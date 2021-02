Le SC East Bengal regarde pour Dent NorthEast United FC les espoirs des séries

SC Bengale oriental n’aura plus rien à jouer à part la fierté de Super Ligue indienne quand ils prennent NorthEast United FC, qui ont tout pour jouer, ici mardi. Le Bengale oriental avait toutes les chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, mais leur attaque les a conduits à la baisse. Au cours du dernier mois, l’équipe de Kolkata n’a marqué que cinq buts en 6 matches, après avoir enregistré seulement 13 tirs cadrés dans ces matchs, le plus bas de toutes les équipes.

Cependant, avec seulement deux matchs à jouer maintenant, l’entraîneur adjoint du SC East Bengal, Tony Grant, pense que cela pourrait être un véritable test pour son équipe lorsqu’ils affronteront les Highlanders. SCEB affrontera une équipe qui lorgne sur sa place dans les séries éliminatoires et la rencontre sera séduisante compte tenu de la forme de NorthEast dans la ligue jusqu’à présent.

« Je pense qu’ils sont super. Je pense qu’ils ont très bien commencé la saison et en regardant leur recrutement, ils ont un bon mélange de jeunes (et d’expérience) dans leur équipe. Ils sont dans les quatre premiers et ils méritent d’être là-haut. «Beaucoup de ces joueurs n’avaient pas joué à ISL et le saut est un énorme saut. Dès le premier jour, nous avons eu un œil sur l’année prochaine. Et il est vraiment important que chaque club le fasse « , a déclaré Grant. Pendant ce temps, pour NorthEast, ils ne peuvent pas se permettre de dérapages maintenant. Ils sont dans une course de rêve depuis que Khalid Jamil a pris le relais et sont invaincus sept matchs. Cela est principalement dû à leur attaque, qui a été impressionnante, marquant 14 buts.

Les Highlanders doivent gagner leurs deux prochains matchs pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais l’entraîneur adjoint Alison Kharsyntiew a souligné que son équipe se concentrait uniquement sur le match du SCEB.