du côté des All Blacks – « ils ont dit que c’était celui qu’ils voulaient, ils souffrent et ils veulent y remédier », a noté Johnny Sexton, le capitaine irlandais – il y a aussi un parfum de vengeance dans l’air du côté des All Blacks – « ils ont dit que c’était celui qu’ils voulaient, ils souffrent et ils veulent y remédier », a noté Johnny Sexton, le capitaine irlandais. Je sens qu’au sein du camp irlandais, ils ont l’entraîneur-chef idéal pour ce genre de mission.

Andy Farrell, relâché par l’Angleterre après la Coupe du monde 2015, a joué de nombreux matchs importants pour Wigan et la Grande-Bretagne et sait instinctivement sur quels boutons psychologiques il faut appuyer. « C’est le meilleur entraîneur avec lequel j’ai jamais joué ou rencontré », a déclaré Jack Conan, qui a effectué une tournée avec les Lions britanniques et irlandais en 2021. « Il comprend tout simplement. Il comprend le jeu, il sait comment le transmettre aux joueurs, comment nous encourager pour les matchs et nous entraîner de la bonne manière.

Les All Blacks ont retrouvé leur magie lors de leur défaite 73-0 contre l’Uruguay pour atteindre les huitièmes de finale. Photographie : Michael Steele/World Rugby/Getty Images

Les All Blacks rétorqueront que Joe Schmidt, sous lequel l’Irlande a également connu des succès durables, est désormais dans leur coin et connaît le rugby irlandais par cœur. Cependant, comme l’Écosse l’a brusquement rappelé, savoir ce que l’Irlande va faire et les arrêter sont deux choses différentes.

Ce qui avait été présenté comme une compétition potentiellement passionnante s’est effectivement terminé avant la mi-temps et les seuls points de l’Écosse se sont matérialisés lorsqu’ils étaient menés 36-0 et que l’Irlande avait retiré ses troupes de première ligne. Gregor Townsend, l’entraîneur principal de l’Écosse, n’a pas tenté de minimiser les lacunes de son équipe, mais a suggéré que l’Irlande pourrait avoir une longueur d’avance dans un avenir prévisible.

« J’imagine qu’ils sont désormais les favoris pour la Coupe du Monde, certainement l’un des deux favoris », a déclaré Townsend. « De la manière dont le rugby irlandais est organisé, ils pourraient dominer le rugby mondial au cours des cinq à dix prochaines années. Ils sont l’équipe n°1 au monde, ils ont un système de rugby professionnel qui est très fort et ils ont un système de groupes d’âge qui est très fort, donc cela devrait continuer pour eux.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour La panne Newsletter hebdomadaire gratuite Les dernières actualités et analyses du rugby à XV, ainsi que toutes les actions de la semaine passées en revue « , »newsletterId »: »the-breakdown », »successDescription »: »Les dernières nouvelles et analyses du rugby à XV, ainsi que toutes les actions de la semaine passées en revue »} » config= »{« renderingTarget »: »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Il y a toute une thèse à écrire sur la direction que prendra le rugby écossais à mesure que ses rivaux progressent de plus en plus. Tous leurs discours optimistes d’avant-match n’ont servi qu’à motiver davantage leurs adversaires et leur plan de match côte à côte s’est avéré être de la viande et de la boisson pour la vorace défense irlandaise.

L’Argentine résiste au Japon dans un thriller et assure les quarts de finale contre le Pays de Galles En savoir plus

La Nouvelle-Zélande devra mélanger son jeu de manière beaucoup plus experte, rivaliser physiquement et égaler le rythme de travail prodigieux de joueurs tels que Caelan Doris, qui a réalisé 22 plaqués et était régulièrement une nuisance. L’Irlande, cependant, a quelques problèmes de blessures avec James Lowe (œil enflé), Mack Hansen (mollet) et James Ryan (poignet) en cours d’évaluation.

Keith Earls et Robbie Henshaw ont également des problèmes aux ischio-jambiers, ce qui met encore plus à rude épreuve les ressources de l’arrière-garde irlandaise. D’ici samedi, cependant, leur armée verte de soutien sera de retour en masse et Farrell aura à nouveau son équipe convenablement préparée.

« Je ne pense pas, et l’équipe non plus, que nous ayons joué notre meilleur rugby jusqu’à présent », a déclaré l’entraîneur-chef. L’Irlande n’a peut-être jamais atteint les demi-finales de la Coupe du monde auparavant, mais la situation est totalement différente ces jours-ci.